Florida ejecuta a un reo que buscaba la pena de muerte en medio de la polémica en EE.UU.

Florida ejecuta a reo que buscaba morir

Christa Pike sobrevivió a una inyección letal

Líderes religiosos piden suspender las ejecuciones estatales

Ejecutan a James Robertson. Florida ejecutó este martes a James Robertson, un reo que mató a su compañero de celda para que lo condenaran a la pena de muerte, mientras crece la polémica en Estados Unidos tras la fallida inyección letal de una reclusa, Christa Pike, en Tennessee.

James Robertson, de 63 años, recibió una inyección letal a las 12:32 hora local (16:32 GMT) en la Prisión Estatal de Florida en Raiford, en el norte del estado, con lo que se convirtió en la decimoséptima ejecución de Florida en lo que va del año, que en 2025 marcó un récord estatal con 19.

El estado iba a ejecutar a dos personas en un mismo día, pero el gobernador Ron DeSantis frenó por ahora la muerte de William Lee Thompson, de 74 años, quien padece demencia, según su defensa.

Condenado por estrangular en 2008 a su compañero de celda

⚖️ Florida vs James Robertson⚖️Convicted of Capital Murder.

Execution set for Tuesday, October 13, 2026 Sentenced to death for murdering his cellmate, Frank Hart, in December 2008 at Charlotte Correctional Institution. He strangled Hart with a chain of socks, intending to escape prison life. In 2012, he pleaded guilty to first-degree murder. — American Crime Stories (@AmericanCrime01) October 13, 2026

Robertson fue condenado por estrangular en 2008 a su compañero de celda, Frank Hart, en una prisión del suroeste de Florida, donde él cumplía condenas por robos, armas, ataques y una agresión sexual, pero él confesó que asesinó para que lo condenaran a muerte, según el Tribunal Supremo de Florida.

Esta ejecución ocurrió en medio de la controversia nacional por el caso de Pike, la única mujer condenada a muerte en Tennessee y quien sobrevivió el 30 de septiembre a la inyección letal, algo sin precedentes en la era moderna de la pena capital en el país, según el Death Penalty Information Center (DPIC).

Las autoridades de Tennessee sostuvieron que siguieron el protocolo, y el gobernador, el republicano Bill Lee, ordenó una revisión independiente y suspendió las ejecuciones que quedaban este año, según el DPIC.

DeSantis firmó la orden de ejecución de Robertson el 1 de octubre, al día siguiente del intento fallido en Tennessee.