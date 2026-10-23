Catalina figura en archivos divulgados.

Testigos describieron objetos sin identificar.

Documentos no confirman vida extraterrestre.

Estados Unidos divulgó este viernes 23 de octubre documentos sobre fenómenos anómalos no identificados, conocidos como UAP, con varios testimonios relacionados con la isla Catalina.

Los expedientes recuperan relatos de mediados del siglo pasado sobre este territorio del condado de Los Ángeles, frente a la costa del sur de California.

La publicación permite conocer qué describieron los testigos y qué información recibieron las autoridades, aunque los relatos siguen sin demostrar un origen extraterrestre.

El interés está en esa diferencia: que el Gobierno conserve y publique un avistamiento no significa que haya confirmado la interpretación de quienes lo observaron.

El avistamiento de los Boy Scouts en 1952

EE.UU. publica nuevos informes sobre encuentros con fenómenos anómalos no identificados, entre los que destacan varios reportes que señalan a una isla en California como un punto de avistamientos de ovnis.

https://t.co/67T2dJ7FWj — EFE Noticias (@EFEnoticias) October 23, 2026



Uno de los informes, fechado el 28 de agosto de 1952, recoge una observación que un grupo de Boy Scouts situó en junio de ese año.

Durante una excursión por una montaña de Catalina, los jóvenes describieron un objeto plateado que, según su percepción, superaba la velocidad de un avión a reacción.

Los excursionistas señalaron que el cielo estaba despejado y que no había viento. Afirmaron que el objeto ascendió rápidamente y pareció desintegrarse.

Sin embargo, no pudieron precisar su distancia, altitud ni velocidad: limitaciones que impiden convertir aquella impresión visual en una medición comprobada.