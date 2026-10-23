EE.UU. abre más archivos sobre ovnis y destacan los avistamientos en la isla Catalina
Publicado el 23/10/2026 a las 19:28
- Catalina figura en archivos divulgados.
- Testigos describieron objetos sin identificar.
- Documentos no confirman vida extraterrestre.
Estados Unidos divulgó este viernes 23 de octubre documentos sobre fenómenos anómalos no identificados, conocidos como UAP, con varios testimonios relacionados con la isla Catalina.
Los expedientes recuperan relatos de mediados del siglo pasado sobre este territorio del condado de Los Ángeles, frente a la costa del sur de California.
La publicación permite conocer qué describieron los testigos y qué información recibieron las autoridades, aunque los relatos siguen sin demostrar un origen extraterrestre.
El interés está en esa diferencia: que el Gobierno conserve y publique un avistamiento no significa que haya confirmado la interpretación de quienes lo observaron.
El avistamiento de los Boy Scouts en 1952
EE.UU. publica nuevos informes sobre encuentros con fenómenos anómalos no identificados, entre los que destacan varios reportes que señalan a una isla en California como un punto de avistamientos de ovnis.
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— EFE Noticias (@EFEnoticias) October 23, 2026
Uno de los informes, fechado el 28 de agosto de 1952, recoge una observación que un grupo de Boy Scouts situó en junio de ese año.
Durante una excursión por una montaña de Catalina, los jóvenes describieron un objeto plateado que, según su percepción, superaba la velocidad de un avión a reacción.
Los excursionistas señalaron que el cielo estaba despejado y que no había viento. Afirmaron que el objeto ascendió rápidamente y pareció desintegrarse.
Sin embargo, no pudieron precisar su distancia, altitud ni velocidad: limitaciones que impiden convertir aquella impresión visual en una medición comprobada.
Otros testimonios sobre objetos en la isla Catalina[caption id="attachment_1697986" align="alignnone" width="1200"] Ovnis en California: nuevos archivos revelan casos de Catalina FOTO: EFE[/caption]
La documentación también incluye una carta manuscrita que relata observaciones de varios objetos por parte de residentes y familiares en distintos momentos de una misma noche.
Según el relato, los objetos aparecían separados y avanzaban en una dirección similar, sin que el testimonio permitiera establecer qué eran.
Una anotación de la Fuerza Aérea indicó que faltaba información suficiente para evaluar el episodio, de acuerdo con el material descrito por EFE.
Otro reporte, fechado en noviembre de 1953, menciona un objeto circular blanco violáceo que habría permanecido inmóvil antes de desplazarse hacia Los Ángeles.
Un objeto triangular aparece en los reportes recientes
La nueva divulgación también incorpora un testimonio de dos observadores militares sobre un objeto triangular negro visto este año en el oeste estadounidense.
Los testigos describieron un desplazamiento extraordinariamente rápido sobre una instalación sensible, cuya ubicación fue omitida en el expediente difundido.
El informe recoge sus observaciones, pero estas no establecen por sí mismas la procedencia del objeto ni permiten atribuirle tecnología extraterrestre.
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Este caso reciente amplía el alcance temporal de los documentos y vuelve a plantear cuánto puede verificarse a partir de testimonios.
Trump impulsa la divulgación, pero persisten las preguntas
La entrega forma parte de la iniciativa anunciada por Donald Trump en febrero para revelar información gubernamental relacionada con ovnis y posibles fenómenos extraterrestres.
La apertura ofrece acceso público a expedientes antes restringidos, aunque publicar documentos y resolver los incidentes son resultados diferentes.
Críticos de la iniciativa cuestionan el valor probatorio de materiales que recuperan relatos sin aportar elementos concluyentes para explicar lo observado.
Para los lectores, la clave es distinguir entre un testimonio archivado, una explicación pendiente y una evidencia verificable de vida fuera de la Tierra.