Yerno de Trump niega acusaciones sobre supuestas cuentas secretas con $2,000 millones de países árabes

Kushner niega supuestas cuentas bancarias secretas.

Investigación señala fondos de países árabes.

Libro sobre acusaciones saldrá en octubre.

Yerno de Trump . El yerno de Donald Trump, Jared Kushner, rechazó las acusaciones sobre su supuesto acceso a cuentas bancarias secretas en Oriente Medio, vinculadas a fondos que habrían alcanzado aproximadamente 2,000 millones de dólares procedentes de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.

Las afirmaciones aparecen en un extracto del libro del periodista de investigación Matthew Cole, difundido por la revista Vanity Fair, según informó la agencia EFE el 22 de octubre.

Kushner, esposo de Ivanka Trump y negociador informal de la Administración estadounidense, respondió públicamente a los señalamientos y aseguró que las operaciones descritas nunca ocurrieron.

¿Qué respondió Jared Kushner a las acusaciones?

El exasesor de la Casa Blanca utilizó su cuenta en la red social X para desmentir el contenido de la publicación y cuestionar su credibilidad.

«Las acusaciones de este autor son completamente disparatadas, categóricamente falsas y nunca ocurrieron», escribió Kushner.

También sostuvo que el periodista no presentó documentación bancaria suficiente para respaldar las afirmaciones sobre su supuesto acceso a fondos extranjeros.

Entre los elementos que, según Kushner, faltan en la publicación figuran extractos bancarios, registros de transferencias, números de cuenta y fechas de transacciones.

«Esto no es periodismo. Es una mezcla de fantasía, ficción y activismo», afirmó el yerno del presidente estadounidense.