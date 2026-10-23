Yerno de Trump niega acusaciones sobre supuestas cuentas secretas con $2,000 millones de países árabes
Publicado el 23/10/2026 a las 12:40
- Kushner niega supuestas cuentas bancarias secretas.
- Investigación señala fondos de países árabes.
- Libro sobre acusaciones saldrá en octubre.
Yerno de Trump . El yerno de Donald Trump, Jared Kushner, rechazó las acusaciones sobre su supuesto acceso a cuentas bancarias secretas en Oriente Medio, vinculadas a fondos que habrían alcanzado aproximadamente 2,000 millones de dólares procedentes de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.
Las afirmaciones aparecen en un extracto del libro del periodista de investigación Matthew Cole, difundido por la revista Vanity Fair, según informó la agencia EFE el 22 de octubre.
Kushner, esposo de Ivanka Trump y negociador informal de la Administración estadounidense, respondió públicamente a los señalamientos y aseguró que las operaciones descritas nunca ocurrieron.
¿Qué respondió Jared Kushner a las acusaciones?
El exasesor de la Casa Blanca utilizó su cuenta en la red social X para desmentir el contenido de la publicación y cuestionar su credibilidad.
«Las acusaciones de este autor son completamente disparatadas, categóricamente falsas y nunca ocurrieron», escribió Kushner.
También sostuvo que el periodista no presentó documentación bancaria suficiente para respaldar las afirmaciones sobre su supuesto acceso a fondos extranjeros.
Entre los elementos que, según Kushner, faltan en la publicación figuran extractos bancarios, registros de transferencias, números de cuenta y fechas de transacciones.
«Esto no es periodismo. Es una mezcla de fantasía, ficción y activismo», afirmó el yerno del presidente estadounidense.
Yerno de Trump ¿De dónde habrían salido los millones de dólares?
Ver esta publicación en Instagram
El libro Príncipes y ladrones: el plan secreto de Jared Kushner y Mohamed bin Zayed para rehacer Oriente Medio examina las relaciones del exasesor con dirigentes de la región.
Según el relato de Cole, los servicios de inteligencia neerlandeses habrían obtenido imágenes del teléfono de Kushner que supuestamente mostraban su acceso a cuentas vinculadas con fondos del Golfo.
Una de esas cuentas, abierta en First Abu Dhabi Bank, habría recibido alrededor de 750 millones de dólares de fuentes saudíes y emiratíes.
El periodista sostiene que Kushner habría tenido autorización para operar con esos recursos, aunque no figuraría como propietario de la cuenta.
Yerno de Trump ¿Qué relación tendría Israel con otra cuenta?
La publicación también describe una segunda cuenta relacionada con Israel, que supuestamente contenía alrededor de 1,000 millones de dólares.
El libro atribuye al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, un papel en las gestiones para canalizar esos fondos.
Estas afirmaciones forman parte del relato del periodista y no constituyen hechos judicialmente establecidos en la información proporcionada.
Por su parte, el abogado de Kushner también negó que su cliente tuviera conocimiento o relación con la cuenta emiratí mencionada, según Vanity Fair.
Kushner recuerda investigaciones anteriores y niega irregularidades
Ver esta publicación en Instagram
El exasesor recordó que colaboró voluntariamente con investigaciones del Congreso estadounidense y del fiscal especial relacionadas con la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016.
Aseguró que durante esos procedimientos ofreció más de 30 horas de testimonio y que las acusaciones sobre las supuestas cuentas nunca aparecieron.
El libro de Matthew Cole tiene prevista su publicación el 27 de octubre, mientras Kushner continúa participando informalmente en asuntos internacionales de la Administración Trump.
Aunque no ocupa un cargo oficial, interviene en conversaciones relacionadas con Irán y en esfuerzos diplomáticos sobre la guerra entre Rusia y Ucrania.