Senado en Florida 2026: Moody y Nixon, lo que debes saber antes del 3 de noviembre
Publicado el 13/10/2026 a las 08:59
La carrera por el Senado en Florida se decide el martes 3 de noviembre de 2026, en una elección especial para completar el mandato de Marco Rubio, que termina en enero de 2029. Compiten la senadora republicana Ashley Moody, la representante estatal demócrata Angie Nixon y el candidato sin partido Neil J. Gillespie.
Por qué importa
Según el Pew Research Center (10 de septiembre de 2026), los hispanos son el 22,6 % de los votantes elegibles de Florida, unos 3,8 millones de personas. Es decir, más de uno de cada cinco votantes elegibles del estado es latino. Un análisis anterior de Pew (enero de 2024, con datos de 2022) ya ubicaba a Florida como el tercer estado con más votantes latinos elegibles, después de California y Texas.
Temas como el ICE, los acuerdos de cooperación migratoria en ciudades como Miami y el TPS de los haitianos tocan de cerca a muchas familias latinas de Florida. Sobre estos temas, MundoNow encontró posturas públicas verificables de Nixon. No encontramos posturas verificables de Moody sobre inmigración o TPS, por lo que no incluimos ninguna. Si su campaña las hace públicas, las sumaremos.
Ashley Moody (Partido Republicano)
Moody es senadora desde enero de 2025, cuando el gobernador Ron DeSantis la nombró tras la salida de Rubio para ser secretario de Estado. Antes fue fiscal general de Florida, elegida en 2018 y reelegida en 2022. Es la primera vez que se presenta ante los votantes como senadora, y el resultado también decide si sigue en el cargo más allá de este mandato.
La campaña de Nixon critica a Moody por haber votado a favor de recortar créditos fiscales de salud que, según Nixon, afectan a más de 400.000 floridanos, de acuerdo con el Tampa Bay Times (24 de septiembre de 2026). Tanto esa caracterización como la cifra provienen de la campaña de Nixon y MundoNow no las verificó de forma independiente.
Angie Nixon (Partido Demócrata)
Nixon representa el Distrito 13 de Florida (Jacksonville) en la Cámara estatal. Ganó la primaria demócrata del 18 de agosto de 2026 con 56,1 % de los votos, frente a Alex Vindman. Estas son sus posturas verificadas en temas de interés para la comunidad latina:
- Inmigración e ICE: según PolitiFact (21 de agosto de 2026), dice apoyar fronteras seguras con vías claras a la ciudadanía. Su sitio web pide abolir ICE y reconstruir la aplicación de las leyes migratorias.
- Acuerdo 287(g) en Miami: según WLRN, el 3 de agosto de 2026 pidió a la Comisión de Miami terminar su acuerdo de cooperación con ICE. Ha calificado de «fallas morales» la encarcelación masiva y la deportación masiva.
- TPS para haitianos: según WUSF, el viernes 2 de octubre de 2026 pidió a los senadores Rick Scott y Ashley Moody que impulsen el proyecto S. 4814, que restablecería el TPS para haitianos hasta 2029. El proyecto está estancado en el Senado.
Neil J. Gillespie (sin partido)
Gillespie aparece en la boleta como candidato sin afiliación partidaria. MundoNow no pudo confirmar su ocupación actual ni sus posturas sobre temas que interesan a la comunidad latina. La encuesta de NBC 6/Telemundo le da 2 %.
Qué dicen las encuestas
Estas son tres de las encuestas recientes sobre la carrera:
- St. Pete Polls (5 al 7 de octubre de 2026; 836 votantes probables; margen de error de 3,4 puntos): Moody 47 %, Nixon 45 %. La diferencia está dentro del margen de error.
- YouGov (28 de septiembre al 5 de octubre; 3.813 votantes probables): Moody 49 %, Nixon 44 %.
- NBC 6/Telemundo (Mason-Dixon) (28 de septiembre al 1 de octubre; 625 votantes; margen de 4,0 puntos): Moody 50 %, Nixon 40 %, Gillespie 2 %, indecisos 8 %.
Entre los votantes hispanos, los resultados difieren: según Florida Politics, St. Pete Polls midió a Nixon con 50 % y a Moody con 43 %, mientras que Mason-Dixon midió a Moody con 47 % y a Nixon con 40 %. Son submuestras pequeñas, con un margen de error mayor que el de cada encuesta completa.
El promedio de RealClearPolling, del 8 de septiembre al 7 de octubre, da a Moody 49,3 % y a Nixon 42,3 %. Las encuestas usan metodologías y muestras distintas, y sus resultados son una foto del momento, no un pronóstico.
Lo último: debates
Según WUSF, Moody rechazó un debate organizado con la Universidad del Norte de Florida (UNF) en Jacksonville. Se habían ofrecido otros dos, uno en Florida Atlantic University y otro de Spectrum News y Florida State University. La campaña de Nixon dijo que aceptaba los tres. Moody dijo que no quiere darle «escenario ni atención» a Nixon. Según CBS Miami, a principios de octubre Nixon volvió a señalar que Moody se niega a debatir. Al 22 de septiembre no había debates programados en las carreras estatales, y las fuentes consultadas no registran un debate acordado entre las candidatas.
Qué puedes hacer
- Registro: el plazo para registrarse en la elección general venció el lunes 5 de octubre de 2026. Si ya estás registrado, puedes verificar tu información en la oficina electoral de tu condado.
- Voto por correo: en el condado de Pinellas, la fecha límite para pedir la boleta es el jueves 22 de octubre de 2026 a las 5:00 p. m. Consulta la fecha en tu condado. Las boletas deben llegar a la oficina electoral antes de las 7:00 p. m. del 3 de noviembre y no se pueden entregar en un lugar de votación ese día.
- Voto anticipado: es obligatorio en todo el estado del 24 al 31 de octubre de 2026, y los condados pueden añadir días. En Palm Beach y Pinellas es del 19 de octubre al 1 de noviembre. En Palm Beach, el horario es de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.
- Día de la elección: las urnas abren de 7:00 a. m. a 7:00 p. m., hora local de cada zona. El Panhandle vota en hora central, así que Florida no cierra del todo hasta las 8:00 p. m. ET.
- Infórmate: consulta las fuentes de esta nota y confirma días y horarios con la oficina electoral de tu condado.
Fuentes: Tampa Bay Times; PolitiFact; WLRN; WUSF (TPS); WUSF (debates); WUSF (fechas clave); CBS Miami; RealClearPolling; Florida Politics (St. Pete Polls); NBC 6 / Telemundo; WPTV; Supervisor de Elecciones de Pinellas; Supervisor de Elecciones de Palm Beach; Pew Research Center; Pew Research Center (2024); Sparker’s Soapbox