La carrera por el Senado en Florida se decide el martes 3 de noviembre de 2026, en una elección especial para completar el mandato de Marco Rubio, que termina en enero de 2029. Compiten la senadora republicana Ashley Moody, la representante estatal demócrata Angie Nixon y el candidato sin partido Neil J. Gillespie.

Por qué importa

Según el Pew Research Center (10 de septiembre de 2026), los hispanos son el 22,6 % de los votantes elegibles de Florida, unos 3,8 millones de personas. Es decir, más de uno de cada cinco votantes elegibles del estado es latino. Un análisis anterior de Pew (enero de 2024, con datos de 2022) ya ubicaba a Florida como el tercer estado con más votantes latinos elegibles, después de California y Texas.

Temas como el ICE, los acuerdos de cooperación migratoria en ciudades como Miami y el TPS de los haitianos tocan de cerca a muchas familias latinas de Florida. Sobre estos temas, MundoNow encontró posturas públicas verificables de Nixon. No encontramos posturas verificables de Moody sobre inmigración o TPS, por lo que no incluimos ninguna. Si su campaña las hace públicas, las sumaremos.

Ashley Moody (Partido Republicano)

Moody es senadora desde enero de 2025, cuando el gobernador Ron DeSantis la nombró tras la salida de Rubio para ser secretario de Estado. Antes fue fiscal general de Florida, elegida en 2018 y reelegida en 2022. Es la primera vez que se presenta ante los votantes como senadora, y el resultado también decide si sigue en el cargo más allá de este mandato.

La campaña de Nixon critica a Moody por haber votado a favor de recortar créditos fiscales de salud que, según Nixon, afectan a más de 400.000 floridanos, de acuerdo con el Tampa Bay Times (24 de septiembre de 2026). Tanto esa caracterización como la cifra provienen de la campaña de Nixon y MundoNow no las verificó de forma independiente.

Angie Nixon (Partido Demócrata)

Nixon representa el Distrito 13 de Florida (Jacksonville) en la Cámara estatal. Ganó la primaria demócrata del 18 de agosto de 2026 con 56,1 % de los votos, frente a Alex Vindman. Estas son sus posturas verificadas en temas de interés para la comunidad latina: