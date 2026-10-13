Los votantes de Nevada decidirán el 3 de noviembre de 2026 la Pregunta 6, una enmienda que crearía en la constitución estatal el derecho fundamental al aborto. No es la primera vez que la ven en la boleta: en 2024 la aprobaron con 64.4% a favor y 35.6% en contra, y ahora deben ratificarla.

La Pregunta 6 necesita aprobarse en dos elecciones generales consecutivas; en 2024 obtuvo 64.4% de los votos.

Sustituiría el límite legal de 24 semanas por el criterio de "viabilidad fetal", sin fijar un número de semanas.

La votación anticipada en persona va del 17 al 30 de octubre, y el 3 de noviembre los centros abren de 7 a.m. a 7 p.m.

Por qué importa: tras la decisión de la Corte Suprema de 2022 que anuló Roe v. Wade, el aborto se decide estado por estado. Según KFF y el Center for Reproductive Rights, citados por The Center Square, 12 estados tienen protecciones constitucionales y 13 lo prohíben totalmente. Nevada, con una gran población hispana, define si su protección queda en la constitución o sigue en la ley, que puede cambiarse con más facilidad.

Qué cambiaría frente a la ley actual

Hoy el aborto es legal en Nevada durante las primeras 24 semanas de embarazo. Después se permite con excepciones, si es necesario para la vida o la salud de la mujer.

El texto que aparece en la boleta pregunta: "¿Debería enmendarse la Constitución de Nevada para crear el derecho fundamental de una persona al aborto, sin interferencia de gobiernos estatales o locales, siempre que lo realice un profesional de la salud calificado hasta la viabilidad fetal, o cuando sea necesario para proteger la salud o la vida de la persona embarazada en cualquier momento del embarazo?"

La enmienda cambia "24 semanas" por "viabilidad fetal" y no fija semanas. La guía de la Secretaría de Estado de Nevada define la viabilidad como el punto en que, a juicio profesional del médico tratante, hay una probabilidad significativa de supervivencia sostenida del feto fuera del útero sin medidas médicas extraordinarias. El Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos sitúa la viabilidad comúnmente entre las semanas 23 y 25.

Por qué vuelve a la boleta

La ley de Nevada exige que una enmienda constitucional presentada por iniciativa ciudadana se apruebe en dos elecciones generales consecutivas. Como no hubo elección estatal en 2025, la segunda votación llega en 2026. Si los votantes dicen que sí otra vez, la enmienda pasa a formar parte de la constitución.

También regresa por segunda vez la Pregunta 7, según el condado de Douglas. En la boleta estatal no hay preguntas 1 a 5.