Virginia frena la cooperación con ICE: sheriff dejará de retener inmigrantes hasta 48 horas adicionales
Publicado el 29/11/2026 a las 15:08
La cooperación entre las policías locales de Virginia y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) enfrenta un nuevo cambio que podría afectar las detenciones migratorias en el estado.
La oficina del sheriff del condado de Loudoun anunció que suspenderá su acuerdo 287(g) con ICE, luego de un fallo judicial que permitió aplicar restricciones estatales a estas colaboraciones.
La decisión significa que las autoridades locales dejarán de mantener bajo custodia a determinadas personas hasta 48 horas adicionales después de su fecha programada de liberación para entregarlas a inmigración.
El anuncio representa un cambio importante para los inmigrantes detenidos en esa jurisdicción, aunque no significa que ICE pierda sus facultades federales para realizar arrestos u otras operaciones migratorias.
Virginia frena acuerdo con ICE: ¿qué cambia para inmigrantes?
La oficina del condado de Loudoun dejará de retener hasta 48 horas adicionales a personas bajo custodia para facilitar su entrega a las autoridades migratorias, en medio de una disputa legal.
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— N+ UNIVISION (@nmasunivision) November 29, 2026
El acuerdo entre el sheriff de Loudoun e ICE comenzó en agosto de 2024 y permitía que los agentes locales colaboraran con las autoridades federales dentro de la cárcel del condado.
Bajo ese mecanismo, los oficiales podían mantener detenidas hasta 48 horas adicionales a determinadas personas que ya habían cumplido el periodo de encarcelamiento correspondiente.
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La oficina del sheriff informó que, desde principios de 2026, había transferido a 330 personas a custodia de las autoridades migratorias federales como resultado de esta colaboración.
Con la suspensión, las personas con solicitudes de detención migratoria serán liberadas cuando corresponda conforme a su calendario de salida, sin esperar esas 48 horas adicionales para que ICE llegue a recogerlas.
¿Qué dice la ley HB 1441 que limita la cooperación local con ICE?
Loudoun County's sheriff's office is suspending its 287(g) agreement with ICE after a federal appeals court cleared the way for Gov. Abigail Spanberger's sweeping restrictions on local cooperation with federal immigration authorities.
The 4th Circuit lifted a preliminary injunction blocking key provisions of the law Spanberger signed in April, which imposes 12 conditions on immigration enforcement partnerships. Those conditions include requiring ICE to disclose agent names and ranks seven days before enforcement activities, barring agents from displaying the word "police" on uniforms or vehicles, and restricting surveillance technology like facial recognition and license plate readers.
Since the beginning of the year, 330 illegal immigrants have been turned over to federal authorities by the sheriff's office. Now, inmates with ICE warrants or detainers will be released on their scheduled date rather than held up to 48 hours for ICE to arrive.
See which separate Virginia law still allows federal authorities to take certain inmates into custody: https://t.co/3PzBZV4V3z
— Fox News Politics (@foxnewspolitics) November 28, 2026
El cambio está relacionado con la ley HB 1441, firmada en abril por la gobernadora demócrata Abigail Spanberger, que establece condiciones para los acuerdos entre las autoridades locales y las agencias federales de inmigración.
Entre sus disposiciones se encuentran requisitos de identificación para los agentes federales, restricciones sobre determinadas tecnologías de vigilancia y condiciones para las operaciones migratorias en escuelas, tribunales y lugares de culto.
La legislación también contempla que ICE informe con anticipación los nombres y rangos de sus agentes cuando realice determinadas actividades de aplicación de la ley en coordinación con autoridades locales.
Los departamentos y oficinas policiales que mantenían acuerdos anteriores debían renegociarlos antes del 1 de septiembre de 2026 para cumplir las condiciones estatales; de lo contrario, podían quedar sin efecto.
¿Qué decidió la Corte de Apelaciones y cómo afecta a ICE?
El 23 de noviembre, la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito anuló la medida cautelar que impedía aplicar las restricciones relacionadas con los acuerdos 287(g).
Los jueces determinaron que Virginia puede decidir bajo qué condiciones sus policías y agencias locales participan en operaciones federales, sin que eso signifique regular directamente las actividades del Gobierno federal.
Sin embargo, el mismo tribunal mantuvo bloqueada otra disposición estatal que buscaba restringir el uso de máscaras y exigir identificación visible a los agentes federales durante sus operaciones.
Esto significa que el fallo tiene alcances diferentes: permite aplicar las restricciones a la cooperación local con ICE, pero no autoriza a Virginia a imponer directamente esas condiciones a los agentes federales.
¿ICE todavía puede detener inmigrantes en Virginia?
La suspensión del acuerdo de Loudoun no elimina las facultades migratorias de ICE ni impide que sus agentes realicen operativos dentro del marco de la legislación federal.
Además, las autoridades migratorias todavía pueden recibir la custodia de determinadas personas conforme a otras disposiciones de la legislación estatal, incluso sin el acuerdo 287(g).
Según información del Washington Post, ICE había emitido 673 solicitudes de detención migratoria en la cárcel de Loudoun durante 2026, de las cuales 330 terminaron en transferencias a custodia federal.
Para las familias inmigrantes, la diferencia principal está en que una solicitud administrativa de ICE ya no permitirá que esa oficina del sheriff prolongue automáticamente la permanencia de una persona en la cárcel después de su fecha programada de liberación.
Fuente: Univision