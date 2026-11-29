La cooperación entre las policías locales de Virginia y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) enfrenta un nuevo cambio que podría afectar las detenciones migratorias en el estado.

La oficina del sheriff del condado de Loudoun anunció que suspenderá su acuerdo 287(g) con ICE, luego de un fallo judicial que permitió aplicar restricciones estatales a estas colaboraciones.

La decisión significa que las autoridades locales dejarán de mantener bajo custodia a determinadas personas hasta 48 horas adicionales después de su fecha programada de liberación para entregarlas a inmigración.

El anuncio representa un cambio importante para los inmigrantes detenidos en esa jurisdicción, aunque no significa que ICE pierda sus facultades federales para realizar arrestos u otras operaciones migratorias.

Virginia frena acuerdo con ICE: ¿qué cambia para inmigrantes?

La oficina del condado de Loudoun dejará de retener hasta 48 horas adicionales a personas bajo custodia para facilitar su entrega a las autoridades migratorias, en medio de una disputa legal.

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El acuerdo entre el sheriff de Loudoun e ICE comenzó en agosto de 2024 y permitía que los agentes locales colaboraran con las autoridades federales dentro de la cárcel del condado.

Bajo ese mecanismo, los oficiales podían mantener detenidas hasta 48 horas adicionales a determinadas personas que ya habían cumplido el periodo de encarcelamiento correspondiente.

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La oficina del sheriff informó que, desde principios de 2026, había transferido a 330 personas a custodia de las autoridades migratorias federales como resultado de esta colaboración.

Con la suspensión, las personas con solicitudes de detención migratoria serán liberadas cuando corresponda conforme a su calendario de salida, sin esperar esas 48 horas adicionales para que ICE llegue a recogerlas.