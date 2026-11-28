733 embarazadas bajo custodia migratoria.

43 días detenidas en promedio.

Cuatro derivaciones para atención especializada.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo a 733 mujeres embarazadas entre enero de 2025 y abril de 2026, durante el segundo mandato de Donald Trump.

La Comisión para las Mujeres Refugiadas (WRC) publicó el informe el 24 de noviembre, tras obtener registros de la agencia mediante una solicitud de acceso a información pública.

El conteo mensual pasó de nueve embarazadas en custodia en enero de 2025 a 128 en marzo de 2026, según los registros analizados.

Casi tres de cada cuatro estuvieron en instalaciones estatales o locales contratadas por ICE, sujetas a requisitos médicos menos estrictos, según la organización.

Cuánto tiempo permanecieron detenidas por ICE

733 mujeres embarazadas estuvieron detenidas en centros del ICE en EE.UU. | Página|12 https://t.co/QqDuYkohvb — Argentina|12 (@argentina12ok) November 26, 2026



Entre las 557 mujeres con datos sobre la duración de su detención, el promedio fue de 43 días.

Para los años fiscales 2022 a 2024, durante la administración de Joe Biden, la WRC encontró promedios de entre cinco y 12 días.

El análisis de duración registró alrededor de 80 detenciones de al menos 90 días. La estancia más larga documentada fue de 219 días.

La organización estimó un costo de al menos $4 millones para las 557 detenciones con datos disponibles, a partir de la tarifa diaria por cama.