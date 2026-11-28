ICE detuvo a 733 mujeres embarazadas en 16 meses y un informe cuestiona la atención que recibieron
Publicado el 28/11/2026 a las 14:15
- 733 embarazadas bajo custodia migratoria.
- 43 días detenidas en promedio.
- Cuatro derivaciones para atención especializada.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo a 733 mujeres embarazadas entre enero de 2025 y abril de 2026, durante el segundo mandato de Donald Trump.
La Comisión para las Mujeres Refugiadas (WRC) publicó el informe el 24 de noviembre, tras obtener registros de la agencia mediante una solicitud de acceso a información pública.
El conteo mensual pasó de nueve embarazadas en custodia en enero de 2025 a 128 en marzo de 2026, según los registros analizados.
Casi tres de cada cuatro estuvieron en instalaciones estatales o locales contratadas por ICE, sujetas a requisitos médicos menos estrictos, según la organización.
Cuánto tiempo permanecieron detenidas por ICE
733 mujeres embarazadas estuvieron detenidas en centros del ICE en EE.UU. | Página|12 https://t.co/QqDuYkohvb
— Argentina|12 (@argentina12ok) November 26, 2026
Entre las 557 mujeres con datos sobre la duración de su detención, el promedio fue de 43 días.
Para los años fiscales 2022 a 2024, durante la administración de Joe Biden, la WRC encontró promedios de entre cinco y 12 días.
El análisis de duración registró alrededor de 80 detenciones de al menos 90 días. La estancia más larga documentada fue de 219 días.
La organización estimó un costo de al menos $4 millones para las 557 detenciones con datos disponibles, a partir de la tarifa diaria por cama.
Qué reveló el informe sobre los embarazos de alto riesgo
Los expedientes identificaron alrededor de 128 embarazos o condiciones de alto riesgo. Solo cuatro mujeres fueron derivadas a un nivel superior de atención, según la WRC.
Ese nivel de atención puede incluir vigilancia médica más estrecha, consultas especializadas fuera del centro o atención hospitalaria de emergencia.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó de 16 pérdidas espontáneas de embarazo entre mujeres bajo custodia de ICE, de enero de 2025 a febrero de 2026.
Zain Lakhani, directora del programa de Derechos y Justicia para Migrantes de la WRC, cuestionó cómo la agencia vigila y registra las complicaciones del embarazo.
Qué dice la política de ICE y qué reclama la demanda
Una directiva de 2021 establece que, por regla general, ICE debe evitar detener a personas embarazadas, en posparto o en periodo de lactancia.
El documento contempla excepciones y exige que un director de oficina de campo apruebe la detención cuando la agencia conoce esa condición.
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La WRC y otras organizaciones presentaron una demanda el 24 de noviembre en la que alegan que el gobierno dejó de aplicar esas protecciones.
Un portavoz del DHS dijo a Stateline que la directiva sigue vigente y describió como infrecuente la detención de mujeres embarazadas.
Qué pueden hacer las familias de mujeres detenidas por ICE
Las familias pueden usar el localizador oficial de ICE para buscar a una persona adulta bajo custodia migratoria.
El sistema ofrece búsquedas por número de registro migratorio, conocido como número A, o por datos biográficos.
La WRC también recibe reportes confidenciales sobre las condiciones de detención durante el embarazo, el posparto y la lactancia.
La organización usa esos testimonios para documentar problemas como la falta de atención médica y de alimentación adecuada.
FUENTE: La República