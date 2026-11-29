Demócratas proponen limitar los arrestos.

TSA compartió 31,000 registros.

Reuters documentó más de 800 arrestos.

Jacky Rosen, de Nevada, presentó el proyecto S. 5753 el 18 de noviembre con Alex Padilla, de California, y Tammy Duckworth, de Illinois, como copatrocinadores.

La iniciativa limitaría los operativos migratorios civiles de ICE dentro de los aeropuertos y en sus inmediaciones.

Para actuar, ICE necesitaría una orden judicial que identificara a la persona y estuviera vinculada a una condena por delito grave que afectara su elegibilidad para beneficios migratorios.

El Senado remitió el proyecto al Comité Judicial. Sus disposiciones aún requieren aprobación legislativa para entrar en vigor.

Qué datos de pasajeros podría compartir la TSA con ICE

Demócratas buscan establecer que ICE no pueda detener a una persona por una infracción migratoria de carácter civil dentro de un aeropuerto o en sus inmediaciones sin una orden judicial.

https://t.co/iBQokbMFJo — N+ UNIVISION (@nmasunivision) November 29, 2026



El proyecto restringiría el intercambio de información personal entre la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) e ICE para operativos migratorios civiles en aeropuertos.

La restricción incluiría las listas de pasajeros que la TSA obtiene mediante su programa Secure Flight.

Una excepción permitiría compartir datos para ejecutar una orden judicial dirigida a una persona específica.

El texto también contempla excepciones para intercambios vinculados a programas como TSA PreCheck y Global Entry.