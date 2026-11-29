ICE recibió datos de más de 31,000 viajeros y demócratas buscan poner límites a los arrestos en aeropuertos
Publicado el 29/11/2026 a las 12:36
- Demócratas proponen limitar los arrestos.
- TSA compartió 31,000 registros.
- Reuters documentó más de 800 arrestos.
Jacky Rosen, de Nevada, presentó el proyecto S. 5753 el 18 de noviembre con Alex Padilla, de California, y Tammy Duckworth, de Illinois, como copatrocinadores.
La iniciativa limitaría los operativos migratorios civiles de ICE dentro de los aeropuertos y en sus inmediaciones.
Para actuar, ICE necesitaría una orden judicial que identificara a la persona y estuviera vinculada a una condena por delito grave que afectara su elegibilidad para beneficios migratorios.
El Senado remitió el proyecto al Comité Judicial. Sus disposiciones aún requieren aprobación legislativa para entrar en vigor.
Qué datos de pasajeros podría compartir la TSA con ICE
Demócratas buscan establecer que ICE no pueda detener a una persona por una infracción migratoria de carácter civil dentro de un aeropuerto o en sus inmediaciones sin una orden judicial.
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— N+ UNIVISION (@nmasunivision) November 29, 2026
El proyecto restringiría el intercambio de información personal entre la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) e ICE para operativos migratorios civiles en aeropuertos.
La restricción incluiría las listas de pasajeros que la TSA obtiene mediante su programa Secure Flight.
Una excepción permitiría compartir datos para ejecutar una orden judicial dirigida a una persona específica.
El texto también contempla excepciones para intercambios vinculados a programas como TSA PreCheck y Global Entry.
Qué se reveló sobre los arrestos de ICE[caption id="attachment_1701785" align="alignnone" width="1200"] Demócratas buscan limitar los arrestos de ICE en aeropuertos FOTO: EFE[/caption]
Se revisó registros internos de ICE que abarcan desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump hasta febrero de 2026.
Durante ese periodo, la TSA proporcionó información sobre más de 31,000 viajeros para posibles acciones migratorias.
ICE arrestó a más de 800 personas a partir de esas alertas. Reuters no pudo determinar cuántas detenciones ocurrieron dentro de aeropuertos.
Los datos procedían de Secure Flight, un programa creado para cotejar información de viajeros con listas de vigilancia del gobierno.
Qué tendría que verificar ICE antes de una detención
ICE tendría que cotejar los nombres de las personas que pretende detener con los registros de solicitudes migratorias pendientes.
La revisión busca evitar que los agentes arresten a personas que todavía se encuentran dentro de un periodo de estancia autorizada.
El proyecto también exigiría que una orden judicial autorice expresamente a ICE a consultar el sistema de reservaciones de una aerolínea para un pasajero específico.
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Cuando sea razonablemente posible, ICE tendría que avisar a la seguridad del aeropuerto y coordinarse con la aerolínea antes de una detención en la terminal.
Cómo cambiaría el localizador de detenidos de ICE
La iniciativa incorporaría a la ley el localizador de detenidos que consultan familiares y abogados.
ICE o la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) tendría que registrar cada detención tan pronto como fuera posible.
Cualquier cambio de custodia tendría que aparecer en el sistema en un plazo máximo de seis horas.
Ese plazo aplicaría mientras la persona siguiera bajo custodia federal.
FUENTE: univision