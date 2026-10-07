Alcaldesa acusa a Trump de poner a Los Ángeles en riesgo con sus palabras sobre Irán
Publicado el 06/10/2026 a las 20:26
La alcaldesa calificó de “irresponsable y peligrosa” la declaración presidencial, mientras la Casa Blanca sostiene que Trump hablaba de evitar una amenaza iraní.
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, cuestionó al presidente Donald Trump después de que mencionara la posible destrucción de ciudades estadounidenses durante un discurso sobre Irán.
- Por qué importa: Los Ángeles y San Diego fueron mencionadas directamente por el presidente, desatando críticas sobre el mensaje enviado durante un conflicto internacional.
Bass cuestiona a Trump por comentario sobre Irán
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, señaló de "irresponsable y peligrosa" la sugerencia del presidente Donald Trump sobre la posible destrucción de ciudades del estado de California en el conflicto con Irán y advirtió que estas declaraciones dejan a la ciudadanía en vulnerabilidad.
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Bass dijo a EFE que consideró la declaración “irresponsable”, porque la principal responsabilidad de un presidente es proteger a los estadounidenses.
La alcaldesa sostuvo que Trump mencionó ante un país considerado enemigo la posibilidad de atacar Los Ángeles, la segunda ciudad más poblada de Estados Unidos.
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Bass aclaró, sin embargo, que no conoce ninguna amenaza específica contra la ciudad y expresó confianza en las medidas permanentes de seguridad.
“Que un presidente diga eso sin duda hace que los angelinos se sientan vulnerables”, declaró la alcaldesa a EFE.
- El dato: Bass aseguró que Los Ángeles permanece en alerta, pero dijo no tener información sobre una amenaza concreta contra la ciudad.
Trump mencionó a Los Ángeles y San Diego durante un mitin
Trump on Iran: Let 'em take out Los Angeles and San Diego, it's a small price to pay https://t.co/Fc4BcjVDKj
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La controversia comenzó durante un mitin en Grand Island, Nebraska, cuando Trump hablaba sobre la guerra con Irán y sus efectos económicos.
Trump calificó el costo relacionado con el conflicto como un “pequeño precio a pagar” por mantener seguros al país y al mundo.
Después agregó: “Que destruyan Los Ángeles, que destruyan San Diego”, antes de asegurar que el conflicto terminaría pronto.
Sus palabras provocaron críticas inmediatas entre autoridades de California, aunque también abrió una disputa sobre cómo debía interpretarse el comentario presidencial.
- La reacción: Gavin Newsom condenó las palabras, mientras Todd Gloria, alcalde de San Diego, exigió que su ciudad no sea tratada como daño colateral.
La Casa Blanca dice que Trump fue sacado de contexto
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, tachó de "irresponsable y peligrosa" la sugerencia del presidente de EE.UU., Donald Trump, sobre la posible destrucción de ciudades del estado de California en el conflicto con Irán, y advirtió que este tipo de declaraciones dejan a la ciudadanía en una situación de vulnerabilidad.
"Me pareció una declaración irresponsable, considerando que la principal función del presidente de los Estados Unidos es proteger y defender al pueblo estadounidense", indicó Bass en declaraciones a EFE.
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La Casa Blanca rechazó la interpretación de que Trump estuviera invitando a Irán a atacar ciudades estadounidenses.
Steven Cheung, director de comunicaciones, aseguró que el presidente quería advertir sobre lo que podría ocurrir si Irán desarrollara capacidad nuclear.
Según Cheung, Trump estaba diciendo que ciudades estadounidenses habrían quedado amenazadas si Washington no hubiera frenado las ambiciones nucleares iraníes.
FactCheck.org también examinó el contexto y consideró más plausible que Trump estuviera defendiendo los costos de la guerra como sacrificio para impedir una futura amenaza iraní.
- La diferencia: Bass considera que las palabras pueden aumentar la vulnerabilidad percibida; la Casa Blanca afirma que Trump estaba describiendo justamente el peligro que busca evitar.
Los Ángeles sigue sin reportar una amenaza específica
Hasta ahora, Bass no ha informado sobre inteligencia que indique un peligro concreto relacionado con las declaraciones presidenciales.
La controversia se concentra así en el alcance de las palabras de Trump y en las interpretaciones enfrentadas sobre su mensaje.
Para Bass, incluso sin una amenaza conocida, mencionar ciudades estadounidenses en esos términos puede generar inquietud entre quienes viven en ellas.
La Casa Blanca, por el contrario, sostiene que la declaración buscaba justificar la estrategia estadounidense frente al programa nuclear iraní.
- Qué sigue: Las autoridades de Los Ángeles mantienen su postura habitual de alerta, mientras continúa la disputa política sobre las declaraciones de Trump.