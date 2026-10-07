Alcaldesa acusa a Trump de poner a Los Ángeles en riesgo con sus palabras sobre Irán

La alcaldesa calificó de “irresponsable y peligrosa” la declaración presidencial, mientras la Casa Blanca sostiene que Trump hablaba de evitar una amenaza iraní.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, cuestionó al presidente Donald Trump después de que mencionara la posible destrucción de ciudades estadounidenses durante un discurso sobre Irán.

- Por qué importa: Los Ángeles y San Diego fueron mencionadas directamente por el presidente, desatando críticas sobre el mensaje enviado durante un conflicto internacional.

Bass cuestiona a Trump por comentario sobre Irán

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, señaló de "irresponsable y peligrosa" la sugerencia del presidente Donald Trump sobre la posible destrucción de ciudades del estado de California en el conflicto con Irán y advirtió que estas declaraciones dejan a la ciudadanía en vulnerabilidad. Foto: Reuters — N+ UNIVISION (@nmasunivision) October 6, 2026

Bass dijo a EFE que consideró la declaración “irresponsable”, porque la principal responsabilidad de un presidente es proteger a los estadounidenses.

La alcaldesa sostuvo que Trump mencionó ante un país considerado enemigo la posibilidad de atacar Los Ángeles, la segunda ciudad más poblada de Estados Unidos.

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Bass aclaró, sin embargo, que no conoce ninguna amenaza específica contra la ciudad y expresó confianza en las medidas permanentes de seguridad.

“Que un presidente diga eso sin duda hace que los angelinos se sientan vulnerables”, declaró la alcaldesa a EFE.

- El dato: Bass aseguró que Los Ángeles permanece en alerta, pero dijo no tener información sobre una amenaza concreta contra la ciudad.