Nueva York declara emergencia sanitaria.

Pensilvania supera los mil casos.

Vacunación insuficiente facilita nuevos brotes.

Nueva York declaró este lunes 5 de octubre una emergencia estatal por sarampión, mientras Pensilvania superó los mil contagios y confirmó cinco fallecimientos.

La gobernadora Kathy Hochul emitió una orden ejecutiva para ampliar la capacidad de vacunación y facilitar pruebas ante el avance de una enfermedad prevenible.

Hasta el 3 de octubre, Nueva York acumulaba 108 casos: siete correspondían a la ciudad de Nueva York y 101 al resto del estado.

La distribución muestra que el problema se concentra fuera de la ciudad. La respuesta busca reforzar los servicios en comunidades con menor protección.

Qué cambia con la orden de Hochul sobre vacunación

Nueva York declaró una emergencia estatal por el aumento de casos de sarampión. https://t.co/O1mdp2muxz — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) October 5, 2026



La medida incorpora a más profesionales autorizados para administrar vacunas, incluidos paramédicos, personal de emergencias médicas avanzadas, farmacéuticos y matronas, según el anuncio estatal.

También amplía las facultades para solicitar pruebas diagnósticas. Detectar los contagios permite orientar la atención e identificar a quienes pudieron quedar expuestos.

El objetivo es aumentar los puntos de acceso a la prevención y reducir obstáculos para las familias que necesitan completar su protección.

La declaración responde al incremento de casos; no significa que todas las comunidades neoyorquinas tengan el mismo riesgo ni idénticos niveles de transmisión.