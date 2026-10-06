Sarampión: Nueva York declara emergencia y Pensilvania rebasa los mil casos pese a existir una vacuna
Publicado el 05/10/2026 a las 20:00
- Nueva York declara emergencia sanitaria.
- Pensilvania supera los mil casos.
- Vacunación insuficiente facilita nuevos brotes.
Nueva York declaró este lunes 5 de octubre una emergencia estatal por sarampión, mientras Pensilvania superó los mil contagios y confirmó cinco fallecimientos.
La gobernadora Kathy Hochul emitió una orden ejecutiva para ampliar la capacidad de vacunación y facilitar pruebas ante el avance de una enfermedad prevenible.
Hasta el 3 de octubre, Nueva York acumulaba 108 casos: siete correspondían a la ciudad de Nueva York y 101 al resto del estado.
La distribución muestra que el problema se concentra fuera de la ciudad. La respuesta busca reforzar los servicios en comunidades con menor protección.
Qué cambia con la orden de Hochul sobre vacunación
Nueva York declaró una emergencia estatal por el aumento de casos de sarampión.
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— Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) October 5, 2026
La medida incorpora a más profesionales autorizados para administrar vacunas, incluidos paramédicos, personal de emergencias médicas avanzadas, farmacéuticos y matronas, según el anuncio estatal.
También amplía las facultades para solicitar pruebas diagnósticas. Detectar los contagios permite orientar la atención e identificar a quienes pudieron quedar expuestos.
El objetivo es aumentar los puntos de acceso a la prevención y reducir obstáculos para las familias que necesitan completar su protección.
La declaración responde al incremento de casos; no significa que todas las comunidades neoyorquinas tengan el mismo riesgo ni idénticos niveles de transmisión.
Pensilvania registra 1.004 casos y cinco muertes por sarampión[caption id="attachment_1695647" align="alignnone" width="1200"] Sarampión: Nueva York en emergencia y Pensilvania en alerta FOTO: SHUTTERSTOCK[/caption]
Pensilvania informó este lunes de 1.004 casos desde el comienzo del brote en abril. El balance incluye 198 hospitalizaciones y cinco personas fallecidas.
Las cifras muestran que el sarampión puede provocar consecuencias graves. Su impacto supera las molestias de una erupción y puede requerir atención hospitalaria.
El brote comenzó al oeste de Filadelfia y se extendió durante los meses siguientes, convirtiéndose en una emergencia sanitaria de alcance estatal.
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La evolución en Pensilvania añade preocupación regional y refuerza la necesidad de vigilar exposiciones y mantener informadas a las comunidades vecinas.
Estados Unidos enfrenta su peor año de sarampión desde 1991[caption id="attachment_1695649" align="alignnone" width="1200"] Sarampión: Nueva York en emergencia y Pensilvania en alerta FOTO: SHUTTERSTOCK[/caption]
Los CDC contabilizaban 3.887 casos confirmados hasta el 1 de octubre. El país atraviesa su mayor registro anual de sarampión desde 1991.
Estados Unidos declaró eliminada la transmisión endémica en 2000. Ese logro no impide nuevos brotes cuando el virus llega a comunidades insuficientemente vacunadas.
La cobertura contra sarampión entre alumnos de kínder bajó al 92,4% durante el ciclo 2025–2026, según los datos publicados por los CDC.
El nivel queda por debajo del 95% que favorece la protección comunitaria. Además, los promedios nacionales pueden ocultar grupos locales con coberturas inferiores.
Qué pueden hacer las familias ante una posible exposición
Las familias pueden revisar sus registros de vacunación y consultar con un profesional sanitario si necesitan completar la protección contra el sarampión.
La vacuna triple viral, conocida como MMR, protege contra sarampión, paperas y rubéola. La orientación individual permite aclarar dudas sobre su administración.
Ante una posible exposición, los CDC recomiendan contactar inmediatamente al proveedor de salud para recibir instrucciones sobre los pasos que corresponden.
Si sospechan la enfermedad, deben llamar antes de acudir a una clínica. Avisar permite organizar la atención y reducir exposiciones a otros pacientes.
FUENTE: EFE, noticias24hrs