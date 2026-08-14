Sarampión rompe récord en EEUU: más de 2,500 casos y la vacunación vuelve al centro de la polémica

Sarampión rompe récord en EEUU

93% no estaba vacunado

Menores concentran los contagios

Estados Unidos enfrenta su mayor cifra de casos de sarampión en 35 años: en lo que va de 2026 se han confirmado 2,566 contagios y 38 brotes.

El nuevo balance de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) representa casi 250 infecciones adicionales frente a las 2,318 reportadas el 24 de julio.

El aumento también coloca a 2026 por encima de los 2,289 casos registrados durante todo 2025, estableciendo un segundo récord anual consecutivo desde 2000.

Por qué importa: El repunte ocurre mientras disminuyen los niveles de vacunación infantil y la gran mayoría de los contagios corresponde a personas que no estaban vacunadas.

Casos de sarampión en EEUU alcanzan su mayor nivel desde 1991

Puntos clave: El 93% de los casos registrados durante 2026 corresponde a personas no vacunadas, de acuerdo con la información divulgada por los CDC.

Los menores concentran buena parte del impacto: el 67% de los contagios se ha presentado entre niños y jóvenes de cero a 19 años.

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Pese al elevado número de infecciones, hasta ahora no se ha confirmado ninguna muerte por sarampión durante 2026 en Estados Unidos.

La situación contrasta con 2025, cuando fueron reportadas tres muertes relacionadas con la enfermedad, además de 48 brotes durante todo ese año.