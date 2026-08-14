Sarampión rompe récord en EEUU: más de 2,500 casos y la vacunación vuelve al centro de la polémica
Publicado el14/08/2026 a las 12:50
- Sarampión rompe récord en EEUU
- 93% no estaba vacunado
- Menores concentran los contagios
Estados Unidos enfrenta su mayor cifra de casos de sarampión en 35 años: en lo que va de 2026 se han confirmado 2,566 contagios y 38 brotes.
El nuevo balance de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) representa casi 250 infecciones adicionales frente a las 2,318 reportadas el 24 de julio.
El aumento también coloca a 2026 por encima de los 2,289 casos registrados durante todo 2025, estableciendo un segundo récord anual consecutivo desde 2000.
- Por qué importa: El repunte ocurre mientras disminuyen los niveles de vacunación infantil y la gran mayoría de los contagios corresponde a personas que no estaban vacunadas.
Casos de sarampión en EEUU alcanzan su mayor nivel desde 1991
- Puntos clave: El 93% de los casos registrados durante 2026 corresponde a personas no vacunadas, de acuerdo con la información divulgada por los CDC.
Los menores concentran buena parte del impacto: el 67% de los contagios se ha presentado entre niños y jóvenes de cero a 19 años.
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Pese al elevado número de infecciones, hasta ahora no se ha confirmado ninguna muerte por sarampión durante 2026 en Estados Unidos.
La situación contrasta con 2025, cuando fueron reportadas tres muertes relacionadas con la enfermedad, además de 48 brotes durante todo ese año.
Carolina del Sur y Utah concentran cientos de casos de sarampión
- El dato: El sarampión ha sido registrado en 47 estados o territorios estadounidenses, mostrando que los contagios se extienden por gran parte del país.
Carolina del Sur encabeza el balance con 670 casos, seguida de Utah con 526 y Pensilvania con 280 contagios durante 2026.
Texas acumula 190 casos, Virginia registra 176 y Florida alcanza 141, mientras Arizona aparece entre los estados más afectados con 109 infecciones.
Los CDC contabilizan 38 brotes este año y consideran un brote cuando existen al menos tres casos de sarampión relacionados entre sí.
La caída de la vacunación aumenta la preocupación por nuevos contagios
- El proceso: La cobertura de vacunación entre niños de nivel preescolar bajó del 95.2% en el ciclo escolar 2019-2020 al 92.5% en 2024-2025.
Ese descenso dejó a unos 286,000 estudiantes en una situación considerada “en riesgo”, según los datos incluidos en el reporte de la agencia federal.
Para alcanzar la inmunidad de rebaño contra el sarampión, más del 95% de las personas de una comunidad deben encontrarse vacunadas.
Solo Alabama, California, Connecticut, Maine, Maryland, Massachusetts, Misisipi, Nueva York, Rhode Island y Virginia alcanzan actualmente ese nivel, según los datos del organismo.
Cambios de Trump al calendario de vacunas abren un nuevo debate
El récord de contagios coincide con cambios impulsados por el presidente Donald Trump en las recomendaciones federales de vacunación para los niños estadounidenses.
Trump firmó el lunes una orden ejecutiva que reduce de 18 a 11 las enfermedades contra las cuales el Gobierno federal recomienda vacunar a todos los menores.
La medida, impulsada junto con el secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr., modifica el criterio federal para distintas vacunas y ordena revisar el calendario infantil.
Vacunas contra gripe, covid-19, hepatitis A y B, rotavirus y meningitis quedan bajo criterios de riesgo o decisión compartida entre padres y médicos.
Qué pueden hacer las familias ante el aumento del sarampión
- Qué pueden hacer: Las familias pueden revisar el estado de vacunación de sus hijos y conversar con sus médicos ante dudas relacionadas con el calendario de inmunización.
Los datos de 2026 muestran una relación especialmente marcada entre ausencia de vacunación y contagios, debido a que el 93% de los casos corresponde a personas no vacunadas.
- El límite: El récord nacional no significa que todas las comunidades enfrenten exactamente el mismo nivel de riesgo, pues los casos se encuentran distribuidos de manera desigual.
Sin embargo, con 2,566 contagios antes de terminar 2026, Estados Unidos ya atraviesa su año con más casos de sarampión desde 1991, según ‘EFE’ y ‘SWI‘.