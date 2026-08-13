Un helicóptero apache se estrella en Texas y deja dos muertos

Un helicóptero militar Apache AH-64 con base en Fort Hood se estrelló en un campo cerca de Salado, en el centro de Texas, dejando dos personas muertas.

El accidente también provocó un incendio que obligó a realizar evacuaciones en la zona.

Por qué importa: La caída de la aeronave movilizó a equipos de emergencia por el incendio generado tras el impacto. Las autoridades confirmaron que no hubo más heridos, mientras las causas del accidente todavía no han sido determinadas.

El helicóptero Apache cayó cerca de Salado

El accidente ocurrió aproximadamente a las 1:34 p.m. del miércoles, hora local, cerca de Salado, localidad ubicada a unos 50 kilómetros de Fort Hood, según informó EFE.

La aeronave involucrada era un AH-64 Apache, un helicóptero de ataque basado en la instalación del Ejército estadounidense.

EFE, citando información de Fox News atribuida a un portavoz de la Oficina del Sheriff del condado de Bell, indicó que el helicóptero se precipitó sobre un campo.

Fort Hood y la Oficina del Sheriff confirmaron posteriormente que los dos ocupantes de la aeronave fallecieron.

Hasta el momento, las identidades de las víctimas no han sido reveladas.

El accidente provocó un incendio y evacuaciones