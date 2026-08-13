Un helicóptero apache se estrella en Texas y deja dos muertos
Publicado el13/08/2026 a las 04:18
Un helicóptero militar Apache AH-64 con base en Fort Hood se estrelló en un campo cerca de Salado, en el centro de Texas, dejando dos personas muertas.
- El accidente también provocó un incendio que obligó a realizar evacuaciones en la zona.
Por qué importa: La caída de la aeronave movilizó a equipos de emergencia por el incendio generado tras el impacto. Las autoridades confirmaron que no hubo más heridos, mientras las causas del accidente todavía no han sido determinadas.
El helicóptero Apache cayó cerca de Salado
El accidente ocurrió aproximadamente a las 1:34 p.m. del miércoles, hora local, cerca de Salado, localidad ubicada a unos 50 kilómetros de Fort Hood, según informó EFE.
- La aeronave involucrada era un AH-64 Apache, un helicóptero de ataque basado en la instalación del Ejército estadounidense.
EFE, citando información de Fox News atribuida a un portavoz de la Oficina del Sheriff del condado de Bell, indicó que el helicóptero se precipitó sobre un campo.
Fort Hood y la Oficina del Sheriff confirmaron posteriormente que los dos ocupantes de la aeronave fallecieron.
Hasta el momento, las identidades de las víctimas no han sido reveladas.
El accidente provocó un incendio y evacuaciones
El impacto del helicóptero generó un gran incendio que alcanzó árboles y pastizales de los alrededores.
La emergencia obligó a movilizar equipos para combatir las llamas y también provocó evacuaciones mientras las autoridades trabajaban para controlar la situación.
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Pese a la magnitud del incendio, las autoridades informaron que no se registraron otros heridos además de los dos ocupantes que murieron en el accidente.
Los equipos de emergencia permanecieron desplegados en el área para atender las consecuencias del impacto y controlar el fuego.
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Las causas del accidente todavía se desconocen
Una de las principales preguntas que permanece sin respuesta es qué provocó que el helicóptero se precipitara.
- De acuerdo con la información disponible, Fort Hood todavía no ha ofrecido detalles sobre las posibles causas del accidente.
- Tampoco se ha informado públicamente sobre las circunstancias inmediatamente anteriores a la caída de la aeronave.
La instalación militar se encuentra a unos 110 kilómetros al norte de Austin, capital de Texas. Fort Hood alberga aproximadamente a 53,000 militares, una cifra que incluye residentes y familiares, además de personal externo.
Por ahora, las autoridades mantienen sin revelar las identidades de las dos personas fallecidas mientras se espera nueva información sobre las circunstancias que llevaron al accidente del helicóptero Apache.