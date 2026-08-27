EE.UU. demanda a cuatro estados por leyes que ayudan a estudiantes sin estatus migratorio
Publicado el27/08/2026 a las 16:10
El Gobierno del presidente Donald Trump demandó este jueves a Arizona, Nuevo México, Oregón y Washington para impugnar leyes que permiten beneficios universitarios a estudiantes sin estatus migratorio legal.
Por qué importa: El litigio podría determinar si estos estudiantes pueden seguir accediendo a matrículas estatales más económicas y determinadas ayudas financieras en esos cuatro estados.
El Departamento de Justicia (DOJ) sostiene que las leyes estatales entran en conflicto con normas federales que regulan los beneficios concedidos a personas sin estatus migratorio legal.
Las matrículas para estudiantes indocumentados enfrentan una ofensiva de EE.UU.
Washington, Oregon, and New Mexico were hit with lawsuits Thursday by the Trump administration over similar state policies allowing noncitizens to qualify for reduced in-state tuition rates. https://t.co/8eqbE7crSE
— Bloomberg Law (@BLaw) August 27, 2026
Las disposiciones cuestionadas permiten que universidades públicas ofrezcan tarifas de matrícula para residentes del estado y ayudas a estudiantes que cumplen determinados requisitos, independientemente de su situación migratoria.
La disputa: El DOJ argumenta que esos beneficios no pueden concederse a extranjeros si no están disponibles en condiciones equivalentes para ciudadanos estadounidenses.
El Gobierno también sostiene que las normas discriminan a ciudadanos estadounidenses y crean incentivos para la inmigración irregular. Esos argumentos forman parte de la posición de la Administración y deberán resolverse en tribunales.
El fiscal adjunto Stanley E. Woodward defendió las demandas y acusó a los cuatro estados de ignorar la legislación federal.
“Al conceder tarifas de matrícula para residentes a extranjeros indocumentados, Washington, Oregón, Nuevo México y Arizona están relegando a los ciudadanos e ignorando la ley federal. Se acabó”, declaró.
Miles de estudiantes podrían quedar en medio del litigio
LAWSUIT: DOJ Sues AZ, NM, OR, and WA Over In-State Tuition Saying States Cannot Put Illegal Aliens Before Our Nation’s Own Citizens
The Justice Department on Aug. 27, 2026, filed lawsuits against Arizona, New Mexico, Oregon, and Washington over in-state tuition and financial aid… pic.twitter.com/gMOFfmJTP9
— UngaTheGreat (@UngaTheGreat) August 27, 2026
La demanda contra Arizona ofrece una aproximación al posible alcance de esta batalla judicial.
El DOJ cita un informe del Arizona Center for Investigative Reporting que calcula que más de 3,600 estudiantes indocumentados por año podrían optar a matrículas para residentes bajo la legislación estatal durante los próximos años.
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A quién afecta: El conflicto alcanza a estudiantes sin estatus legal que podrían pagar tarifas más bajas o recibir ayuda financiera bajo las leyes cuestionadas.
La diferencia entre una matrícula para residentes y otra para estudiantes de fuera del estado puede determinar cuánto debe pagar un alumno, aunque la información disponible no especifica el monto de esa diferencia en cada universidad.
Trump amplía su ofensiva contra estos beneficios estatales
The U.S. Department of Justice is suing New Mexico over providing in-state tuition and financial assistance to immigrants who live in the state and the country illegally. https://t.co/DFodFUDed0
— KOB 4 (@KOB4) August 27, 2026
Las nuevas demandas responden a dos órdenes ejecutivas firmadas por Trump el año pasado para impedir que inmigrantes indocumentados reciban determinados beneficios financiados con recursos públicos o un trato que su Gobierno considera preferencial.
La ofensiva no comenzó con estos cuatro estados. Bajo la Administración Trump, el Departamento de Justicia ya ha presentado demandas contra 21 estados por políticas de este tipo, incluidos algunos gobernados por republicanos.
El antecedente: Texas puso fin el año pasado a un programa vigente desde 2001 que permitía a ciertos estudiantes no ciudadanos pagar matrícula estatal reducida si cumplían requisitos como haber vivido y terminado la secundaria en el estado.
Las leyes estatales quedan ahora bajo presión judicial
Las demandas abren una nueva batalla entre el Gobierno federal y los estados sobre quién puede recibir beneficios educativos financiados o regulados a nivel estatal.
El resultado será especialmente importante para estudiantes que dependen de las tarifas para residentes y de ayudas financieras para reducir el costo de sus estudios universitarios.
Qué sigue: Los tribunales deberán decidir si las políticas de Arizona, Nuevo México, Oregón y Washington pueden mantenerse frente a las objeciones planteadas por el Departamento de Justicia.
Fuente: El Financiero