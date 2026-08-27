EE.UU. demanda a cuatro estados por leyes que ayudan a estudiantes sin estatus migratorio

El Gobierno del presidente Donald Trump demandó este jueves a Arizona, Nuevo México, Oregón y Washington para impugnar leyes que permiten beneficios universitarios a estudiantes sin estatus migratorio legal.

Por qué importa: El litigio podría determinar si estos estudiantes pueden seguir accediendo a matrículas estatales más económicas y determinadas ayudas financieras en esos cuatro estados.

El Departamento de Justicia (DOJ) sostiene que las leyes estatales entran en conflicto con normas federales que regulan los beneficios concedidos a personas sin estatus migratorio legal.

Las matrículas para estudiantes indocumentados enfrentan una ofensiva de EE.UU.

Washington, Oregon, and New Mexico were hit with lawsuits Thursday by the Trump administration over similar state policies allowing noncitizens to qualify for reduced in-state tuition rates. https://t.co/8eqbE7crSE — Bloomberg Law (@BLaw) August 27, 2026

Las disposiciones cuestionadas permiten que universidades públicas ofrezcan tarifas de matrícula para residentes del estado y ayudas a estudiantes que cumplen determinados requisitos, independientemente de su situación migratoria.

La disputa: El DOJ argumenta que esos beneficios no pueden concederse a extranjeros si no están disponibles en condiciones equivalentes para ciudadanos estadounidenses.

El Gobierno también sostiene que las normas discriminan a ciudadanos estadounidenses y crean incentivos para la inmigración irregular. Esos argumentos forman parte de la posición de la Administración y deberán resolverse en tribunales.

El fiscal adjunto Stanley E. Woodward defendió las demandas y acusó a los cuatro estados de ignorar la legislación federal.

“Al conceder tarifas de matrícula para residentes a extranjeros indocumentados, Washington, Oregón, Nuevo México y Arizona están relegando a los ciudadanos e ignorando la ley federal. Se acabó”, declaró.