Juez abre la puerta a liberar a agente de ICE acusado de disparar a inmigrante

Un agente de ICE acusado de disparar a un inmigrante podría quedar libre en Texas mientras Minnesota pelea por conseguir su extradición.

Un agente de ICE acusado de disparar contra un inmigrante en Minnesota podría quedar libre en Texas mientras continúa una disputa entre ambos estados por su extradición. El juez federal Fernando Rodríguez Jr. rechazó este miércoles la petición de Minnesota para obligar a Texas a mantener detenido al agente Christian Castro mientras el gobernador Greg Abbott decide sobre su entrega. El magistrado concluyó que Minnesota no demostró que Abbott hubiera violado la ley federal ni que hubiera rechazado formalmente la solicitud de extradición presentada en junio. La decisión aumenta la presión sobre el caso porque una norma procesal de Texas limita a 90 días la detención de fugitivos que esperan ser extraditados, plazo que podría cumplirse este jueves 27 de agosto. Juez federal no ordenará que un agente de ICE permanezca bajo custodia Judge denies Minnesota effort to extradite ICE agent from Texas https://t.co/3ZegcyZ4W5 — POLITICO (@politico) August 27, 2026 Por qué importa: Castro enfrenta cargos graves en Minnesota, pero podría salir de custodia antes de que Texas resuelva definitivamente si autoriza su extradición.

El dato: Fue arrestado el 29 de mayo y está acusado de disparar contra Julio Sosa-Celis durante una operación migratoria en Minneapolis.

El proceso: Abbott analiza la solicitud de Minnesota mientras Texas cuestiona que Castro pueda ser considerado legalmente un “fugitivo”.

Qué pueden hacer: Las personas que siguen el caso pueden verificar nuevas decisiones de Texas, Minnesota y del Departamento de Justicia sobre posibles cargos federales.

Agente de ICE acusado de disparar podría quedar libre An ICE agent in custody in Texas could go free in a few hours after a judge refused to force Gov. Abbott to sign an extradition request to Minnesota pic.twitter.com/UBOa5CmG4E — matteo_il_pazzeo (@matteoilpazzeo) August 26, 2026 Los Rangers de Texas arrestaron a Castro en el condado de Cameron el 29 de mayo después de que las autoridades de Minnesota emitieran una orden nacional en su contra. Los fiscales del condado de Hennepin le imputaron cuatro delitos graves y uno menor por el tiroteo contra Sosa-Celis durante la Operación Metro Surge en el área de Minneapolis. TE PUEDE INTERESAR: Dan a conocer qué fue lo que provocó la avanlancha entre Nepal y China Según la acusación, Castro disparó a través de la puerta principal de una vivienda, hirió a Sosa-Celis en una pierna y habría puesto en riesgo a otras personas dentro del inmueble. El sheriff del condado de Cameron, Manuel Treviño, dijo a CNN que esperaba orientación de los abogados del condado para determinar si Castro debe ser liberado cuando venza el plazo aplicable.

Minnesota advierte sobre posible fuga a México A federal judge rejected a request from Minnesota prosecutors to order Texas Gov. Greg Abbott to extradite an ICE agent charged with shooting and injuring an immigrant, potentially paving the way for his release as soon as Thursday. https://t.co/QCSZ9k86UF — The Washington Post (@washingtonpost) August 27, 2026 Minnesota acudió a un tribunal federal al argumentar que Castro podría huir a México debido a una relación sentimental con una mujer mexicana. El estado sostuvo que una posible fuga del agente podría complicar los esfuerzos para procesarlo por los cargos presentados en Minnesota. Rodríguez reconoció que una salida hacia México dificultaría los esfuerzos de los fiscales para llevar adelante el proceso contra Castro. Sin embargo, determinó que ese riesgo no era suficiente para justificar la intervención judicial solicitada por Minnesota. El juez también sostuvo que Minnesota no identificó una disposición que obligue a Abbott a decidir sobre la extradición en un plazo específico. Ese argumento debilitó la petición del estado para mantener detenido al agente mientras Texas decide sobre su posible extradición. Texas cuestiona que Castro pueda ser considerado fugitivo porque recibió instrucciones de regresar a su base después del tiroteo. La orden de regresar a Texas fue confirmada en declaraciones de un funcionario regional de ICE.