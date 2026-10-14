Asilo pendiente en USCIS: tu caso puede ir a corte sin entrevista
Publicado el 14/10/2026 a las 19:23
- USCIS puede remitir sin entrevista.
- Corte no significa deportación automática.
- Residencia requiere evaluar cada expediente.
Una solicitud de asilo pendiente puede terminar ante un juez sin entrevista previa con USCIS. El cambio exige revisar el expediente, especialmente entre cubanos que esperan regularizarse.
La regla 91 FR 47101, vigente desde el 28 de julio de 2026, permite determinadas remisiones a la Corte de Inmigración, pero no obliga a trasladar todos los casos.
Abarca solicitudes nuevas y pendientes sin entrevista inicial programada. USCIS debe determinar, a partir del expediente, que el solicitante no reúne los requisitos o no merece una aprobación discrecional.
La norma contempla remisiones de personas sin una base legal para permanecer en Estados Unidos. USCIS conserva la entrevista antes de aprobar o denegar el asilo.
Cubanos con parole: por qué deben revisar su expediente
¿Tienes asilo pendiente ante USCIS? Tu caso podría llegar a corte.
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— CiberCuba - Noticias de Cuba 🇨🇺 (@CiberCuba) October 14, 2026
La abogada Liudmila Marcelo advirtió sobre estos riesgos en una intervención recogida por CiberCuba. Su llamado se dirigió especialmente a cubanos que presentaron asilo buscando autorización laboral.
Según el material proporcionado, Marcelo recomendó retirar determinadas solicitudes para evitar complicaciones. Esa recomendación debe entenderse dentro de una evaluación individual, con conocimiento de los documentos y antecedentes.
Para quienes ingresaron mediante parole humanitario, la revisión debe incluir el documento de entrada, la vigencia de sus autorizaciones y cualquier notificación recibida de las autoridades migratorias.
El permiso laboral y la solicitud de protección cumplen funciones diferentes. Antes de modificar el expediente, conviene examinar qué sustenta el asilo y qué otras opciones existen.
Corte de Inmigración: qué pasa con la residencia[caption id="attachment_1696774" align="alignnone" width="1200"] Asilo pendiente en USCIS: riesgo de ir a corte sin entrevista FOTO: EFE[/caption]
La remisión a corte no equivale a una deportación automática. El solicitante puede defender su petición de asilo ante el juez y solicitar otras protecciones cuando corresponda.
Tampoco es correcto afirmar que llegar a corte elimina siempre la posibilidad de obtener residencia. La autoridad competente depende de la clasificación migratoria y del procedimiento concreto.
USCIS generalmente conserva jurisdicción sobre el ajuste de estatus de personas clasificadas como arriving aliens, incluso cuando enfrentan procedimientos de remoción, aunque existen excepciones.
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Para un cubano que busca acogerse a la Ley de Ajuste Cubano, esa distinción puede resultar decisiva. La revisión debe identificar quién puede resolver su solicitud de residencia.
Asilo pendiente: qué revisar antes de tomar decisiones
Antes de solicitar el retiro, el interesado debe pedir una evaluación que considere su necesidad de protección, las alternativas disponibles y las consecuencias para sus trámites pendientes.
Conviene reunir copias del formulario I-589, recibos, documentos de parole, solicitud de residencia y cualquier Notificación de Comparecencia, conocida como NTA, para reconstruir el estado del expediente.
Si existe un proceso judicial, puede consultarse el sistema oficial de EOIR. La agencia advierte que la herramienta no muestra todos los casos ni toda su información.
La decisión requiere algo más que una advertencia general: comprobar el expediente y definir una estrategia. Para las familias, entender el procedimiento permite responder oportunamente a las notificaciones.
FUENTE: cibercuba