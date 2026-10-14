USCIS puede remitir sin entrevista.

Corte no significa deportación automática.

Residencia requiere evaluar cada expediente.

Una solicitud de asilo pendiente puede terminar ante un juez sin entrevista previa con USCIS. El cambio exige revisar el expediente, especialmente entre cubanos que esperan regularizarse.

La regla 91 FR 47101, vigente desde el 28 de julio de 2026, permite determinadas remisiones a la Corte de Inmigración, pero no obliga a trasladar todos los casos.

Abarca solicitudes nuevas y pendientes sin entrevista inicial programada. USCIS debe determinar, a partir del expediente, que el solicitante no reúne los requisitos o no merece una aprobación discrecional.

La norma contempla remisiones de personas sin una base legal para permanecer en Estados Unidos. USCIS conserva la entrevista antes de aprobar o denegar el asilo.

Cubanos con parole: por qué deben revisar su expediente

¿Tienes asilo pendiente ante USCIS? Tu caso podría llegar a corte. https://t.co/5DAEucXWgV — CiberCuba - Noticias de Cuba 🇨🇺 (@CiberCuba) October 14, 2026



La abogada Liudmila Marcelo advirtió sobre estos riesgos en una intervención recogida por CiberCuba. Su llamado se dirigió especialmente a cubanos que presentaron asilo buscando autorización laboral.

Según el material proporcionado, Marcelo recomendó retirar determinadas solicitudes para evitar complicaciones. Esa recomendación debe entenderse dentro de una evaluación individual, con conocimiento de los documentos y antecedentes.

Para quienes ingresaron mediante parole humanitario, la revisión debe incluir el documento de entrada, la vigencia de sus autorizaciones y cualquier notificación recibida de las autoridades migratorias.

El permiso laboral y la solicitud de protección cumplen funciones diferentes. Antes de modificar el expediente, conviene examinar qué sustenta el asilo y qué otras opciones existen.