Dan a conocer qué fue lo que provocó la avanlancha entre Nepal y China

Una cadena de eventos naturales habría provocado la devastadora inundación que golpeó este miércoles la frontera entre Nepal y el Tíbet, en China, dejando cientos de desaparecidos.

La explicación preliminar apunta a un sismo de magnitud 4.4, seguido de un enorme deslizamiento que bloqueó el río Bhote Koshi y habría provocado una acumulación repentina de agua.

El ministro de Asuntos Exteriores de Nepal, Shishir Khanal, informó ante el Parlamento que el terremoto ocurrió aproximadamente a las 8:37 de la mañana, hora local.

El USGS ubicó el epicentro unos 77 kilómetros al noroeste de Kodari, a una profundidad aproximada de 10 kilómetros, mientras las autoridades investigan la secuencia exacta del desastre.

¿Qué habría provocado la inundación en Nepal?

Al menos 98 personas murieron debido a una inundación repentina que provocó el desbordamiento de un río en la zona fronteriza entre Nepal y China. Entre las víctimas hay turistas extranjeros. La agencia de noticias china Xinhua reporta preliminarmente que, según registros de la… pic.twitter.com/4U4oTjKZl3 — Abejorro (@AbejorroMedia) August 26, 2026

Por qué importa: El desastre ocurrió rápidamente.

El dato: El sismo fue magnitud 4.4.

El proceso: Deslizamiento habría bloqueado el río.

Qué pueden hacer: Seguir alertas de autoridades locales.

La hipótesis oficial sostiene que el movimiento sísmico desestabilizó el terreno montañoso y desencadenó un deslizamiento capaz de obstruir temporalmente el cauce del Bhote Koshi.

La eventual liberación del agua acumulada habría generado la violenta corriente que descendió desde la zona tibetana y entró en Nepal durante la mañana del miércoles.

La masa de agua alcanzó con especial intensidad Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi, arrastrando estructuras y causando daños en carreteras, mercados, asentamientos y proyectos hidroeléctricos.

Sin embargo, la causa definitiva todavía está bajo investigación: reportes posteriores también mencionan una avalancha y posibles procesos relacionados con glaciares como parte del análisis del origen de la inundación.