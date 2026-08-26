Dan a conocer qué fue lo que provocó la avanlancha entre Nepal y China
Publicado el26/08/2026 a las 16:16
Una cadena de eventos naturales habría provocado la devastadora inundación que golpeó este miércoles la frontera entre Nepal y el Tíbet, en China, dejando cientos de desaparecidos.
La explicación preliminar apunta a un sismo de magnitud 4.4, seguido de un enorme deslizamiento que bloqueó el río Bhote Koshi y habría provocado una acumulación repentina de agua.
El ministro de Asuntos Exteriores de Nepal, Shishir Khanal, informó ante el Parlamento que el terremoto ocurrió aproximadamente a las 8:37 de la mañana, hora local.
El USGS ubicó el epicentro unos 77 kilómetros al noroeste de Kodari, a una profundidad aproximada de 10 kilómetros, mientras las autoridades investigan la secuencia exacta del desastre.
¿Qué habría provocado la inundación en Nepal?
Al menos 98 personas murieron debido a una inundación repentina que provocó el desbordamiento de un río en la zona fronteriza entre Nepal y China.
Entre las víctimas hay turistas extranjeros. La agencia de noticias china Xinhua reporta preliminarmente que, según registros de la… pic.twitter.com/4U4oTjKZl3
— Abejorro (@AbejorroMedia) August 26, 2026
- Por qué importa: El desastre ocurrió rápidamente.
- El dato: El sismo fue magnitud 4.4.
- El proceso: Deslizamiento habría bloqueado el río.
- Qué pueden hacer: Seguir alertas de autoridades locales.
La hipótesis oficial sostiene que el movimiento sísmico desestabilizó el terreno montañoso y desencadenó un deslizamiento capaz de obstruir temporalmente el cauce del Bhote Koshi.
La eventual liberación del agua acumulada habría generado la violenta corriente que descendió desde la zona tibetana y entró en Nepal durante la mañana del miércoles.
La masa de agua alcanzó con especial intensidad Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi, arrastrando estructuras y causando daños en carreteras, mercados, asentamientos y proyectos hidroeléctricos.
Sin embargo, la causa definitiva todavía está bajo investigación: reportes posteriores también mencionan una avalancha y posibles procesos relacionados con glaciares como parte del análisis del origen de la inundación.
Cientos de desaparecidos tras la inundación
Los primeros balances difundidos durante la emergencia quedaron rápidamente desactualizados debido a la magnitud del desastre y las dificultades para llegar a las zonas golpeadas.
La Policía de Nepal elevó posteriormente a 157 los muertos en territorio nepalí, mientras China reportó al menos tres fallecidos en el Tíbet, según balances conocidos al cierre del miércoles.
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La Junta de Turismo de Nepal había reportado inicialmente 384 viajeros sin contacto, incluidos 291 extranjeros y 93 nepalíes, aunque otros balances oficiales elevaron después el número de personas desaparecidas.
Entre los afectados hay ciudadanos extranjeros que viajaban por esta región del Himalaya, mientras equipos de rescate continúan intentando acceder a localidades aisladas por los daños y las condiciones del terreno.
Rescate contrarreloj tras la tragedia del Bhote Koshi
Helicópteros, policías, militares y equipos de emergencia fueron movilizados para localizar sobrevivientes, aunque el nivel del agua, el clima y el aislamiento de algunas comunidades complicaron las operaciones.
La emergencia también mantiene la atención sobre el lado tibetano de la frontera, desde donde llegó la enorme masa de agua que terminó recorriendo el corredor del Bhote Koshi.
Las autoridades continúan verificando las listas de desaparecidos y las nacionalidades de los viajeros, por lo que tanto el balance de víctimas como el de personas sin localizar puede seguir cambiando.
La investigación será clave para determinar si el terremoto desencadenó directamente toda la secuencia o si otros fenómenos de alta montaña contribuyeron a convertir el bloqueo del río en una inundación devastadora.
Fuente: El Financiero