Trump anuncia una tregua energética, pero Ucrania espera detalles y denuncia nuevos ataques
Publicado el 11/10/2026 a las 14:07
- Trump anuncia una tregua energética.
- Ucrania exige detalles y reciprocidad.
- Kiev denuncia ataques tras anuncio.
Donald Trump anunció este domingo 11 de octubre un alto el fuego energético entre Rusia y Ucrania, que presentó como vigente de inmediato.
El presidente estadounidense aseguró en Truth Social que ambas partes habían aceptado la medida, aunque no explicó sus condiciones ni cómo se negoció.
La Casa Blanca no aclaró inicialmente los términos y Moscú no respondió de inmediato, según Associated Press. El alcance del anuncio permanece incierto.
Una tregua sobre instalaciones energéticas tampoco equivale al fin de la guerra: no supone, por sí misma, detener los combates en otros objetivos.
Zelensky apoya el alto el fuego, pero exige reciprocidad
El presidente Trump ha logrado un alto el fuego energético, con efecto inmediato, en la guerra entre Rusia y Ucrania. Además, el l Minerva Zen, el primer petrolero cargado con 280.000 barriles de diésel y gasoil rusos, llegará a la Costa Este de EE. UU en los dos o tres próximos https://t.co/vV6eVE9m9z
— James Nava (@JamesNavaCom) October 11, 2026
Volodymyr Zelensky expresó su respaldo a una pausa energética, pero señaló que Ucrania esperaba información de Estados Unidos y necesitaba que Rusia también la apoyara.
La reacción ucraniana mostró una diferencia importante respecto al mensaje de Trump: apoyar una propuesta no confirma que sus condiciones estén cerradas.
Zelensky reiteró que Kiev puede suspender los ataques contra refinerías rusas si Moscú deja de bombardear la infraestructura energética de Ucrania.
También reclamó garantías reales. Según Reuters, las autoridades ucranianas no habían recibido una confirmación oficial del respaldo ruso al momento de sus declaraciones.
Ucrania denuncia ataques después del anuncio de Trump[caption id="attachment_1696345" align="alignnone" width="1200"] Trump anuncia tregua energética: Ucrania exige condiciones FOTO: EFE[/caption]
Zelensky denunció un ataque ruso contra la central CHP-5 de Járkov después de que Trump anunciara el supuesto cese de hostilidades energéticas.
La oficina presidencial ucraniana confirmó esa secuencia, informó The Kyiv Independent. La denuncia plantea dudas sobre la aplicación efectiva de la medida.
El mandatario también señaló ataques contra instalaciones energéticas en Kiev. Sus declaraciones contradicen la expectativa de una suspensión inmediata de esas operaciones.
Para evaluar el cumplimiento será necesario establecer horarios, objetivos protegidos y responsabilidades. Sin esas precisiones, resulta difícil determinar qué actuaciones constituirían una violación.
El acuerdo sobre diésel ruso agrava las diferencias
El anuncio llegó tras un acuerdo entre Trump y Vladimir Putin para facilitar el suministro de diésel ruso a los mercados internacionales.
Washington vinculó esa iniciativa con la reducción de los precios del combustible, mientras Zelensky cuestionó que pudiera beneficiar económicamente al esfuerzo bélico de Moscú.
La discusión tiene relevancia para Estados Unidos: Trump ha convertido el costo del diésel en parte de su enfrentamiento político con el presidente ucraniano.
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Reuters sitúa esta disputa en el contexto de las elecciones legislativas estadounidenses y las presiones sobre los precios de la energía.
Qué falta para confirmar un alto el fuego energético
La información pública disponible no permite identificar una duración acordada, un mecanismo de supervisión ni una lista detallada de instalaciones cubiertas por la pausa.
La respuesta rusa será determinante. The Wall Street Journal informó que Moscú no había confirmado el acuerdo anunciado por el presidente estadounidense.
También será necesario comprobar si disminuyen los ataques y si ambos gobiernos reconocen las mismas obligaciones, más allá de sus declaraciones públicas.
Para los lectores, la distinción central es sencilla: Trump anunció un acuerdo; su contenido, aceptación bilateral y cumplimiento todavía requieren confirmación.
FUENTE: CNN , elsoldemexico