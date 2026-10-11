Trump anuncia una tregua energética.

Ucrania exige detalles y reciprocidad.

Kiev denuncia ataques tras anuncio.

Donald Trump anunció este domingo 11 de octubre un alto el fuego energético entre Rusia y Ucrania, que presentó como vigente de inmediato.

El presidente estadounidense aseguró en Truth Social que ambas partes habían aceptado la medida, aunque no explicó sus condiciones ni cómo se negoció.

La Casa Blanca no aclaró inicialmente los términos y Moscú no respondió de inmediato, según Associated Press. El alcance del anuncio permanece incierto.

Una tregua sobre instalaciones energéticas tampoco equivale al fin de la guerra: no supone, por sí misma, detener los combates en otros objetivos.

Zelensky apoya el alto el fuego, pero exige reciprocidad

El presidente Trump ha logrado un alto el fuego energético, con efecto inmediato, en la guerra entre Rusia y Ucrania. Además, el l Minerva Zen, el primer petrolero cargado con 280.000 barriles de diésel y gasoil rusos, llegará a la Costa Este de EE. UU en los dos o tres próximos https://t.co/vV6eVE9m9z — James Nava (@JamesNavaCom) October 11, 2026



Volodymyr Zelensky expresó su respaldo a una pausa energética, pero señaló que Ucrania esperaba información de Estados Unidos y necesitaba que Rusia también la apoyara.

La reacción ucraniana mostró una diferencia importante respecto al mensaje de Trump: apoyar una propuesta no confirma que sus condiciones estén cerradas.

Zelensky reiteró que Kiev puede suspender los ataques contra refinerías rusas si Moscú deja de bombardear la infraestructura energética de Ucrania.

También reclamó garantías reales. Según Reuters, las autoridades ucranianas no habían recibido una confirmación oficial del respaldo ruso al momento de sus declaraciones.