ICE somete a ucraniana durante arresto en aeropuerto de San Francisco

Arresto grabado en video.

ICE confirma detención.

Testigo denuncia operativo.

Una mujer originaria de Ucrania fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Aeropuerto Internacional de San Francisco, en un operativo que quedó registrado en video y generó reacciones de indignación.

Por qué importa: La grabación difundida en redes sociales reavivó el debate sobre los procedimientos de ICE en espacios públicos y el uso de la fuerza durante detenciones migratorias.

La detención ocurrió en el Aeropuerto Internacional de San Francisco.

El momento fue captado por Doria Robinson, quien se encontraba en el lugar. En el video se observa a dos agentes vestidos de civil.

Mujer ucraniana es arrestada por ICE en San Francisco

Los agentes someten a la mujer en el suelo mientras intentan colocarle las esposas.

Durante el forcejeo, la mujer intenta explicar su situación. “Soy de Ucrania”, se le escucha decir mientras suplica a los agentes.

La grabación comenzó a circular después del incidente.

Las imágenes muestran el procedimiento realizado por los agentes durante el arresto.