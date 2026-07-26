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ICE somete a ucraniana durante arresto en aeropuerto de San Francisco
Una mujer ucraniana fue detenida por agentes de ICE en el aeropuerto de San Francisco. El video del arresto reaviva el debate migratorio.
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ICE somete a ucraniana durante arresto en aeropuerto de San Francisco

Publicado el26/07/2026 a las 08:04

  • Arresto grabado en video.
  • ICE confirma detención.
  • Testigo denuncia operativo.

Una mujer originaria de Ucrania fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Aeropuerto Internacional de San Francisco, en un operativo que quedó registrado en video y generó reacciones de indignación.

Por qué importa: La grabación difundida en redes sociales reavivó el debate sobre los procedimientos de ICE en espacios públicos y el uso de la fuerza durante detenciones migratorias.

La detención ocurrió en el Aeropuerto Internacional de San Francisco.

El momento fue captado por Doria Robinson, quien se encontraba en el lugar. En el video se observa a dos agentes vestidos de civil.

Mujer ucraniana es arrestada por ICE en San Francisco

Los agentes someten a la mujer en el suelo mientras intentan colocarle las esposas.

Durante el forcejeo, la mujer intenta explicar su situación. “Soy de Ucrania”, se le escucha decir mientras suplica a los agentes.

La grabación comenzó a circular después del incidente.

Las imágenes muestran el procedimiento realizado por los agentes durante el arresto.

Testigo dice que quedó «enojada y en estado de shock»

Doria Robinson fue testigo directa de la detención. Posteriormente habló con N+ Univision sobre lo ocurrido.

La mujer expresó su rechazo por la escena que presenció. Afirmó que la situación le provocó una fuerte impresión.

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Según relató, terminó “enojada y en estado de shock”. Sus declaraciones acompañaron la difusión del video.

El testimonio aportó contexto sobre cómo se desarrolló el arresto. La grabación y su relato comenzaron a atraer atención pública.

ICE identifica a la mujer detenida

Un vocero de ICE confirmó la detención. La agencia identificó a la mujer como Iryna Gorb.

De acuerdo con el portavoz, Gorb ingresó a Estados Unidos en 2010.

ICE indicó que la mujer permaneció en el país tras el vencimiento de su visa.

El vocero no ofreció más detalles sobre el operativo. Tampoco informó sobre otros aspectos relacionados con su situación migratoria.

La confirmación oficial llegó después de que el video comenzara a difundirse. El caso continúa generando atención por las imágenes registradas durante la detención.

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