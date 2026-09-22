TPS de venezolanos llega a una fecha clave: USCIS aclara quién puede buscar la Green Card
Publicado el22/09/2026 a las 14:47
- TPS no garantiza residencia permanente
- Green Card exige elegibilidad independiente
- Cada caso requiere revisión individual
Los venezolanos protegidos por el Estatus de Protección Temporal (TPS) deben tener presente una diferencia fundamental: contar con este beneficio humanitario no genera automáticamente un camino hacia la residencia permanente, según las reglas de USCIS.
Segun lanacion, esto significa que haber vivido y trabajado legalmente bajo TPS durante años no basta, por sí solo, para obtener una Green Card. Quien quiera convertirse en residente permanente debe reunir los requisitos establecidos por alguna categoría migratoria independiente disponible bajo la ley estadounidense.
Las posibilidades dependen de las circunstancias de cada persona. Entre las vías existentes se encuentran determinadas peticiones familiares, categorías basadas en empleo y opciones relacionadas con asilo, refugio u otros programas humanitarios, siempre que el solicitante reúna todos los requisitos correspondientes.
Por eso, dos venezolanos que hayan tenido TPS durante el mismo periodo podrían enfrentar escenarios completamente diferentes. La forma de entrada a Estados Unidos, antecedentes migratorios, vínculos familiares, peticiones existentes y otras circunstancias pueden influir en la posibilidad de solicitar un ajuste de estatus.
Las vías que pueden conducir a la residencia permanente
Una de las rutas más conocidas es la familiar. Cónyuges, determinados hijos y padres de ciudadanos estadounidenses pueden encontrarse dentro de categorías migratorias que permiten solicitar residencia, mientras otros familiares están sujetos a sistemas de preferencias y disponibilidad de visas.
También existen categorías vinculadas al empleo, desde trabajadores que cumplen determinados requisitos profesionales hasta inversionistas elegibles. En el programa EB-5, por ejemplo, USCIS establece condiciones relacionadas con inversión en una empresa comercial y creación o preservación de empleos.
Otra posibilidad corresponde a personas que obtuvieron asilo o fueron admitidas como refugiadas y posteriormente reúnen las condiciones legales para solicitar residencia. También existen protecciones específicas para víctimas de determinados delitos, trata de personas y otras situaciones contempladas por las leyes migratorias.
Tener una categoría potencialmente disponible tampoco garantiza la aprobación. USCIS debe determinar si la persona reúne los requisitos de esa vía y puede ajustar su estatus; factores como la admisión o parole, causales de inadmisibilidad y el historial migratorio pueden ser determinantes.
Qué ocurre cuando termina la protección del TPS
El TPS permite que beneficiarios elegibles permanezcan temporalmente en Estados Unidos, estén protegidos contra la remoción durante la vigencia del beneficio y puedan trabajar con autorización, pero su naturaleza sigue siendo temporal y no equivale a una residencia permanente.
Cuando termina una designación, USCIS explica que los beneficiarios regresan al estatus migratorio que tenían antes de recibir TPS —si este continúa vigente— o mantienen cualquier otro estatus válido que hayan conseguido durante el periodo de protección.
Quienes no tenían estatus legal antes del TPS y no consiguieron otro posteriormente pueden quedar nuevamente sin estatus legal después de que termine la protección. Por esa razón, no debe asumirse que todos los beneficiarios venezolanos enfrentarán exactamente las mismas consecuencias.
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La situación venezolana, además, ha estado marcada por decisiones administrativas y litigios sobre las designaciones de 2021 y 2023. DHS revocó en 2025 una decisión previa que había proyectado determinados beneficios hasta el 2 de octubre de 2026, generando posteriores disputas judiciales sobre sus efectos.
Lo que deben revisar los venezolanos antes del 2 de octubre
Los beneficiarios deben identificar primero bajo qué designación de TPS estuvieron protegidos y revisar las fechas que aparecen en sus documentos. No basta con asumir que una fecha general anunciada para Venezuela necesariamente corresponde a todos los casos.
También es importante determinar si existe otra base migratoria independiente: una petición familiar, un proceso de empleo, asilo u otra protección humanitaria podría modificar el escenario individual. USCIS dispone además de herramientas para consultar el estado de solicitudes pendientes.
Quienes ya tengan un trámite migratorio deben revisar su número de recibo, correspondencia oficial y estatus del expediente. Los tiempos de procesamiento dependen del formulario y la oficina encargada, y USCIS mantiene una herramienta específica para consultar esa información.
Ante la proximidad de una fecha que pueda afectar su documentación, buscar asesoría individual de un abogado de inmigración o representante acreditado puede ser especialmente relevante. La posibilidad de obtener residencia depende de la elegibilidad de cada persona y no del TPS por sí mismo.