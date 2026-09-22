TPS de venezolanos llega a una fecha clave: USCIS aclara quién puede buscar la Green Card

TPS no garantiza residencia permanente

Green Card exige elegibilidad independiente

Cada caso requiere revisión individual

Los venezolanos protegidos por el Estatus de Protección Temporal (TPS) deben tener presente una diferencia fundamental: contar con este beneficio humanitario no genera automáticamente un camino hacia la residencia permanente, según las reglas de USCIS.

Segun lanacion, esto significa que haber vivido y trabajado legalmente bajo TPS durante años no basta, por sí solo, para obtener una Green Card. Quien quiera convertirse en residente permanente debe reunir los requisitos establecidos por alguna categoría migratoria independiente disponible bajo la ley estadounidense.

Las posibilidades dependen de las circunstancias de cada persona. Entre las vías existentes se encuentran determinadas peticiones familiares, categorías basadas en empleo y opciones relacionadas con asilo, refugio u otros programas humanitarios, siempre que el solicitante reúna todos los requisitos correspondientes.

Por eso, dos venezolanos que hayan tenido TPS durante el mismo periodo podrían enfrentar escenarios completamente diferentes. La forma de entrada a Estados Unidos, antecedentes migratorios, vínculos familiares, peticiones existentes y otras circunstancias pueden influir en la posibilidad de solicitar un ajuste de estatus.

Las vías que pueden conducir a la residencia permanente

Una de las rutas más conocidas es la familiar. Cónyuges, determinados hijos y padres de ciudadanos estadounidenses pueden encontrarse dentro de categorías migratorias que permiten solicitar residencia, mientras otros familiares están sujetos a sistemas de preferencias y disponibilidad de visas.

También existen categorías vinculadas al empleo, desde trabajadores que cumplen determinados requisitos profesionales hasta inversionistas elegibles. En el programa EB-5, por ejemplo, USCIS establece condiciones relacionadas con inversión en una empresa comercial y creación o preservación de empleos.

Otra posibilidad corresponde a personas que obtuvieron asilo o fueron admitidas como refugiadas y posteriormente reúnen las condiciones legales para solicitar residencia. También existen protecciones específicas para víctimas de determinados delitos, trata de personas y otras situaciones contempladas por las leyes migratorias.

Tener una categoría potencialmente disponible tampoco garantiza la aprobación. USCIS debe determinar si la persona reúne los requisitos de esa vía y puede ajustar su estatus; factores como la admisión o parole, causales de inadmisibilidad y el historial migratorio pueden ser determinantes.