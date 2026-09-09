170,000 salvadoreños pierden el TPS tras 25 años: ¿Qué pasa ahora?
Publicado el09/09/2026 a las 07:01
Más de 170,000 salvadoreños llegan al final de una protección que les permitió vivir y trabajar legalmente en EE.UU. durante décadas.
Una propuesta en el Congreso busca extenderla 18 meses, pero todavía no es ley.
Más de 170,000 salvadoreños pierden este 9 de septiembre la protección del Estatus de Protección Temporal (TPS), después de 25 años bajo un programa que comenzó tras los terremotos de 2001, según informó EFE.
La última extensión oficial establecía precisamente esta fecha como límite.
Por qué es importante: quienes dependían exclusivamente del TPS pierden la protección contra la deportación y la autorización para trabajar vinculada a ese beneficio.
El fin del TPS no significa una deportación automática
El TPS permite a sus beneficiarios permanecer en Estados Unidos, obtener autorización de empleo y estar protegidos contra la expulsión mientras la designación permanezca vigente.
Con su terminación, esas protecciones dejan de existir para quienes no cuentan con otra base migratoria válida.
- Lo que cambia: el permiso de trabajo basado únicamente en el TPS deja de ofrecer autorización laboral una vez termina su vigencia.
- El límite: perder el TPS no equivale por sí mismo a una deportación inmediata.
La situación tampoco es idéntica para todos.
El propio DHS establece que, cuando termina una designación, una persona puede regresar al estatus migratorio que tenía antes del TPS, si todavía está vigente, o conservar otro estatus obtenido legalmente mientras estuvo protegida.
Una protección que comenzó tras los terremotos de 2001
Fundó una empresa en EE.UU. y ayudó a darle residencia a migrantes. Ahora debe regresar a El Salvador tras fin del TPS https://t.co/nxPvzN575A
— CNN en Español (@CNNEE) September 8, 2026
Estados Unidos designó inicialmente a El Salvador para TPS después de los terremotos de enero y febrero de 2001, que causaron una grave alteración de las condiciones de vida.
La protección fue extendida repetidamente durante más de dos décadas. En 2018, la primera administración Trump intentó terminarla, pero litigios federales impidieron que aquella decisión entrara en vigor.
- El arraigo: algunos beneficiarios llevan aproximadamente 25 años viviendo legalmente en Estados Unidos bajo esta protección.
- En perspectiva: la extensión anterior estimaba unos 232,000 beneficiarios elegibles para reinscribirse, aunque EFE sitúa en más de 170,000 los afectados actualmente.
La terminación para los salvadoreños se produce además dentro de una reducción más amplia del TPS impulsada por la administración Trump para ciudadanos de varios países, según EFE.
El Congreso tiene una propuesta para extenderlo 18 meses
La presión ahora también se dirige al Capitolio. El representante demócrata Eugene Vindman, de Virginia, presentó un proyecto para extender el TPS de los salvadoreños durante otros 18 meses.
- Qué propone: mantener las protecciones del TPS y la autorización de empleo durante 18 meses.
- Qué no cambia hoy: la iniciativa es un proyecto legislativo; su presentación no extiende automáticamente el TPS.
Organizaciones como Alianza Américas también han pedido más tiempo para que las familias puedan prepararse ante el cambio.
Decenas de beneficiarios viajaron recientemente a Washington para buscar apoyo político, según EFE.
Para familias que han construido su vida durante décadas en Estados Unidos, el vencimiento abre ahora un periodo de incertidumbre.
Mientras no exista una nueva medida administrativa o legislativa, la batalla por una extensión o una solución más permanente queda principalmente en manos del Congreso.
Advertencia: Esta información es de carácter general y no sustituye asesoría migratoria individual. La situación migratoria puede ser diferente para cada persona. Quienes hayan perdido el TPS deben buscar asesoría legal individual de un abogado de inmigración con licencia o de una organización acreditada por el Departamento de Justicia (DOJ) antes de tomar decisiones sobre su estatus, empleo o permanencia en Estados Unidos. Esta información es únicamente informativa y no constituye asesoría legal.
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FUENTE: EFE /US Department of Homeland Security