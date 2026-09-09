170,000 salvadoreños pierden el TPS tras 25 años: ¿Qué pasa ahora?

Más de 170,000 salvadoreños llegan al final de una protección que les permitió vivir y trabajar legalmente en EE.UU. durante décadas.

Una propuesta en el Congreso busca extenderla 18 meses, pero todavía no es ley.

Más de 170,000 salvadoreños pierden este 9 de septiembre la protección del Estatus de Protección Temporal (TPS), después de 25 años bajo un programa que comenzó tras los terremotos de 2001, según informó EFE.

La última extensión oficial establecía precisamente esta fecha como límite.

Por qué es importante: quienes dependían exclusivamente del TPS pierden la protección contra la deportación y la autorización para trabajar vinculada a ese beneficio.

El fin del TPS no significa una deportación automática

El TPS permite a sus beneficiarios permanecer en Estados Unidos, obtener autorización de empleo y estar protegidos contra la expulsión mientras la designación permanezca vigente.

Con su terminación, esas protecciones dejan de existir para quienes no cuentan con otra base migratoria válida.

Lo que cambia: el permiso de trabajo basado únicamente en el TPS deja de ofrecer autorización laboral una vez termina su vigencia.

el permiso de trabajo basado únicamente en el TPS deja de ofrecer autorización laboral una vez termina su vigencia. El límite: perder el TPS no equivale por sí mismo a una deportación inmediata.

La situación tampoco es idéntica para todos.

El propio DHS establece que, cuando termina una designación, una persona puede regresar al estatus migratorio que tenía antes del TPS, si todavía está vigente, o conservar otro estatus obtenido legalmente mientras estuvo protegida.