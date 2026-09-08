USCIS endurece el camino a la Green Card: estos casos enfrentarán mayor escrutinio
Publicado el08/09/2026 a las 13:29
- USCIS endurece solicitudes de Green Card
- I-485 continúa disponible
- I-90 es trámite diferente
Obtener la Green Card desde dentro de Estados Unidos enfrentará un análisis más estricto después de que USCIS ordenara reforzar el uso de la discreción en determinadas solicitudes de ajuste de estatus.
La nueva directriz afecta el análisis del Formulario I-485, utilizado por personas elegibles que buscan convertirse en residentes permanentes sin tener que completar el trámite migratorio en un consulado estadounidense en el extranjero.
El memorando PM-602-0199 no elimina el ajuste de estatus ni establece automáticamente que quienes tengan solicitudes pendientes deban abandonar Estados Unidos para terminar sus procesos.
Sin embargo, USCIS recalca que aprobar el ajuste constituye un ejercicio discrecional y que los funcionarios deben evaluar tanto los elementos favorables como los desfavorables antes de tomar una decisión.
Qué cambia para quienes solicitan la Green Card dentro de EE.UU.
La directriz establece que el ajuste de estatus no fue concebido para reemplazar el procesamiento consular ordinario y pide a los funcionarios examinar cuidadosamente las circunstancias particulares de cada solicitante.
Entre los factores negativos pueden figurar incumplimientos de las condiciones bajo las cuales una persona fue admitida, permanecer más tiempo del autorizado o no abandonar Estados Unidos cuando correspondía.
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Cuando existan elementos adversos importantes, los oficiales deberán valorar si hay circunstancias inusuales o particularmente favorables que justifiquen conceder el beneficio migratorio pese a esos antecedentes.
Esto significa que cumplir los requisitos básicos y entregar la documentación requerida sigue siendo indispensable, pero no necesariamente garantiza que USCIS ejercerá favorablemente su discreción en los casos sujetos a este análisis.
Casos por empleo y familia también estarán bajo revisión
Los solicitantes basados en empleo pueden presentar elementos favorables relacionados con su trayectoria profesional, contribuciones económicas, cumplimiento de obligaciones fiscales y otros vínculos establecidos en Estados Unidos.
Un análisis del abogado Joseph Robinson publicado por JD Supra señala que determinados expedientes EB-1A, EB-2 con exención por interés nacional, EB-5 y casos respaldados por certificaciones laborales podrían contar con factores positivos relevantes.
Los familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses mantienen las excepciones que la ley contempla frente a determinadas restricciones de ajuste, pero eso no elimina el análisis discrecional establecido por USCIS.
También permanece el principio de doble intención para categorías como H-1B y L-1, aunque conservar válidamente uno de esos estatus no basta, por sí mismo, para asegurar una decisión favorable sobre la residencia.
Renovar una Green Card con I-90 es un trámite diferente
El cambio genera una distinción importante: el I-485 sirve para solicitar la residencia permanente mediante ajuste de estatus, mientras el I-90 se utiliza principalmente para reemplazar o renovar una Green Card de una persona que ya es residente permanente.
Por ello, el memorando sobre discreción en los ajustes de estatus no debe interpretarse como una eliminación de las extensiones automáticas vinculadas a determinadas solicitudes I-90 presentadas correctamente.
USCIS mantiene mecanismos mediante los cuales el aviso de recibo del I-90, acompañado de una Green Card vencida, puede servir como evidencia temporal de la condición de residente durante el período de extensión establecido por la agencia.
Para los inmigrantes con un I-485 pendiente, el punto central es otro: sus antecedentes migratorios y los factores positivos y negativos del expediente pueden cobrar mayor peso en la decisión final de USCIS, detalló ‘Univisión‘ y ‘La Nación‘.