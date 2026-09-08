USCIS endurece el camino a la Green Card: estos casos enfrentarán mayor escrutinio

USCIS endurece solicitudes de Green Card

I-485 continúa disponible

I-90 es trámite diferente

Obtener la Green Card desde dentro de Estados Unidos enfrentará un análisis más estricto después de que USCIS ordenara reforzar el uso de la discreción en determinadas solicitudes de ajuste de estatus.

La nueva directriz afecta el análisis del Formulario I-485, utilizado por personas elegibles que buscan convertirse en residentes permanentes sin tener que completar el trámite migratorio en un consulado estadounidense en el extranjero.

El memorando PM-602-0199 no elimina el ajuste de estatus ni establece automáticamente que quienes tengan solicitudes pendientes deban abandonar Estados Unidos para terminar sus procesos.

Sin embargo, USCIS recalca que aprobar el ajuste constituye un ejercicio discrecional y que los funcionarios deben evaluar tanto los elementos favorables como los desfavorables antes de tomar una decisión.

Qué cambia para quienes solicitan la Green Card dentro de EE.UU.

La directriz establece que el ajuste de estatus no fue concebido para reemplazar el procesamiento consular ordinario y pide a los funcionarios examinar cuidadosamente las circunstancias particulares de cada solicitante.

Entre los factores negativos pueden figurar incumplimientos de las condiciones bajo las cuales una persona fue admitida, permanecer más tiempo del autorizado o no abandonar Estados Unidos cuando correspondía.

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Cuando existan elementos adversos importantes, los oficiales deberán valorar si hay circunstancias inusuales o particularmente favorables que justifiquen conceder el beneficio migratorio pese a esos antecedentes.

Esto significa que cumplir los requisitos básicos y entregar la documentación requerida sigue siendo indispensable, pero no necesariamente garantiza que USCIS ejercerá favorablemente su discreción en los casos sujetos a este análisis.