Qué deben saber los ciudadanos naturalizados ante el cambio de USCIS

USCIS cambia prioridades de revisión

Ciudadanía no se revoca automáticamente

Fraude puede provocar desnaturalización

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) actualizó sus directrices para revisar y priorizar casos que podrían ser remitidos para una posible revocación de la naturalización, un cambio que entró en vigor inmediatamente el 14 de septiembre de 2026.

Segun el nuevo herald la actualización reorganiza las instrucciones internas utilizadas para identificar casos de posible desnaturalización y aclarar cuáles pueden recibir prioridad, pero no significa que millones de ciudadanos naturalizados estén perdiendo automáticamente su ciudadanía ni establece por sí sola nuevos motivos para retirarla.

La medida está vinculada, entre otras acciones presidenciales, con la Orden Ejecutiva 14148 del presidente Donald Trump, que en enero de 2025 revocó 78 órdenes y memorandos de la administración de Joe Biden, incluida la Orden Ejecutiva 14012 relacionada con el sistema de inmigración legal.

Para los naturalizados, la diferencia es clave: USCIS puede investigar y remitir un expediente, pero la revocación de una naturalización requiere el procedimiento legal correspondiente y no ocurre simplemente porque la agencia decida revisar nuevamente un caso.

USCIS actualiza las reglas para revisar posibles casos de desnaturalización

USCIS cambia política sobre revocación de ciudadanía: qué deben saber los naturalizadoshttps://t.co/RFnfL3rdcS @MaykelGonz53593 — el Nuevo Herald (@elnuevoherald) September 16, 2026



Los fundamentos centrales permanecen vigentes: una naturalización puede ser cuestionada cuando fue obtenida ilegalmente o cuando la ciudadanía se consiguió mediante el ocultamiento intencional o la tergiversación deliberada de un hecho material durante el proceso migratorio.

La obtención ilegal puede involucrar el incumplimiento de requisitos que eran necesarios para naturalizarse, incluidos residencia, presencia física, admisión legal como residente permanente, buen carácter moral y otros criterios establecidos por la legislación estadounidense.

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Segun UNOTV en los casos relacionados con declaraciones falsas u omisiones, deben analizarse factores como si hubo tergiversación u ocultamiento, si la conducta fue deliberada, si la información era material y si la ciudadanía se obtuvo como consecuencia de esa conducta.

La nueva política se concentra especialmente en cómo USCIS identifica, evalúa y prioriza expedientes para una eventual remisión, mientras mantiene los fundamentos legales existentes para la revocación de la naturalización.