Qué deben saber los ciudadanos naturalizados ante el cambio de USCIS
Publicado el16/09/2026 a las 14:45
- USCIS cambia prioridades de revisión
- Ciudadanía no se revoca automáticamente
- Fraude puede provocar desnaturalización
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) actualizó sus directrices para revisar y priorizar casos que podrían ser remitidos para una posible revocación de la naturalización, un cambio que entró en vigor inmediatamente el 14 de septiembre de 2026.
Segun el nuevo herald la actualización reorganiza las instrucciones internas utilizadas para identificar casos de posible desnaturalización y aclarar cuáles pueden recibir prioridad, pero no significa que millones de ciudadanos naturalizados estén perdiendo automáticamente su ciudadanía ni establece por sí sola nuevos motivos para retirarla.
La medida está vinculada, entre otras acciones presidenciales, con la Orden Ejecutiva 14148 del presidente Donald Trump, que en enero de 2025 revocó 78 órdenes y memorandos de la administración de Joe Biden, incluida la Orden Ejecutiva 14012 relacionada con el sistema de inmigración legal.
Para los naturalizados, la diferencia es clave: USCIS puede investigar y remitir un expediente, pero la revocación de una naturalización requiere el procedimiento legal correspondiente y no ocurre simplemente porque la agencia decida revisar nuevamente un caso.
USCIS actualiza las reglas para revisar posibles casos de desnaturalización
USCIS cambia política sobre revocación de ciudadanía: qué deben saber los naturalizadoshttps://t.co/RFnfL3rdcS @MaykelGonz53593
— el Nuevo Herald (@elnuevoherald) September 16, 2026
Los fundamentos centrales permanecen vigentes: una naturalización puede ser cuestionada cuando fue obtenida ilegalmente o cuando la ciudadanía se consiguió mediante el ocultamiento intencional o la tergiversación deliberada de un hecho material durante el proceso migratorio.
La obtención ilegal puede involucrar el incumplimiento de requisitos que eran necesarios para naturalizarse, incluidos residencia, presencia física, admisión legal como residente permanente, buen carácter moral y otros criterios establecidos por la legislación estadounidense.
TE PUEDE INTERESAR: ICE rompe récord de arrestos, pero las deportaciones se estancan
Segun UNOTV en los casos relacionados con declaraciones falsas u omisiones, deben analizarse factores como si hubo tergiversación u ocultamiento, si la conducta fue deliberada, si la información era material y si la ciudadanía se obtuvo como consecuencia de esa conducta.
La nueva política se concentra especialmente en cómo USCIS identifica, evalúa y prioriza expedientes para una eventual remisión, mientras mantiene los fundamentos legales existentes para la revocación de la naturalización.
¿Puede USCIS quitar directamente la ciudadanía estadounidense?
La actualización no concede a USCIS la facultad de retirar unilateralmente la ciudadanía a cualquier naturalizado: los casos de desnaturalización pueden avanzar mediante procedimientos civiles o, bajo determinadas circunstancias, procesos penales ante tribunales federales.
En un proceso civil, el gobierno debe demostrar los fundamentos para la revocación con un estándar probatorio elevado; una investigación, revisión o remisión de USCIS, por sí sola, no equivale a una orden que retire la ciudadanía estadounidense.
También existe una diferencia importante entre cancelar un Certificado de Naturalización obtenido irregularmente y revocar la ciudadanía de alguien que completó legalmente el proceso, recibió aprobación y prestó el Juramento de Lealtad.
La actualización, por tanto, aumenta la relevancia de las revisiones y prioridades internas de USCIS, pero los ciudadanos naturalizados conservan las protecciones y procedimientos establecidos por la ley antes de que pueda producirse una revocación.
Qué deben saber los ciudadanos naturalizados ante el cambio de USCIS
La actualización de USCIS no significa que todos los ciudadanos naturalizados estarán sujetos a una nueva investigación ni que la agencia pueda retirar automáticamente la ciudadanía. El cambio se enfoca en las directrices internas utilizadas para revisar y priorizar expedientes en los que existan posibles fundamentos legales para iniciar un proceso de desnaturalización.
Para un ciudadano naturalizado, el punto central sigue siendo cómo obtuvo la ciudadanía. Entre los casos que pueden generar una revisión están aquellos en los que el gobierno considere que la persona no cumplía originalmente algún requisito de naturalización o que ocultó o tergiversó deliberadamente información material durante su proceso migratorio.
Esto puede involucrar información presentada no solamente en la solicitud de naturalización, sino también antecedentes migratorios relacionados con la residencia permanente y otros elementos que determinaron la elegibilidad. Sin embargo, detectar una posible irregularidad no equivale por sí mismo a perder la ciudadanía: deben seguirse los procedimientos establecidos por la legislación federal.
Los naturalizados que reciban una comunicación oficial relacionada con una investigación, revisión de su expediente o posible desnaturalización deben prestar especial atención a los plazos y al contenido del documento. También resulta recomendable conservar copias de solicitudes migratorias, entrevistas, documentos de residencia y expedientes utilizados durante el proceso de naturalización.