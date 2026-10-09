La suspensión de Microsoft de un programa federal para tramitar la residencia permanente no cancela las visas H-1B de sus empleados, pero sí congela el camino a la green card de muchos de ellos. El jueves 8 de octubre, el Departamento de Trabajo dejó fuera del programa PERM a Microsoft, Adobe y seis firmas de servicios de tecnología, en medio de investigaciones por posible fraude, según The Center Square y abogados de inmigración que siguieron el anuncio.

El programa suspendido es PERM , la certificación laboral que es el primer paso de la mayoría de las green cards por empleo. No es el programa H-1B.

, la certificación laboral que es el primer paso de la mayoría de las green cards por empleo. No es el programa H-1B. Además de Microsoft y Adobe, el secretario de Trabajo, Keith Sonderling, nombró a Cognizant, Infosys, Tata, Wipro, HCL y Capgemini.

Según el Gobierno, Microsoft reemplazó a trabajadores estadounidenses despedidos con extranjeros. La empresa lo niega.

Por qué importa: cientos de miles de profesionales viven y trabajan en Estados Unidos con una visa H-1B, y muchos esperan años por una green card. Una pausa en PERM puede retrasar ese proceso y complicar la renovación de su permiso de estancia.

Qué anunció el Gobierno

[caption id="attachment_1696020" align="alignnone" width="1600"]Infografía: MundoNow[/caption]

En una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el vicepresidente JD Vance acusó a Microsoft de fraude. Según The Center Square, Vance dijo que la empresa despidió a unos 6,000 trabajadores estadounidenses el año pasado mientras se benefició de 6,300 visas H-1B y casi 3,000 green cards. "Por cada trabajador que Microsoft despidió, lo reemplazó con uno y medio de servidumbre extranjera", afirmó.

Vance también sostuvo que un trabajador con visa H-1B gana, en promedio, $20,000 menos que un ciudadano en el mismo puesto, y $48,000 menos si lo contrató una firma de subcontratación. El fiscal general Todd Blanche dijo que podrían presentarse cargos penales, según el bufete de inmigración Ellis.

Ellis, citando al Departamento de Trabajo, indicó que las ocho empresas han recibido más de 230,000 aprobaciones de visas H-1B y al menos 100,000 certificaciones laborales permanentes. Cognizant ya había sido suspendida de PERM a principios de septiembre.

Lo que responde Microsoft

En un comunicado, Microsoft dijo que la gran mayoría de sus empleados en Estados Unidos son estadounidenses. Según la empresa, de las aproximadamente 6,000 solicitudes de visa H-1B que presentó el último año fiscal, el 80% fue para extender o cambiar el estatus de personas que ya trabajaban allí, "no para contratar gente nueva".

Microsoft añadió que las solicitudes para nuevos empleados fueron para personas que ya vivían legalmente en el país y que equivalen apenas al 1% de su plantilla en Estados Unidos. También aseguró que paga a sus empleados con H-1B lo mismo que a otros que hacen un trabajo comparable.