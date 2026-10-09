Visas H-1B en Microsoft: qué significa para los trabajadores la suspensión del programa de green card
Publicado el 09/10/2026 a las 08:47
La suspensión de Microsoft de un programa federal para tramitar la residencia permanente no cancela las visas H-1B de sus empleados, pero sí congela el camino a la green card de muchos de ellos. El jueves 8 de octubre, el Departamento de Trabajo dejó fuera del programa PERM a Microsoft, Adobe y seis firmas de servicios de tecnología, en medio de investigaciones por posible fraude, según The Center Square y abogados de inmigración que siguieron el anuncio.
- El programa suspendido es PERM, la certificación laboral que es el primer paso de la mayoría de las green cards por empleo. No es el programa H-1B.
- Además de Microsoft y Adobe, el secretario de Trabajo, Keith Sonderling, nombró a Cognizant, Infosys, Tata, Wipro, HCL y Capgemini.
- Según el Gobierno, Microsoft reemplazó a trabajadores estadounidenses despedidos con extranjeros. La empresa lo niega.
Por qué importa: cientos de miles de profesionales viven y trabajan en Estados Unidos con una visa H-1B, y muchos esperan años por una green card. Una pausa en PERM puede retrasar ese proceso y complicar la renovación de su permiso de estancia.[caption id="attachment_1696020" align="alignnone" width="1600"] Infografía: MundoNow[/caption]
Qué anunció el Gobierno
En una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el vicepresidente JD Vance acusó a Microsoft de fraude. Según The Center Square, Vance dijo que la empresa despidió a unos 6,000 trabajadores estadounidenses el año pasado mientras se benefició de 6,300 visas H-1B y casi 3,000 green cards. "Por cada trabajador que Microsoft despidió, lo reemplazó con uno y medio de servidumbre extranjera", afirmó.
Vance también sostuvo que un trabajador con visa H-1B gana, en promedio, $20,000 menos que un ciudadano en el mismo puesto, y $48,000 menos si lo contrató una firma de subcontratación. El fiscal general Todd Blanche dijo que podrían presentarse cargos penales, según el bufete de inmigración Ellis.
Ellis, citando al Departamento de Trabajo, indicó que las ocho empresas han recibido más de 230,000 aprobaciones de visas H-1B y al menos 100,000 certificaciones laborales permanentes. Cognizant ya había sido suspendida de PERM a principios de septiembre.
Lo que responde Microsoft
En un comunicado, Microsoft dijo que la gran mayoría de sus empleados en Estados Unidos son estadounidenses. Según la empresa, de las aproximadamente 6,000 solicitudes de visa H-1B que presentó el último año fiscal, el 80% fue para extender o cambiar el estatus de personas que ya trabajaban allí, "no para contratar gente nueva".
Microsoft añadió que las solicitudes para nuevos empleados fueron para personas que ya vivían legalmente en el país y que equivalen apenas al 1% de su plantilla en Estados Unidos. También aseguró que paga a sus empleados con H-1B lo mismo que a otros que hacen un trabajo comparable.
Las cifras de las visas H-1B
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) aprobó 328,185 peticiones H-1B en el año fiscal 2025, frente a 399,402 en 2024 y 442,043 en 2022, según su informe anual al Congreso. Una misma persona puede tener más de una petición, así que la cifra no equivale al número de trabajadores. En 2025, el 70% de las aprobaciones fue para personas nacidas en India.
En el caso de Microsoft, los datos anuales completos de USCIS muestran 7,210 peticiones aprobadas en el año fiscal 2022, la mayoría (6,202) para continuar el empleo de personas que ya trabajaban con esa visa.
Qué cambia y qué no para quien trabaja con visa H-1B
- Tu visa H-1B sigue vigente. La suspensión afecta a PERM, no al permiso de trabajo actual, según abogados de inmigración.
- Los casos PERM pendientes quedan en pausa. La regla federal (20 CFR 656.31) permite suspender los trámites de una empresa investigada por fraude hasta por 180 días al inicio, y extender la pausa hasta que terminen la investigación o el juicio.
- Ojo con el límite de seis años. Muchas personas necesitan un caso PERM en curso para extender su H-1B más allá de seis años. Si ya tienes una petición I-140 aprobada, que tramita USCIS, el impacto suele ser menor.
- Si pierdes el empleo, la ley federal da hasta 60 días seguidos (o hasta que venza tu autorización, lo que ocurra primero) para buscar otro empleador, cambiar de estatus o salir del país, una vez por cada periodo de validez. Durante ese tiempo no puedes trabajar.
Qué puedes hacer
- Pide por escrito a tu empleador el estado de tu caso PERM y de tu I-140.
- Revisa en tu I-94 hasta cuándo es válido tu estatus.
- Consulta las opciones de USCIS para trabajadores cuyo empleo termina.
- Busca un abogado de inmigración acreditado; evita a "notarios" que prometen resultados.
Fuentes: The Center Square; Ellis; eCFR, 20 CFR 656.31; eCFR, 8 CFR 214.1; USCIS, informe de peticiones H-1B AF 2025; USCIS, H-1B Employer Data Hub; USCIS, opciones tras terminar el empleo. Datos consultados el 9 de octubre de 2026.