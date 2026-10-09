Demanda cuestiona dos políticas migratorias.

Familias advierten riesgos de separación.

Solicitan anular las directrices impugnadas.

Una coalición de sindicatos, asociaciones universitarias e inmigrantes demandó a USCIS por dos directrices que, según sostiene, dificultan obtener la Green Card sin salir de Estados Unidos.

El caso American Association of University Professors v. Mullin fue presentado el 5 de octubre de 2026 ante un tribunal federal de Massachusetts.

Entre los demandantes figuran organizaciones laborales, grupos de profesores, Americans for Immigrant Justice y seis personas que buscan la residencia permanente.

La controversia gira alrededor del ajuste de estatus, un procedimiento que permite a determinados solicitantes elegibles tramitar la residencia desde territorio estadounidense.

Ajuste de estatus: qué cambia con el memorando de mayo



La primera política impugnada es el memorando PM-602-0199, emitido el 21 de mayo, sobre el ejercicio de discreción al evaluar solicitudes de residencia.

Según los demandantes, considera desfavorable elegir el ajuste de estatus en Estados Unidos en lugar de realizar el procedimiento consular desde el extranjero.

La coalición sostiene que exige circunstancias favorables inusuales o sobresalientes para compensar ese factor, elevando las dificultades para quienes cumplen los requisitos legales.

El cuestionamiento afecta la evaluación de solicitudes individuales; no significa que el ajuste de estatus haya desaparecido como vía migratoria.