Seis personas viajaban hacia Boston.

Guardia Costera mantiene operativo activo.

Empresa confirma un traslado médico.

Un Gulfstream G100 con seis personas a bordo desapareció durante un vuelo entre Bermudas y Boston la madrugada del sábado 3 de octubre.

La Guardia Costera estadounidense desplegó un operativo frente a Nantucket, Massachusetts, después de que las autoridades aeronáuticas perdieran contacto con el aparato.

La aeronave tenía previsto aterrizar en el aeropuerto internacional Logan, pero no llegó a su destino, según confirmó la autoridad aeroportuaria.

Hasta los reportes consultados, no se había anunciado la localización del avión ni se conocía el estado de sus ocupantes.

Guardia Costera moviliza equipos aéreos y marítimos

🇺🇸 | REPORTES DE ÚLTIMA HORA: DESAPARECE UN AVIÓN CON DESTINO A BOSTON Un avión con destino a Boston que transportaba a seis personas desapareció después de “perder contacto” con la FAA. pic.twitter.com/KKsmapTlpA — RAV Español (@RAVEspanol) October 3, 2026



La búsqueda concentra recursos sobre las aguas próximas a Nantucket, una isla situada al sureste de Boston, en el Atlántico.

Los equipos desplegados incluyen medios aéreos y embarcaciones para rastrear la zona donde se intenta localizar la aeronave desaparecida.

La Administración Federal de Aviación, conocida como FAA, informó que emitió una alerta de búsqueda y rescate alrededor de la 1:20 a. m. local.

La FAA coordina las tareas con la Guardia Costera y el centro de coordinación de rescates, según información recogida por NBC Boston.