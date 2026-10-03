Avión con seis personas a bordo desaparece frente a las costas de Massachusetts
Publicado el 03/10/2026 a las 14:52
- Seis personas viajaban hacia Boston.
- Guardia Costera mantiene operativo activo.
- Empresa confirma un traslado médico.
Un Gulfstream G100 con seis personas a bordo desapareció durante un vuelo entre Bermudas y Boston la madrugada del sábado 3 de octubre.
La Guardia Costera estadounidense desplegó un operativo frente a Nantucket, Massachusetts, después de que las autoridades aeronáuticas perdieran contacto con el aparato.
La aeronave tenía previsto aterrizar en el aeropuerto internacional Logan, pero no llegó a su destino, según confirmó la autoridad aeroportuaria.
Hasta los reportes consultados, no se había anunciado la localización del avión ni se conocía el estado de sus ocupantes.
Guardia Costera moviliza equipos aéreos y marítimos
🇺🇸 | REPORTES DE ÚLTIMA HORA: DESAPARECE UN AVIÓN CON DESTINO A BOSTON
Un avión con destino a Boston que transportaba a seis personas desapareció después de “perder contacto” con la FAA. pic.twitter.com/KKsmapTlpA
— RAV Español (@RAVEspanol) October 3, 2026
La búsqueda concentra recursos sobre las aguas próximas a Nantucket, una isla situada al sureste de Boston, en el Atlántico.
Los equipos desplegados incluyen medios aéreos y embarcaciones para rastrear la zona donde se intenta localizar la aeronave desaparecida.
La Administración Federal de Aviación, conocida como FAA, informó que emitió una alerta de búsqueda y rescate alrededor de la 1:20 a. m. local.
La FAA coordina las tareas con la Guardia Costera y el centro de coordinación de rescates, según información recogida por NBC Boston.
Latitude Air Ambulance confirma un traslado médico[caption id="attachment_1695446" align="alignnone" width="1200"] Avión desaparecido en Massachusetts: buscan a seis personas FOTO: SHUTTERSTOCK[/caption]
El avión pertenece a Latitude Air Ambulance, una empresa canadiense con sede en Hamilton, Ontario, dedicada al transporte sanitario internacional.
Su responsable de operaciones, Clarence Togeretz, explicó a The Canadian Press que viajaban un paciente y un familiar, además de cuatro tripulantes.
La tripulación estaba integrada por dos pilotos y dos profesionales médicos, todos canadienses; los dos pasajeros eran de Bermudas.
La compañía indicó que perdió contacto durante la aproximación a Boston y expresó su esperanza de que la búsqueda tenga un desenlace favorable.
El vuelo salió de Bermudas y no llegó a Boston[caption id="attachment_1695447" align="alignnone" width="1200"] Avión desaparecido en Massachusetts: buscan a seis personas FOTO: SHUTTERSTOCK[/caption]
La aeronave despegó del aeropuerto internacional L. F. Wade, en Bermudas, para realizar un trayecto sobre el Atlántico hacia Massachusetts.
Su llegada estaba prevista alrededor de la 1:30 a. m., de acuerdo con la información difundida por Global News.
Massport, la entidad que administra Logan, confirmó que el avión no aterrizó según lo programado mientras continuaban las operaciones de búsqueda.
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Los datos disponibles todavía no permiten establecer qué ocurrió entre la pérdida de contacto y la ausencia de la aeronave en destino.
Qué falta por confirmar sobre el avión desaparecido
Las autoridades no habían comunicado una causa confirmada para la desaparición ni un hallazgo que permitiera determinar la situación de los ocupantes.
Perder comunicación con una aeronave activa una emergencia, pero por sí solo no confirma un accidente ni permite declarar fallecimientos.
La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte seguía el caso y recopilaba información, según Associated Press.
El próximo avance dependerá de los resultados del rastreo y de las actualizaciones oficiales sobre la ubicación del avión y sus pasajeros.