ICE detiene a padre hispano mientras comía una baleada en Memphis; su familia pide ayuda para liberarlo
Publicado el 10/10/2026 a las 02:56
- ICE detuvo al inmigrante mientras comía.
- Su familia asegura que tiene visa.
- Buscan recaudar fondos para defensa legal.
Un padre hispano que llevaba 21 años viviendo en Memphis, Tennessee, fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras comía una baleada, un platillo tradicional hondureño, según denunció su familia.
Se trata de Héctor Zelaya, cuya detención ocurrió aproximadamente a la 1:00 de la madrugada del domingo 30 de agosto de 2026, durante un operativo migratorio en un establecimiento de la ciudad.
Su hijastra, Ashley Martínez, asegura que los agentes lo empujaron hacia el interior de un estacionamiento y posteriormente lo detuvieron, pese a que, según su versión, no existía una orden de arresto dirigida contra él.
Familia asegura que Héctor Zelaya tiene un caso de visa activo[caption id="attachment_1696189" align="alignnone" width="730"] Héctor Zelaya fue detenido por ICE en Memphis tras vivir 21 años en la ciudad, según su familia. Foto: GoFundMe. [/caption]
A través de una campaña de GoFundMe titulada Justice & Support for Hector Zelaya, Ashley Martínez denunció las circunstancias en las que su padrastro quedó bajo custodia de ICE.
"Mi padre Héctor Zelaya ha sido detenido por ICE mientras comía una baleada. ICE lo empujó adentro y lo detuvo sin razón", escribió la joven en la descripción de la recaudación.
Martínez también afirmó que su padrastro tiene un caso de visa activo y que su familia desconoce por qué fue detenido durante el procedimiento migratorio.
Según explicó, entendían que la orden utilizada por las autoridades estaba relacionada con el registro del establecimiento y no necesariamente con el arresto de los clientes presentes.
La familia busca contratar urgentemente a un abogado de inmigración para revisar la situación migratoria de Zelaya, las circunstancias de su detención y las alternativas legales disponibles.
Más de dos décadas viviendo en Memphis[caption id="attachment_1696186" align="alignnone" width="626"] 3. La familia de Héctor Zelaya busca reunir 9,000 dólares para cubrir los gastos de su defensa migratoria. Foto: GoFundMe.[/caption]
Ashley relató que Héctor ha vivido durante 21 años en Memphis, donde construyó una vida familiar y ayudó a criar a sus hijos.
"Aunque no es mi padre biológico, me ha apoyado económica y físicamente desde que yo tenía 3 años, y siempre me ha tratado como su propia hija", expresó.
La joven explicó que, gracias al trabajo y sacrificio de Zelaya, ella y sus dos hermanos menores pudieron estudiar en una escuela privada cristiana.
Actualmente, Ashley estudia enfermería y uno de sus hermanos cursa ingeniería. Ambos continúan su formación mediante becas, pero la familia enfrenta dificultades económicas para costear la defensa migratoria.
Martínez también reveló que su padrastro padece artritis reumatoide, una enfermedad crónica que incrementa la preocupación familiar por su situación.
ICE detiene padre hispano: Buscan 9,000 dólares para contratar abogado[caption id="attachment_1696187" align="alignnone" width="704"] 1. Héctor Zelaya fue detenido por ICE en Memphis tras vivir 21 años en la ciudad, según su familia. Foto: GoFundMe.[/caption]
La detención ocurrió en el contexto de un operativo de ICE en un negocio de Memphis. Según reportes citados en la información proporcionada, una organización local de defensa de inmigrantes afirmó que más de 100 personas fueron detenidas.
Sin embargo, esos reportes no permiten establecer de manera independiente la situación legal de Zelaya ni las razones específicas de su arresto.
La campaña de GoFundMe tiene una meta de 9,000 dólares y, de acuerdo con la cifra compartida, ha reunido 4,546 dólares.
Los recursos serán destinados a consultas con abogados, representación legal, presentación de documentos y otros gastos relacionados con el caso migratorio.[caption id="attachment_1696188" align="alignnone" width="950"] Ashley Martínez solicita ayuda para contratar un abogado que defienda a su padrastro, Héctor Zelaya. Foto: GoFundMe.[/caption]
"Estamos devastados por esta situación, pero somos una familia resiliente y haremos todo lo posible para luchar por mi padre y sus derechos", manifestó Ashley.
La familia solicita donaciones y difusión de su historia mientras intenta conseguir asesoría legal y lograr que Héctor regrese a casa.
Fuente: Campaña familiar Justice & Support for Hector Zelaya, organizada por Ashley Martínez.