ICE detiene a padre hispano mientras comía una baleada en Memphis; su familia pide ayuda para liberarlo

ICE detuvo al inmigrante mientras comía.

Su familia asegura que tiene visa.

Buscan recaudar fondos para defensa legal.

Un padre hispano que llevaba 21 años viviendo en Memphis, Tennessee, fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras comía una baleada, un platillo tradicional hondureño, según denunció su familia.

Se trata de Héctor Zelaya, cuya detención ocurrió aproximadamente a la 1:00 de la madrugada del domingo 30 de agosto de 2026, durante un operativo migratorio en un establecimiento de la ciudad.

Su hijastra, Ashley Martínez, asegura que los agentes lo empujaron hacia el interior de un estacionamiento y posteriormente lo detuvieron, pese a que, según su versión, no existía una orden de arresto dirigida contra él.

Familia asegura que Héctor Zelaya tiene un caso de visa activo

[caption id="attachment_1696189" align="alignnone" width="730"]Héctor Zelaya fue detenido por ICE en Memphis tras vivir 21 años en la ciudad, según su familia. Foto: GoFundMe.[/caption]

A través de una campaña de GoFundMe titulada Justice & Support for Hector Zelaya, Ashley Martínez denunció las circunstancias en las que su padrastro quedó bajo custodia de ICE.

"Mi padre Héctor Zelaya ha sido detenido por ICE mientras comía una baleada. ICE lo empujó adentro y lo detuvo sin razón", escribió la joven en la descripción de la recaudación.

Martínez también afirmó que su padrastro tiene un caso de visa activo y que su familia desconoce por qué fue detenido durante el procedimiento migratorio.

Según explicó, entendían que la orden utilizada por las autoridades estaba relacionada con el registro del establecimiento y no necesariamente con el arresto de los clientes presentes.

La familia busca contratar urgentemente a un abogado de inmigración para revisar la situación migratoria de Zelaya, las circunstancias de su detención y las alternativas legales disponibles.