Trump reclama «elogios» para ICE por la detención del dominicano baleado en Nueva York

Trump exige elogios para agentes ICE.

Dominicano fue baleado frente a su hijo

Manifestantes exigen investigar el polémico operativo migratorio.

Trump elogia al ICE. El presidente estadounidense, Donald Trump, reclamó hoy "elogios" para el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) por la detención del hombre dominicano que fue baleado por agentes mientras estaba en su vehículo con su hijo menor el jueves en Nueva York.

"Ayer, nuestros héroes del ICE capturaron a un hombre con un historial criminal largo como una milla que era buscado por posible asesinato y asesinato en una pandailla; en otras palabras: la pandilla mató a alguien. Una persona encantadora", dijo en un mítin en Syracuse (Nueva York).

Trump abordó el polémico incidente en el que Oscar Belgal, de 28 años, fue baleado por agentes del ICE en su coche, en el que estaba su hijo de 5 años, en el vecindario de Marble Hill en El Bronx, acción que ha sido repudiada por las autoridades demócratas, locales y estatales.

"Es una persona muy peligrosa y lo capturaron. Pero en lugar de recibir elogios, el ICE está siendo despreciado por los políticos de Nueva York que lo dejaron suelto", añadió el mandatario, que reiteró que Belgal es "buscado por asesinato" y los demócratas buscan liberarlo.

Trump elogia al ICE : Promete que "los extranjeros ilegales criminales sean liberados"

[caption id="attachment_1696171" align="alignnone" width="1200"]El operativo de ICE en Nueva York provocó protestas y exigencias de una investigación independiente sobre los disparos contra el inmigrante dominicano. Foto: EFE.[/caption]

Trump, que daba el discurso en apoyo al candidato republicano a la gobernación del estado de Nueva York, Bruce Blakeman, prometió que si este sale electo y los republicanos ganan en el Congreso, impedirán que "los extranjeros ilegales criminales sean liberados" y "vetarán las ciudades y estados santuario".

Los agentes de ICE usaban chalecos de construcción cuando fueron a capturar a Belgal, quien, según el Departamento de Seguridad Nacional, está vinculado a la pandilla Los Trinitarios y "utilizó su coche como un arma" con el que intentó embestir a los agentes, por lo que uno disparó.

Una protesta en la Gran Manzana reclamó hoy la abolición del ICE y una investigación independiente de la Fiscalía geneal de Nueva York sobre tiroteo a Belgal, quien fue trasladado de una cárcel de Nueva Jersey a otra de Nueva York tras un breve paso por el hospital, denunció hoy su defensa.