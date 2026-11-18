Retiran 5.9 millones de cafeteras Bodum vendidas en Walmart, Target y Amazon por riesgo de quemaduras
Publicado el 17/11/2026 a las 19:03
- Retiran 5.9 millones de cafeteras.
- Reportan 48 casos de quemaduras.
- Bodum ofrece un kit gratuito.
Una prensa francesa que lleva años en la cocina puede estar incluida en el retiro de 5.9 millones de cafeteras Bodum anunciado el 29 de octubre de 2026.
La Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo (CPSC) advierte que una jarra de vidrio dañada puede romperse mientras contiene café caliente y provocar quemaduras graves.
Bodum USA recibió 70 reportes de jarras que se rompieron durante el uso. En 48 de esos incidentes, los consumidores sufrieron quemaduras.
El aviso federal, identificado con el número 27-055, abarca unidades que se vendieron desde 1974 hasta octubre de 2026.
Qué modelos de prensa francesa Bodum están afectados
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El retiro abarca ocho modelos de 8 y 12 tazas con jarra de vidrio reemplazable: Bistro, Brazil, Caffettiera, Chambord, Crema, Java, Jesper y Kenya.
En la mayoría de los modelos, la marca Bodum aparece en el marco y en la parte interior de la tapa. El nombre también está grabado en el vidrio.
Si ya tiraste la caja, compara tu cafetera con las fotos del aviso oficial y comprueba la capacidad y el tipo de jarra.
Las cafeteras costaban entre 15 y 65 dólares. Se vendieron en Walmart, Target y comercios especializados, así como en Amazon y otras tiendas en línea.
Por qué una cuchara de metal puede dañar la jarra[caption id="attachment_1701209" align="alignnone" width="1200"] Retiro de cafeteras Bodum en EE.UU. por riesgo de quemaduras FOTO: depositphotos[/caption]
Revolver el café con una cuchara de metal puede dañar el vidrio. Si la jarra se quiebra durante la preparación, el líquido caliente puede derramarse y causar quemaduras.
La CPSC pide dejar de usar de inmediato cucharas y otros utensilios metálicos para mezclar el café dentro del recipiente.
Si encuentras una grieta u otro daño en el vidrio, deja de usar esa jarra, aunque cambies de cuchara.
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Bodum ofrece una cuchara de plástico y una etiqueta de advertencia gratuitas. La CPSC clasifica esa medida como la reparación oficial del retiro.
Cómo solicitar el kit gratuito y reportar un incidente
Llama a Bodum USA al 888-879-8213, de lunes a viernes, de 8 a. m. a 5 p. m., hora del Este.
También puedes escribir a Bodum3302@sedgwick.com o hacer la solicitud en el portal del retiro de Bodum.
Si la jarra se rompió o alguien sufrió una quemadura, puedes reportar el incidente en SaferProducts.gov o llamar a la CPSC al 800-638-2772.
Si tienes problemas para recibir el kit o Bodum no responde, puedes presentar una queja a través del formulario que aparece en el aviso federal.
FUENTE: telemundoatlanta
FORMATO: Foto depositphotos