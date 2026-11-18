Retiran 5.9 millones de cafeteras.

Reportan 48 casos de quemaduras.

Bodum ofrece un kit gratuito.

Una prensa francesa que lleva años en la cocina puede estar incluida en el retiro de 5.9 millones de cafeteras Bodum anunciado el 29 de octubre de 2026.

La Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo (CPSC) advierte que una jarra de vidrio dañada puede romperse mientras contiene café caliente y provocar quemaduras graves.

Bodum USA recibió 70 reportes de jarras que se rompieron durante el uso. En 48 de esos incidentes, los consumidores sufrieron quemaduras.

El aviso federal, identificado con el número 27-055, abarca unidades que se vendieron desde 1974 hasta octubre de 2026.

Qué modelos de prensa francesa Bodum están afectados

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El retiro abarca ocho modelos de 8 y 12 tazas con jarra de vidrio reemplazable: Bistro, Brazil, Caffettiera, Chambord, Crema, Java, Jesper y Kenya.

En la mayoría de los modelos, la marca Bodum aparece en el marco y en la parte interior de la tapa. El nombre también está grabado en el vidrio.

Si ya tiraste la caja, compara tu cafetera con las fotos del aviso oficial y comprueba la capacidad y el tipo de jarra.

Las cafeteras costaban entre 15 y 65 dólares. Se vendieron en Walmart, Target y comercios especializados, así como en Amazon y otras tiendas en línea.