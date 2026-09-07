¿Tomas medicamentos? Este suplemento de Canela podría reducir su efecto, según investigación
Publicado el07/09/2026 a las 09:46
- Cassia genera mayor preocupación
- Podría alterar algunos medicamentos
- Faltan estudios en humanos
La canela suele asociarse con beneficios para la salud, pero consumirla en forma de suplemento y en grandes cantidades podría tener un efecto inesperado en algunos medicamentos.
Según informó EatingWell, una investigación de la Universidad de Mississippi encontró que ciertos componentes de la canela cassia podrían interferir con la manera en que el organismo procesa algunos fármacos.
El hallazgo no significa que las personas que toman medicamentos deban eliminar la canela de sus comidas, pero sí plantea precauciones sobre los suplementos concentrados y el consumo elevado.
Lo más importante: el estudio se realizó en laboratorio y no directamente en seres humanos, por lo que los investigadores advierten que todavía hacen falta ensayos clínicos para confirmar el efecto.
Lo que revela el estudio sobre el consumo de canela con algunos medicamentos
¿Qué signos pueden indicar que la canela está interfiriendo con tus medicamentos?
Los investigadores recrearon en laboratorio condiciones similares a las del sistema digestivo humano utilizando ácido gástrico, células del hígado y del intestino, además de enzimas.
Analizaron diferentes componentes de la canela, entre ellos el aceite de canela, el cinamaldehído y el ácido cinámico, tanto en condiciones que simulaban el ayuno como después de comer.
El estudio encontró que el cinamaldehído activó moderadamente ciertos receptores encargados de detectar y responder a sustancias externas dentro del organismo.
Esa reacción es importante porque, según los científicos, podría favorecer interacciones entre la canela y determinados medicamentos y alterar la forma en que estos permanecen en el cuerpo.
“Consumir en exceso suplementos de canela podría provocar una rápida eliminación de medicamentos recetados del organismo”, explicó Shabana Khan, una de las autoras, según declaraciones recogidas por EatingWell.
En términos prácticos, la hipótesis es que algunos medicamentos podrían abandonar el organismo demasiado rápido y tener menos tiempo para producir el efecto esperado.
Sin embargo, los propios investigadores pidieron cautela al interpretar los resultados.
Bill Gurley, otro de los científicos involucrados, señaló que existe un posible riesgo de interacción, pero aseguró que no podrán saber exactamente qué ocurre hasta realizar estudios clínicos en personas.
No todos los tipos de canela presentan el mismo riesgo
EatingWell destaca una diferencia importante: la preocupación se concentra principalmente en la canela cassia, especialmente cuando se consume en grandes cantidades o mediante suplementos.
La cassia es una de las variedades de canela más comunes en Estados Unidos, principalmente porque es más económica y posee un sabor más intenso que la canela de Ceilán.
Los investigadores encontraron diferencias relevantes entre las distintas presentaciones:
- Canela cassia: podría representar mayor riesgo cuando se consume de manera concentrada o excesiva.
- Canela de Ceilán: no mostró el mismo potencial de interacción observado con la cassia.
- Aceite de canela: según los investigadores citados por EatingWell, mostró un riesgo muy bajo de interacción entre hierbas y medicamentos.
La cassia también contiene mayores concentraciones de cumarina, un compuesto que puede afectar la coagulación de la sangre.
Por esa razón, EatingWell señala que su consumo frecuente y elevado merece especial atención entre personas que utilizan anticoagulantes u otros medicamentos relacionados con la coagulación.
Entre los fármacos mencionados se encuentran warfarina (Coumadin), apixabán (Eliquis), clopidogrel (Plavix) y aspirina.
Esto no demuestra que una pequeña cantidad de canela añadida a un café, avena o postre vaya a neutralizar esos medicamentos; la principal preocupación está en las dosis elevadas y los suplementos.
¿Hay que dejar de consumir canela si se toman medicamentos?
La respuesta, de acuerdo con la información publicada por EatingWell, es no necesariamente.
Jessica Ball, editora sénior de nutrición del medio, explicó que buena parte de las investigaciones utiliza aceites de canela o concentraciones de cinamaldehído superiores a las que normalmente se obtienen al usar la especia en las comidas.
Por ello, el uso culinario moderado no debe confundirse con tomar diariamente cápsulas o suplementos concentrados de canela.
Los investigadores recomiendan que las personas con enfermedades crónicas consulten con un profesional sanitario antes de comenzar a utilizar suplementos de cassia o consumir regularmente cantidades elevadas.
La recomendación incluye especialmente a quienes padecen afecciones como diabetes, hipertensión, cáncer, artritis, asma o depresión, entre otras enfermedades que pueden requerir tratamientos farmacológicos continuos.
EatingWell también señala que, para quienes consumen canela regularmente, una alternativa puede ser elegir canela de Ceilán, que suele aparecer identificada expresamente de esa manera en la etiqueta.
En conclusión: el estudio no demuestra todavía que comer canela haga que un medicamento deje de funcionar, pero sí identifica un mecanismo que podría generar interacciones cuando la cassia se consume en altas concentraciones.
La investigación refuerza además una recomendación importante: que un suplemento sea elaborado con una especia conocida o un ingrediente “natural” no significa que esté libre de posibles interacciones con medicamentos.
Advertencia: Este contenido tiene fines exclusivamente informativos y educativos y no sustituye el consejo, diagnóstico o tratamiento de un profesional de la salud. No suspendas ni modifiques ningún medicamento o suplemento sin consultar previamente con tu médico o farmacéutico.
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FUENTE: Eating well / Muy Interesante Revista / Telemundo 52