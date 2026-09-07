¿Tomas medicamentos? Este suplemento de Canela podría reducir su efecto, según investigación

Cassia genera mayor preocupación

Podría alterar algunos medicamentos

Faltan estudios en humanos

La canela suele asociarse con beneficios para la salud, pero consumirla en forma de suplemento y en grandes cantidades podría tener un efecto inesperado en algunos medicamentos.

Según informó EatingWell, una investigación de la Universidad de Mississippi encontró que ciertos componentes de la canela cassia podrían interferir con la manera en que el organismo procesa algunos fármacos.

El hallazgo no significa que las personas que toman medicamentos deban eliminar la canela de sus comidas, pero sí plantea precauciones sobre los suplementos concentrados y el consumo elevado.

Lo más importante: el estudio se realizó en laboratorio y no directamente en seres humanos, por lo que los investigadores advierten que todavía hacen falta ensayos clínicos para confirmar el efecto.

Lo que revela el estudio sobre el consumo de canela con algunos medicamentos

¿Qué signos pueden indicar que la canela está interfiriendo con tus medicamentos?

Los investigadores recrearon en laboratorio condiciones similares a las del sistema digestivo humano utilizando ácido gástrico, células del hígado y del intestino, además de enzimas.

Analizaron diferentes componentes de la canela, entre ellos el aceite de canela, el cinamaldehído y el ácido cinámico, tanto en condiciones que simulaban el ayuno como después de comer.

El estudio encontró que el cinamaldehído activó moderadamente ciertos receptores encargados de detectar y responder a sustancias externas dentro del organismo.

Esa reacción es importante porque, según los científicos, podría favorecer interacciones entre la canela y determinados medicamentos y alterar la forma en que estos permanecen en el cuerpo.

“Consumir en exceso suplementos de canela podría provocar una rápida eliminación de medicamentos recetados del organismo”, explicó Shabana Khan, una de las autoras, según declaraciones recogidas por EatingWell.

En términos prácticos, la hipótesis es que algunos medicamentos podrían abandonar el organismo demasiado rápido y tener menos tiempo para producir el efecto esperado.

Sin embargo, los propios investigadores pidieron cautela al interpretar los resultados.

Bill Gurley, otro de los científicos involucrados, señaló que existe un posible riesgo de interacción, pero aseguró que no podrán saber exactamente qué ocurre hasta realizar estudios clínicos en personas.