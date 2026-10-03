Retiran más bayas orgánicas congeladas de Walmart y Trader Joe's por posible E. coli: revisa estos lotes

Un proveedor chileno amplió el 2 de octubre su retiro a más lotes de Great Value y a una mezcla de bayas de Trader Joe's. Las bolsas Great Value llegaron a tiendas Walmart de 30 estados y Puerto Rico.

Frutas y Hortalizas del Sur S.A., un proveedor de fruta congelada de San Carlos, Chile, amplió el 2 de octubre de 2026 su retiro de arándanos y mezclas de bayas orgánicas congeladas por una posible contaminación con E. coli O145:H28, según el anuncio de la empresa publicado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA). La ampliación suma más lotes de dos productos Great Value que se venden en Walmart y un lote de una mezcla de bayas de Trader Joe's. La empresa la describió como una medida de precaución tras información de rastreo vinculada a los arándanos congelados de su primer retiro, del 3 de julio de 2026.

Qué productos se retiran

Great Value Organic Triple Berry Blend, 10 oz , UPC 7874211226, lotes 6 031 01 y 6 041 01 (en el frente del empaque), consumir preferentemente antes del 31 de enero de 2028 o del 10 de febrero de 2028.

, UPC 7874211226, lotes 6 031 01 y 6 041 01 (en el frente del empaque), consumir preferentemente antes del 31 de enero de 2028 o del 10 de febrero de 2028. Great Value Organic Blueberries, 10 oz , UPC 7874211213, lotes 6 019 01, 6 040 01 y 6 163 01 (en el frente del empaque), con fechas del 19 de enero, 9 de febrero o 12 de junio de 2028.

, UPC 7874211213, lotes 6 019 01, 6 040 01 y 6 163 01 (en el frente del empaque), con fechas del 19 de enero, 9 de febrero o 12 de junio de 2028. Trader Joe's Organic Mixed Berry Blend, 12 oz, UPC 00977654, lote 6 051 01 (en la parte trasera del empaque), consumir antes del 20 de febrero de 2028.

Los productos Great Value se enviaron a tiendas Walmart seleccionadas en 30 estados y Puerto Rico, entre ellos Florida, Georgia, Texas, Nueva York y Nueva Jersey. El producto de Trader Joe's llegó a tiendas seleccionadas de 26 estados y Washington D.C.

Qué hacer

No consumas estos productos. Tíralos o devuélvelos a Walmart o Trader Joe's para recibir el reembolso completo. Revisa tu congelador: las bolsas retiradas tienen fechas que llegan hasta 2028. La bacteria E. coli O145 puede causar cólicos estomacales fuertes, diarrea que puede tener sangre y vómitos. La mayoría de las personas sanas se recupera en una semana, pero algunas infecciones provocan una complicación renal grave llamada síndrome urémico hemolítico, sobre todo en niños pequeños, adultos mayores y personas con el sistema inmunitario debilitado. Si comiste un producto retirado y tienes síntomas, la FDA aconseja consultar de inmediato a un proveedor de atención médica.

El brote ya terminó