Retiran más bayas orgánicas congeladas de Walmart y Trader Joe's por posible E. coli: revisa estos lotes
Publicado el 02/10/2026 a las 21:48
Frutas y Hortalizas del Sur S.A., un proveedor de fruta congelada de San Carlos, Chile, amplió el 2 de octubre de 2026 su retiro de arándanos y mezclas de bayas orgánicas congeladas por una posible contaminación con E. coli O145:H28, según el anuncio de la empresa publicado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).
La ampliación suma más lotes de dos productos Great Value que se venden en Walmart y un lote de una mezcla de bayas de Trader Joe's. La empresa la describió como una medida de precaución tras información de rastreo vinculada a los arándanos congelados de su primer retiro, del 3 de julio de 2026.
Qué productos se retiran
- Great Value Organic Triple Berry Blend, 10 oz, UPC 7874211226, lotes 6 031 01 y 6 041 01 (en el frente del empaque), consumir preferentemente antes del 31 de enero de 2028 o del 10 de febrero de 2028.
- Great Value Organic Blueberries, 10 oz, UPC 7874211213, lotes 6 019 01, 6 040 01 y 6 163 01 (en el frente del empaque), con fechas del 19 de enero, 9 de febrero o 12 de junio de 2028.
- Trader Joe's Organic Mixed Berry Blend, 12 oz, UPC 00977654, lote 6 051 01 (en la parte trasera del empaque), consumir antes del 20 de febrero de 2028.
Los productos Great Value se enviaron a tiendas Walmart seleccionadas en 30 estados y Puerto Rico, entre ellos Florida, Georgia, Texas, Nueva York y Nueva Jersey. El producto de Trader Joe's llegó a tiendas seleccionadas de 26 estados y Washington D.C.
Qué hacer
No consumas estos productos. Tíralos o devuélvelos a Walmart o Trader Joe's para recibir el reembolso completo. Revisa tu congelador: las bolsas retiradas tienen fechas que llegan hasta 2028.
La bacteria E. coli O145 puede causar cólicos estomacales fuertes, diarrea que puede tener sangre y vómitos. La mayoría de las personas sanas se recupera en una semana, pero algunas infecciones provocan una complicación renal grave llamada síndrome urémico hemolítico, sobre todo en niños pequeños, adultos mayores y personas con el sistema inmunitario debilitado. Si comiste un producto retirado y tienes síntomas, la FDA aconseja consultar de inmediato a un proveedor de atención médica.
El brote ya terminó
La investigación de la FDA vinculó un brote de E. coli O145:H28 con arándanos orgánicos congelados del mismo proveedor. En total se reportaron 17 personas enfermas en dos estados, Florida y Georgia; 6 fueron hospitalizadas y no se reportaron muertes. Los CDC declararon el brote terminado al 21 de septiembre de 2026.
Las preguntas sobre el retiro se pueden dirigir a la empresa en Info.foodsafety@comfrut.com o al 336-899-5612, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 6 p.m. (hora del Este).