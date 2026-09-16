La señal al ir al baño que muchos ignoran y podría alertar sobre cáncer colorrectal

Sangre en las heces

Cambios al evacuar

Señales que vigilar

Una visita al baño puede revelar más de lo que parece: encontrar sangre en las heces de manera recurrente es una señal que merece atención médica, aunque no significa automáticamente cáncer.

La sangre en las deposiciones figura entre los posibles síntomas del cáncer colorrectal, una enfermedad en la que la detección temprana puede ser determinante para ampliar las opciones de tratamiento.

El punto clave está en no entrar en pánico ante un episodio aislado, pero tampoco normalizar un sangrado que se repite o aparece acompañado de otros cambios intestinales.

Hemorroides, fisuras anales y otros problemas gastrointestinales también pueden provocar sangre, por lo que solamente una evaluación médica puede ayudar a determinar su origen.

Señales de alerta del cáncer colorrectal que no deben ignorarse

¿Cómo puede aparecer la sangre en las heces?

No todos los sangrados tienen el mismo aspecto y esa diferencia puede aportar información al médico sobre el posible lugar de origen.

La sangre puede ser rojo brillante, encontrarse sobre las deposiciones o mezclada con ellas; mientras que ciertos sangrados gastrointestinales pueden producir heces muy oscuras o negras.

El gastroenterólogo Rosario Ligresti, jefe de la División de Gastroenterología del Centro Médico de la Universidad de Hackensack, explicó que este síntoma puede aparecer en pacientes con cáncer de colon.

“La sangre en las heces es uno de los síntomas más comunes del cáncer de colon en pacientes mayores, y menos en pacientes más jóvenes”, señaló Ligresti, según El Diario NY.

La Sociedad Americana Contra el Cáncer (ACS) también incluye el sangrado rectal o sangre en las heces entre los posibles signos del cáncer colorrectal.