Médicos advierten sobre 5 mitos del cáncer de próstata que todo hombre debe conocer

La enfermedad del cáncer puede no dar síntomas

PSA alto no confirma cáncer

Médicos desmontan cinco mitos

El cáncer de próstata puede avanzar sin síntomas, pero hacerse una prueba de PSA tampoco significa que todos los hombres deban someterse automáticamente a exámenes periódicos.

Dos especialistas coinciden en un punto fundamental: las decisiones sobre detección, diagnóstico y tratamiento deben considerar el riesgo individual y no basarse en síntomas, temores o un resultado aislado.

El oncólogo Mikkael Sekeres explicó en The Washington Post que para 2026 se estiman más de 330,000 nuevos casos de cáncer de próstata, cerca de un tercio de los cánceres invasivos diagnosticados en hombres.

Por su parte, el Dr. Amit Saple, urólogo y cirujano del Asian Institute of Nephrology & Urology, advierte que las creencias equivocadas pueden llevar a algunos hombres a posponer conversaciones importantes con sus médicos.

Por qué es importante: detectar un cáncer agresivo oportunamente puede ser crucial, pero someter a tratamiento innecesario un tumor de bajo riesgo también puede afectar la calidad de vida.

El PSA elevado no significa automáticamente cáncer

Uno de los errores más comunes es interpretar un resultado elevado del antígeno prostático específico (PSA) como un diagnóstico definitivo de cáncer.

Sekeres explica que la prueba tiene una sensibilidad superior al 90%, lo que significa que puede detectar más de 90 de cada 100 casos reales, pero eso no elimina sus limitaciones.

Saple coincide en que un PSA elevado no confirma por sí solo la enfermedad, porque infecciones de próstata y problemas como la retención urinaria también pueden aumentar sus niveles.

Por eso, un resultado anormal puede requerir evaluaciones adicionales antes de determinar si existe cáncer y qué medidas deberían tomarse.

Otro aspecto importante es que detectar un tumor tampoco significa necesariamente que deba tratarse inmediatamente.

Investigaciones citadas por Sekeres muestran que algunos cánceres prostáticos de bajo grado son pequeños y crecen tan lentamente que podrían nunca provocar daños durante la vida del paciente.

Estudios de autopsias de más de 6,000 hombres encontraron cáncer prostático desconocido en más del 20% de quienes tenían entre 50 y 59 años y en más del 33% entre 70 y 79 años.

En determinados pacientes, los médicos pueden considerar la vigilancia activa, evitando tratamientos inmediatos que podrían provocar efectos secundarios como incontinencia o disfunción eréctil.