Médicos advierten sobre 5 mitos del cáncer de próstata que todo hombre debe conocer
Publicado el31/08/2026 a las 07:39
- La enfermedad del cáncer puede no dar síntomas
- PSA alto no confirma cáncer
- Médicos desmontan cinco mitos
El cáncer de próstata puede avanzar sin síntomas, pero hacerse una prueba de PSA tampoco significa que todos los hombres deban someterse automáticamente a exámenes periódicos.
Dos especialistas coinciden en un punto fundamental: las decisiones sobre detección, diagnóstico y tratamiento deben considerar el riesgo individual y no basarse en síntomas, temores o un resultado aislado.
El oncólogo Mikkael Sekeres explicó en The Washington Post que para 2026 se estiman más de 330,000 nuevos casos de cáncer de próstata, cerca de un tercio de los cánceres invasivos diagnosticados en hombres.
Por su parte, el Dr. Amit Saple, urólogo y cirujano del Asian Institute of Nephrology & Urology, advierte que las creencias equivocadas pueden llevar a algunos hombres a posponer conversaciones importantes con sus médicos.
Por qué es importante: detectar un cáncer agresivo oportunamente puede ser crucial, pero someter a tratamiento innecesario un tumor de bajo riesgo también puede afectar la calidad de vida.
El PSA elevado no significa automáticamente cáncer
Uno de los errores más comunes es interpretar un resultado elevado del antígeno prostático específico (PSA) como un diagnóstico definitivo de cáncer.
Sekeres explica que la prueba tiene una sensibilidad superior al 90%, lo que significa que puede detectar más de 90 de cada 100 casos reales, pero eso no elimina sus limitaciones.
Saple coincide en que un PSA elevado no confirma por sí solo la enfermedad, porque infecciones de próstata y problemas como la retención urinaria también pueden aumentar sus niveles.
Por eso, un resultado anormal puede requerir evaluaciones adicionales antes de determinar si existe cáncer y qué medidas deberían tomarse.
Otro aspecto importante es que detectar un tumor tampoco significa necesariamente que deba tratarse inmediatamente.
Investigaciones citadas por Sekeres muestran que algunos cánceres prostáticos de bajo grado son pequeños y crecen tan lentamente que podrían nunca provocar daños durante la vida del paciente.
Estudios de autopsias de más de 6,000 hombres encontraron cáncer prostático desconocido en más del 20% de quienes tenían entre 50 y 59 años y en más del 33% entre 70 y 79 años.
En determinados pacientes, los médicos pueden considerar la vigilancia activa, evitando tratamientos inmediatos que podrían provocar efectos secundarios como incontinencia o disfunción eréctil.
Cinco mitos sobre el cáncer de próstata
El Dr. Saple identifica varias creencias que pueden provocar miedo innecesario o retrasar la consulta médica.
- “Solo afecta a hombres mayores”: el riesgo aumenta con la edad, pero antecedentes familiares y factores genéticos pueden favorecer su aparición a edades más tempranas.
- “Si no tengo síntomas, estoy bien”: el cáncer de próstata puede desarrollarse sin señales evidentes, particularmente durante sus primeras etapas.
- “Un diagnóstico significa que no hay solución”: existen distintas alternativas según el tipo y etapa del tumor, incluidas cirugía robótica, radioterapia y tratamientos hormonales.
- “Un PSA alto significa cáncer”: es una señal que requiere evaluación médica, no una confirmación automática de un tumor.
- “Si regresa después del tratamiento, no queda nada por hacer”: existen opciones frente a una recurrencia que dependen de dónde reaparezca, el tratamiento anterior y la salud general del paciente.
También deben vigilarse cambios como dificultad para orinar, flujo urinario débil, mayor frecuencia o urgencia, sangre en la orina o problemas para vaciar completamente la vejiga.
Sin embargo, estos síntomas no significan necesariamente cáncer, porque pueden aparecer con el agrandamiento benigno de la próstata y otras condiciones.
¿Todos los hombres deberían hacerse regularmente el PSA?
Aquí aparece una de las principales advertencias del análisis publicado por The Washington Post: el examen periódico no está recomendado automáticamente para todos los hombres.
La U.S. Preventive Services Task Force establece que entre los 55 y 69 años la decisión sobre realizar periódicamente la prueba de PSA debe ser individual y discutirse con un profesional de salud.
La conversación debe considerar los posibles beneficios y daños del examen, además de las preferencias y circunstancias particulares del paciente.
Para los hombres de 70 años o más, la USPSTF recomienda no realizar pruebas rutinarias de detección mediante PSA, según explica Sekeres.
El motivo es importante: encontrar más cánceres no siempre significa salvar más vidas, especialmente cuando algunos tumores avanzan lentamente y podrían nunca representar una amenaza seria.
Al mismo tiempo, Saple advierte contra el extremo contrario: ignorar la salud prostática simplemente porque no existen síntomas o por creer alguno de los mitos sobre la enfermedad.
La recomendación que une ambos análisis es clara
Conocer antecedentes familiares, entender los factores de riesgo y conversar con el médico permite decidir cuándo una prueba puede resultar apropiada.
La clave no es hacerse pruebas indiscriminadamente ni evitarlas por miedo: es tomar una decisión informada y personalizada sobre la salud de la próstata junto con un profesional médico.
Te Puede Interesar: ¿Se puede reducir el riesgo de Alzheimer y demencia desde la menopausia? Lo que revela un nuevo estudio
Advertencia: Este contenido tiene fines exclusivamente informativos y no sustituye la evaluación, el diagnóstico ni las recomendaciones de un profesional de la salud. Las decisiones sobre pruebas de detección, como el PSA, deben consultarse con un médico según la edad, antecedentes familiares, factores de riesgo y situación individual.
FUENTE: The Washington Post — I’m an oncologist. Every man should know this about prostate cancer / NDTV — Health / Family Health