¿Se puede reducir el riesgo de Alzheimer y demencia desde la menopausia? Lo que revela un nuevo estudio

Alzheimer y menopausia podrían estar relacionados. Nuevos estudios analizan cómo la terapia hormonal y su momento de inicio influyen.

Menopausia y riesgo de Alzheimer

Terapia hormonal bajo estudio

Expertos piden más investigación Dos nuevos estudios abren una pregunta relevante para la salud femenina: ¿podría el momento de la menopausia influir décadas después en el riesgo de desarrollar Alzheimer? Las investigaciones apuntan a una posible relación entre la menopausia temprana, la terapia hormonal de reemplazo (HRT) y el deterioro cognitivo, aunque todavía no prueban que el tratamiento prevenga la demencia. Uno de los trabajos, publicado en Alzheimer’s & Dementia, analizó a más de 180,000 mujeres posmenopáusicas del Reino Unido durante aproximadamente 13 años. Los investigadores encontraron que quienes habían utilizado HRT presentaron 10% menos riesgo de cualquier tipo de demencia y 16% menos riesgo de Alzheimer. La terapia hormonal muestra una asociación que llama la atención de los científicos El estudio utilizó información del UK Biobank y evaluó a 183,450 mujeres posmenopáusicas, entre las cuales se identificaron casi 4,000 casos de demencia. Los investigadores analizaron si utilizar algún tipo de HRT durante al menos un año estaba relacionado con cambios en el riesgo de desarrollar la enfermedad. La asociación fue especialmente marcada entre mujeres que habían experimentado menopausia quirúrgica, tras procedimientos como una histerectomía o la extirpación de los ovarios. En ese grupo, las mujeres que utilizaron HRT tuvieron 26% menos riesgo de desarrollar cualquier tipo de demencia frente a quienes no recibieron el tratamiento. Anne-Marie Minihane, profesora de nutrigenómica de la Universidad de East Anglia y coautora principal del estudio, calificó la investigación como el “análisis más completo en este campo hasta la fecha”. “Si bien la HRT se ha recetado durante mucho tiempo principalmente para aliviar síntomas de la menopausia, como sofocos y sudores nocturnos, este trabajo sugiere que también podría desempeñar un papel en la salud cognitiva a largo plazo de algunas mujeres”, explicó Minihane, según The Guardian.

La edad de la menopausia podría dejar una huella en el cerebro décadas después Un segundo estudio, publicado en JAMA Network Open, encontró que una menopausia más temprana estaba asociada con mayor probabilidad de deterioro cognitivo posteriormente. Las mujeres que comenzaron antes la menopausia también tendieron a recibir un diagnóstico de Alzheimer a edades más tempranas, según los resultados recogidos por Scientific American. La relación volvió a ser especialmente importante entre quienes habían atravesado una menopausia quirúrgica, un grupo que los investigadores consideran necesario estudiar con mayor atención. “Confirma que las mujeres que han tenido menopausia quirúrgica y aquellas que han tenido menopausia temprana son un grupo que realmente necesita atención”, afirmó Minihane. Los investigadores también detectaron una acumulación más rápida de hiperintensidades de la sustancia blanca entre mujeres cuya menopausia había comenzado antes. Estas alteraciones observadas mediante imágenes cerebrales pueden funcionar como indicadores de daño en el tejido cerebral y fueron particularmente frecuentes después de una menopausia espontánea. “Existe una relación bastante bien establecida entre una edad más temprana de la menopausia y el riesgo de deterioro cognitivo”, explicó Riley Bove, profesora de neurología de la Universidad de California en San Francisco. “Lo que añade este estudio es que detectamos una huella duradera de la menopausia en el cerebro de las mujeres incluso décadas después”, agregó Bove. El estrógeno y la genética podrían ayudar a explicar quién obtiene mayor beneficio Una posible explicación está relacionada con el estrógeno, porque algunas mujeres sometidas a menopausia quirúrgica experimentan una menor exposición a esta hormona durante su vida. Además, quienes se someten a determinadas cirugías suelen utilizar tratamientos exclusivamente con estrógeno, en lugar de terapias combinadas que también pueden incluir progesterona. Otra investigación reciente que estudió a miles de mujeres que donaron sus cerebros a la ciencia relacionó la HRT exclusivamente con estrógeno con menor riesgo de Alzheimer. El nuevo estudio también encontró una asociación más fuerte entre HRT y menor riesgo de demencia en mujeres portadoras de la variante genética ApoE4. “Esto es realmente importante porque las portadoras de ApoE4 suelen considerarse de mayor riesgo y tienen menos opciones de prevención establecidas”, señaló Minihane. Las mujeres con menor exposición natural al estrógeno durante su vida también parecieron obtener mayores beneficios, con 16% menos riesgo de cualquier tipo de demencia.