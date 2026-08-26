¿Está tu hijo en riesgo? : Meta pagará hasta $16,680 millones por demandas sobre adicción a redes sociales

Meta acuerda pago multimillonario

Habrá límites para adolescentes

Padres pueden reforzar controles

Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, acordó pagar hasta $16,680 millones para resolver demandas de varios estados de Estados Unidos que acusaban a la compañía de fomentar la adicción a las redes sociales entre menores.

El acuerdo, revelado este miércoles en un documento judicial, permitiría a la tecnológica evitar un juicio federal en California que agrupaba los reclamos presentados por 29 estados, según informó EFE.

Las autoridades acusaban a Meta de diseñar sus plataformas para generar adicción entre niños y adolescentes y de engañar al público sobre los posibles peligros asociados con su uso.

También sostenían que la empresa ignoró daños a la salud mental y física de los jóvenes y violó normas de privacidad infantil mediante la recopilación de información de menores.

Meta niega las acusaciones pese al acuerdo multimillonario

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Meta aceptó el acuerdo para evitar que los litigios continuaran, pero niega las acusaciones y cualquier responsabilidad por los daños denunciados.

Por lo tanto, el pacto no representa una admisión de culpabilidad de la compañía frente a los señalamientos realizados por los estados.

El acuerdo todavía necesita la aprobación de un juez antes de entrar plenamente en vigor y cerrar esta parte de la disputa judicial.

De recibir luz verde, Meta asumiría el compromiso económico y tendría que implementar nuevas protecciones dirigidas especialmente a sus usuarios más jóvenes.