¿Está tu hijo en riesgo? : Meta pagará hasta $16,680 millones por demandas sobre adicción a redes sociales
Publicado el26/08/2026 a las 07:52
- Meta acuerda pago multimillonario
- Habrá límites para adolescentes
- Padres pueden reforzar controles
Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, acordó pagar hasta $16,680 millones para resolver demandas de varios estados de Estados Unidos que acusaban a la compañía de fomentar la adicción a las redes sociales entre menores.
El acuerdo, revelado este miércoles en un documento judicial, permitiría a la tecnológica evitar un juicio federal en California que agrupaba los reclamos presentados por 29 estados, según informó EFE.
Las autoridades acusaban a Meta de diseñar sus plataformas para generar adicción entre niños y adolescentes y de engañar al público sobre los posibles peligros asociados con su uso.
También sostenían que la empresa ignoró daños a la salud mental y física de los jóvenes y violó normas de privacidad infantil mediante la recopilación de información de menores.
Meta niega las acusaciones pese al acuerdo multimillonario
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Meta aceptó el acuerdo para evitar que los litigios continuaran, pero niega las acusaciones y cualquier responsabilidad por los daños denunciados.
Por lo tanto, el pacto no representa una admisión de culpabilidad de la compañía frente a los señalamientos realizados por los estados.
El acuerdo todavía necesita la aprobación de un juez antes de entrar plenamente en vigor y cerrar esta parte de la disputa judicial.
De recibir luz verde, Meta asumiría el compromiso económico y tendría que implementar nuevas protecciones dirigidas especialmente a sus usuarios más jóvenes.
Instagram y Facebook tendrán nuevas restricciones para los menores
Uno de los principales cambios será la verificación de edad, además de la eliminación de las cuentas identificadas como pertenecientes a niños menores de 13 años.
Meta también deberá bloquear por defecto las notificaciones y el acceso general a las aplicaciones durante la noche para los adolescentes, aunque los mensajes directos permanecerán disponibles.
Otra de las medidas establece un límite diario predeterminado de dos horas, una herramienta destinada a controlar cuánto tiempo permanecen los adolescentes utilizando las plataformas.
La compañía también implementará un modo escolar, que silenciará las notificaciones durante el horario de clases para reducir las interrupciones mientras los menores estudian.
Los adolescentes recibirán avisos para que dejen la aplicación
Los adolescentes recibirán notificaciones obligatorias después de 15, 60 y 90 minutos de uso continuo, con el objetivo de incentivarlos a abandonar temporalmente la aplicación.
Las nuevas protecciones estarán dirigidas principalmente a adolescentes de 13 a 17 años, mientras que habrá controles específicos para impedir cuentas de menores de 13 años.
Las restricciones sobre horarios, notificaciones y tiempo de conexión apuntan precisamente a uno de los asuntos centrales de las demandas: cuánto tiempo pasan los menores dentro de estas plataformas.
Los estados argumentaban que determinadas características de las redes podían incentivar un uso prolongado y generar comportamientos adictivos entre niños y adolescentes.
¿Cuáles eran los riesgos denunciados por los estados?
Las autoridades sostenían que Meta conocía los posibles peligros que sus plataformas representaban para los jóvenes y, pese a ello, continuaba utilizando características diseñadas para mantener su atención.
Las acusaciones vinculaban ese supuesto uso adictivo con daños a la salud mental y física de los menores, aunque Meta ha rechazado tanto los señalamientos como cualquier responsabilidad.
Otro punto importante era la privacidad, pues los estados acusaban a la compañía de violar la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA) mediante la recopilación de datos de menores.
El acuerdo busca responder a esas preocupaciones mediante controles que afectan directamente la edad de acceso, el tiempo de utilización, las notificaciones y los horarios en que funcionan las aplicaciones.
El acuerdo llegó después del testimonio del jefe de Instagram
El anuncio se produjo apenas un día después de que Adam Mosseri, director de Instagram, testificara en el juicio que se desarrollaba en California.
También se esperaba que Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, prestara declaración como parte del proceso judicial antes de conocerse el acuerdo.
La resolución pactada evitaría que continúe el juicio federal que agrupaba los reclamos de los 29 estados, siempre que obtenga la aprobación correspondiente.
Tras conocerse el acuerdo, las acciones de Meta subieron más de un 3% en Wall Street, según EFE.
¿Qué pueden hacer los padres para proteger a sus hijos?
Los padres pueden tomar algunas medidas para supervisar el uso de Instagram, Facebook y otras redes sociales sin limitarse únicamente al tiempo frente a la pantalla.
Entre las acciones más prácticas están:
- Revisar la edad registrada en las cuentas y comprobar que sea correcta.
- Configurar la privacidad y revisar quién puede contactar o interactuar con sus hijos.
- Establecer límites de tiempo para evitar períodos prolongados frente a las aplicaciones.
- Crear horarios sin redes, especialmente durante las clases, las comidas y antes de dormir.
- Desactivar notificaciones innecesarias que incentiven a regresar constantemente a la aplicación.
También es recomendable conversar con los adolescentes sobre qué contenidos consumen y cómo se sienten después de utilizar las redes, en lugar de concentrarse únicamente en cuánto tiempo pasan conectados.
Una señal para prestar atención: que las redes comiencen a interferir de manera persistente con el sueño, la escuela, las actividades familiares u otras tareas cotidianas.
Las nuevas medidas contempladas en el acuerdo con Meta —como límites de tiempo, restricciones nocturnas, modo escolar y recordatorios para abandonar la aplicación— también pueden convertirse en herramientas adicionales de supervisión.
Si los padres detectan cambios importantes o persistentes en el bienestar emocional o comportamiento de sus hijos relacionados con el uso de redes sociales, pueden considerar consultar con un pediatra u otro profesional de salud.
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FUENTE: EFE