¿Tu hijo vuelve a la escuela? 10 consejos para comenzar el año escolar con bienestar

Recupera horarios gradualmente.

Escucha sus emociones.

Refuerza hábitos saludables.

El regreso a clases no empieza cuando suena la primera campana.

Para muchas familias comienza días antes, cuando toca recuperar horarios, organizar comidas, reducir el tiempo frente a las pantallas y preparar emocionalmente a los niños para volver al salón.

Después de las vacaciones, estos cambios pueden sentirse de golpe, especialmente para quienes comienzan la escuela por primera vez, cambian de colegio o tienen dificultades para separarse de sus padres.

Por eso, además de comprar útiles y preparar la mochila, conviene incluir la salud física, el descanso, la alimentación y el bienestar emocional en la lista familiar para el nuevo ciclo escolar.

Estos consejos, basados en recomendaciones compartidas por Sharp Health Plan, GuíaInfantil y USAGov, pueden facilitar esa transición.

Claves para un regreso a clases saludable y con bienestar

1. Recuperen la rutina antes del primer día

Esperar hasta la noche anterior para cambiar los horarios puede hacer que levantarse temprano sea todavía más complicado.

GuíaInfantil recomienda comenzar la transición una o dos semanas antes del regreso a clases, adelantando poco a poco la hora de dormir y despertando al niño cada vez más cerca del horario que tendrá durante el curso.

También pueden recuperar gradualmente pequeñas rutinas escolares:

Desayunar a una hora fija.

Preparar juntos la mochila.

Establecer horarios de comida.

Organizar ropa y materiales.

Definir una hora para dormir.

Consejo práctico: no intenten cambiar todo en un solo día. Una transición gradual puede hacer que la nueva rutina resulte menos brusca.

2. El sueño debe volver a ser una prioridad

Dormir suficientemente no es simplemente una cuestión de evitar que el niño llegue cansado al salón.

Sharp Health Plan señala, citando a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), que los niños de 6 a 12 años necesitan entre 9 y 12 horas de sueño, mientras que los adolescentes necesitan entre 8 y 10 horas.

Una rutina nocturna consistente puede incluir apagar las pantallas, preparar lo necesario para la mañana siguiente y establecer una hora regular para acostarse.

Una buena idea: si durante las vacaciones los niños comenzaron a dormir mucho más tarde, adelanten progresivamente la hora de acostarse en lugar de imponer un cambio repentino.

3. Revisen vacunas y atención preventiva

Entre uniformes, libros y listas de materiales, hay otro pendiente que merece atención: los controles de salud.

Sharp Health Plan destaca la importancia de mantener actualizadas las vacunas de los niños y recomienda revisar los controles preventivos correspondientes según su edad.

USAGov también señala que los distritos escolares pueden establecer requisitos relacionados con las vacunas antes del comienzo de clases.

Antes del regreso, los padres pueden comprobar:

Vacunas correspondientes a la edad.

Requisitos de la escuela.

Controles preventivos pendientes.

Información médica que deba conocer el centro.

No lo dejen para último momento: revisar estos asuntos con anticipación puede evitar pendientes cuando las actividades escolares ya estén en marcha.

4. Incluyan un examen de la vista en el radar

Un niño puede tener dificultades para ver correctamente sin necesariamente decir: “No veo bien”.

Sharp Health Plan indica que los médicos recomiendan un examen integral de la vista durante los años preescolares, entre los 3 y 5 años, y nuevamente durante los años escolares, después de los 6 años.

Algunas condiciones pueden requerir evaluaciones más frecuentes.

¿Por qué tenerlo presente? El regreso a las aulas implica volver a leer, escribir y observar materiales durante buena parte de la jornada, por lo que la salud visual merece un lugar en la preparación escolar.

5. Pregunten cómo se sienten, no solamente si están emocionados

Para algunos niños regresar significa reencontrarse con amigos; para otros puede significar enfrentarse a un lugar desconocido.

GuíaInfantil advierte que pueden aparecer sentimientos como ilusión, nervios, inseguridad, miedo o tristeza.

En lugar de exigir entusiasmo, los padres pueden escuchar lo que el niño siente y transmitirle seguridad.

Por ejemplo:

Pregunten qué le preocupa.

Escuchen antes de responder.

Hablen positivamente de la escuela.

Eviten ridiculizar sus temores.

Transmitan calma durante la despedida.

El primer día importa: GuíaInfantil recomienda una despedida breve, tranquila y sin dramatismos, especialmente con los más pequeños.

6. Recuperen buenos hábitos de alimentación

El regreso a clases también reorganiza desayunos, almuerzos y meriendas.

Sharp Health Plan recomienda ofrecer opciones saludables y recuerda que los adultos también pueden modelar buenos hábitos alimenticios.

Más que buscar una rutina perfecta, el objetivo puede ser recuperar horarios consistentes y alternativas que los niños puedan mantener durante la semana escolar.

Para facilitar las mañanas: preparar parte del desayuno, la merienda o los alimentos escolares desde la noche anterior puede reducir las prisas.

7. Dejen espacio para jugar, moverse y descansar

Volver a clases no debería significar que cada minuto después de la escuela tenga que estar ocupado.

Sharp Health Plan destaca que el juego ofrece oportunidades de aprendizaje mediante la exploración y la resolución de problemas.

GuíaInfantil también recomienda combinar las obligaciones escolares con ocio, deporte y momentos familiares, aunque sean breves.

Una tarde equilibrada puede tener espacio para:

Tareas escolares.

Juego libre.

Actividad física.

Tiempo familiar.

Descanso.

La idea: crear estructura sin convertir el regreso a clases en una agenda agotadora.

8. Establezcan nuevamente reglas para las pantallas

Durante las vacaciones es habitual que algunas familias sean más flexibles con celulares, videojuegos, televisión o tabletas.

El problema puede aparecer cuando esas mismas rutinas continúan durante el periodo escolar.

Sharp Health Plan recomienda establecer reglas consistentes para el uso de pantallas, mientras que USAGov aconseja conversar con los niños y adolescentes sobre seguridad en Internet.

Los padres pueden definir momentos específicos para usar dispositivos y otros en los que conviene dejarlos a un lado, especialmente durante tareas, comidas o rutinas previas al descanso.

Además del tiempo, importa el contenido: hablar sobre lo que los menores hacen en Internet puede abrir la puerta a conversaciones sobre riesgos y seguridad digital.

9. Mantengan abierta la conversación sobre amistades y acoso

Una parte importante de volver al colegio es recuperar la convivencia con compañeros.

Sharp Health Plan recuerda que los padres tienen la responsabilidad de ayudar a los niños a reconocer amistades saludables y señala que el acoso puede afectar tanto la salud física como emocional.

USAGov también recomienda conocer las señales relacionadas con la intimidación y las maneras de responder cuando ocurre dentro de la escuela o a través de Internet.

Presten atención a los cambios: si un niño comienza a hablar de problemas con compañeros, la primera respuesta debería ser escucharlo y tratar de comprender qué está ocurriendo.

Mantener comunicación con los maestros también puede ayudar a conocer mejor cómo está viviendo el menor su regreso.

10. Recuerden que cada edad vive la adaptación de manera diferente

No todos los niños necesitan el mismo acompañamiento.

GuíaInfantil explica que la edad puede influir en los desafíos que aparecen durante la adaptación escolar.

De 3 a 5 años: puede aparecer ansiedad por separación y necesidad de objetos de apego.

De 6 a 8 años: tienen mayor capacidad para razonar, pero todavía necesitan rutinas.

De 9 a 12 años: pueden surgir preocupaciones que requieren acompañamiento emocional.

Para los más pequeños, mantener cierta continuidad entre casa y escuela puede proporcionar seguridad durante los primeros días.

Padres y maestros deben trabajar juntos: compartir información sobre las particularidades del niño puede facilitar la adaptación y ayudar a identificar dificultades desde el comienzo.

Un último punto: higiene, transporte y emergencias también cuentan

La preparación escolar incluye detalles que fácilmente quedan detrás de la compra de útiles.

Sharp Health Plan recomienda reforzar hábitos sencillos como lavarse correctamente las manos para ayudar a disminuir la propagación de gérmenes y virus.

USAGov, por su parte, aconseja hablar con los estudiantes sobre las reglas de seguridad relacionadas con el transporte escolar o el automóvil y conocer los procedimientos de emergencia establecidos por la escuela.

También es importante comprobar que el centro tenga los datos personales y de contacto actualizados para que pueda comunicarse con la familia cuando sea necesario.

El regreso a clases, en definitiva, puede convertirse en una oportunidad para recuperar hábitos que acompañen al niño durante todo el año.

Dormir suficientemente, escuchar sus emociones, mantener controles de salud, establecer rutinas y conservar una comunicación abierta puede ser tan importante como tener los cuadernos, el uniforme y la mochila preparados para el primer día.

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¿Qué hábito consideras más importante para que tus hijos tengan un buen regreso a clases?

FUENTE: Sharp Health Plan, GuíaInfantil y PR Newswire/USAGov.