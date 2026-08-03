Bar Tulio’s en Miami: el Sports Bar mexicano donde cada partido se vive como una final

Pantallas gigantes para deportes

Auténtica comida mexicana

Ambiente vibrante en Wynwood

Ver un partido rodeado de pantallas gigantes siempre suma, pero encontrar un lugar donde la comida, el ambiente y el servicio estén al mismo nivel no es tan común en Miami.

En pleno corazón de Wynwood, Bar Tulio’s ha logrado construir una propuesta que va mucho más allá de transmitir eventos deportivos: convierte cada encuentro en una experiencia para compartir.

Nuestra visita coincidió con un importante partido de fútbol internacional y desde el primer minuto quedó claro que aquí la pasión por el deporte se vive de forma auténtica.

No importa si llegas con la camiseta de tu selección favorita o simplemente buscas un buen lugar para cenar; el ambiente termina envolviendo a todos por igual.

Un espacio pensado para que no te pierdas ni una sola jugada

Lo primero que llama la atención al entrar es el diseño del restaurante.

El concepto mezcla el estilo industrial característico de Wynwood con enormes murales llenos de color, iluminación cálida y una distribución que hace que prácticamente cualquier mesa tenga una excelente vista del partido.

Las gigantescas puertas corredizas conectan el interior con el ambiente del vecindario, permitiendo que el restaurante respire el movimiento de una de las zonas más visitadas de Miami.

Lo que más destaca del espacio:

Pantallas gigantes distribuidas estratégicamente.

Excelente visibilidad desde casi cualquier asiento.

Amplias áreas interiores y exteriores.

Decoración moderna con identidad mexicana.

Murales que aportan personalidad al lugar.

Un ambiente relajado que invita a quedarse incluso después del silbatazo final.

Durante nuestra visita, familias completas, grupos de amigos y aficionados de distintas nacionalidades celebraban cada jugada con una naturalidad difícil de encontrar en otros sports bars.

No se siente como un espectáculo preparado para turistas; se siente como un punto de reunión para quienes realmente disfrutan compartir el deporte.