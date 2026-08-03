Bar Tulio’s en Miami: el Sports Bar mexicano donde cada partido se vive como una final
Publicado el03/08/2026 a las 13:55
- Pantallas gigantes para deportes
- Auténtica comida mexicana
- Ambiente vibrante en Wynwood
Ver un partido rodeado de pantallas gigantes siempre suma, pero encontrar un lugar donde la comida, el ambiente y el servicio estén al mismo nivel no es tan común en Miami.
En pleno corazón de Wynwood, Bar Tulio’s ha logrado construir una propuesta que va mucho más allá de transmitir eventos deportivos: convierte cada encuentro en una experiencia para compartir.
Nuestra visita coincidió con un importante partido de fútbol internacional y desde el primer minuto quedó claro que aquí la pasión por el deporte se vive de forma auténtica.
No importa si llegas con la camiseta de tu selección favorita o simplemente buscas un buen lugar para cenar; el ambiente termina envolviendo a todos por igual.
Un espacio pensado para que no te pierdas ni una sola jugada
Lo primero que llama la atención al entrar es el diseño del restaurante.
El concepto mezcla el estilo industrial característico de Wynwood con enormes murales llenos de color, iluminación cálida y una distribución que hace que prácticamente cualquier mesa tenga una excelente vista del partido.
Las gigantescas puertas corredizas conectan el interior con el ambiente del vecindario, permitiendo que el restaurante respire el movimiento de una de las zonas más visitadas de Miami.
Lo que más destaca del espacio:
- Pantallas gigantes distribuidas estratégicamente.
- Excelente visibilidad desde casi cualquier asiento.
- Amplias áreas interiores y exteriores.
- Decoración moderna con identidad mexicana.
- Murales que aportan personalidad al lugar.
- Un ambiente relajado que invita a quedarse incluso después del silbatazo final.
Durante nuestra visita, familias completas, grupos de amigos y aficionados de distintas nacionalidades celebraban cada jugada con una naturalidad difícil de encontrar en otros sports bars.
No se siente como un espectáculo preparado para turistas; se siente como un punto de reunión para quienes realmente disfrutan compartir el deporte.
La comida mexicana es protagonista de la experiencia
En muchos bares deportivos la comida pasa a segundo plano. En Bar Tulio’s sucede exactamente lo contrario.
Desde el primer platillo quedó claro que la cocina tiene un papel fundamental dentro del concepto del restaurante.
Los nachos de la casa fueron, sin duda, uno de los grandes protagonistas de la noche.
La combinación de ingredientes frescos, abundantes porciones y excelente sazón hizo que en nuestra mesa termináramos ordenando una segunda ronda antes de que llegara el tiempo complementario del partido.
Los tacos mantienen esa misma línea de autenticidad, con sabores bien definidos y tortillas que acompañan perfectamente cada preparación.
Para quienes disfrutan acompañar el encuentro con una bebida, las margaritas y los cocteles de la casa ofrecen una excelente combinación para cualquier platillo.
Pero si hubo un momento que terminó sorprendiendo a todos fue el postre.
El plato reúne churros recién preparados, flan, helado de vainilla, crema batida, fresas frescas y salsa de chocolate, creando una combinación generosa que fácilmente puede compartirse entre varias personas.
Imperdibles del menú:
- Nachos de la casa.
- Tacos mexicanos.
- Margaritas artesanales.
- Cocteles de la casa.
- Postre de churros con flan y helado.
Brian convirtió un sueño en uno de los lugares favoritos de Wynwood
Detrás del concepto está Brian, quien después de muchos años trabajando en la industria de la hospitalidad decidió crear el sports bar que siempre había imaginado.
El proyecto implicó una transformación completa del local, incluyendo la instalación de las enormes puertas corredizas que hoy se han convertido en una de las características más distintivas del restaurante.
Sin embargo, el verdadero diferencial no está únicamente en la arquitectura.
Brian sigue presente todos los días recorriendo el restaurante, saludando a los clientes, supervisando el servicio y apoyando a su equipo cuando es necesario.
Ese liderazgo cercano se refleja en cada detalle y explica buena parte del crecimiento que ha tenido la marca, que incluso ya comenzó a expandirse con nuevas ubicaciones en Fort Lauderdale.
Un servicio excelente que hace que quieras volver
Aunque el restaurante estaba completamente lleno durante el partido, el servicio nunca perdió ritmo.
Los bartenders mantuvieron una atención constante, las bebidas llegaron con rapidez y el personal estuvo siempre dispuesto a responder preguntas o recomendar platillos sin hacer sentir presión por liberar la mesa.
Ese tipo de hospitalidad termina marcando una diferencia importante cuando se trata de elegir un lugar para regresar.
La atención cercana, la buena coordinación del equipo y la actitud positiva de todos los colaboradores ayudan a crear un ambiente cómodo desde el momento en que uno cruza la puerta.
Hasta Whiskey encontró su lugar favorito
Nuestra visita tuvo un invitado muy especial: Whiskey, nuestro golden retriever.
Después de recorrer el restaurante, recibir algunas caricias del personal y disfrutar del movimiento que se vivía durante el partido, decidió que ya había tenido suficiente emoción por un día.
Mientras todos seguíamos atentos al marcador, Whiskey simplemente se acomodó debajo de la mesa y se quedó profundamente dormido.
Una escena que resume perfectamente el ambiente relajado, familiar y acogedor que caracteriza a Bar Tulio’s.
MundoNow Eats: un lugar para regresar
Bar Tulio’s demuestra que un sports bar puede ofrecer mucho más que televisores y bebidas.
Aquí el diseño, la gastronomía, la hospitalidad y la pasión por el deporte logran integrarse para crear una experiencia completa que funciona tanto para una salida entre amigos como para una comida familiar o una gran noche de fútbol.
Si buscas un lugar donde el partido sea solo una parte de la experiencia y donde cada detalle esté pensado para que disfrutes la visita, este restaurante merece un espacio entre tus próximos destinos en Miami.
Calificación MundoNow Eats: 4.8/5
Lo que más nos gustó
- Pantallas gigantes en todo el restaurante.
- Excelente ambiente para ver deportes.
- Murales coloridos y diseño moderno.
- Nachos que obligan a pedir una segunda orden.
- Tacos con sabores auténticos.
- Margaritas y cocteles bien preparados.
- Postre de churros, flan y helado imperdible.
- Bartenders atentos y rápidos.
- Hospitalidad de todo el equipo.
- Un espacio amplio donde realmente se disfruta cada partido.
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Información para visitar Bar Tulio’s
Dirección: 2839 NW 1st Ave., Miami, FL 33127
Teléfono: (786) 398-4273
Correo: Drink@bartulios.com
El restaurante ofrece opciones de reservación y pedidos para llevar. También cuenta con información de accesibilidad disponible para sus visitantes.
En una ciudad con decenas de opciones para salir a comer y ver deportes, Bar Tulio’s logra diferenciarse porque entiende que la experiencia va mucho más allá del marcador.
La combinación de auténtica cocina mexicana, un servicio cercano, un ambiente vibrante y un espacio diseñado para disfrutar cada jugada lo convierten en un lugar al que dan ganas de volver.
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FUENTE: Bar Tulio’s Miami / MundoNow Eats