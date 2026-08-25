Estudio revela que medicamento para la artritis ayuda a recuperar hasta el 80% del cabello

Recuperación de hasta 80%

Estudio incluyó 1,399 pacientes

FDA aún evalúa su uso

Un medicamento que ya se utiliza contra enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoide está mostrando resultados prometedores para personas con alopecia areata severa, una enfermedad autoinmune que puede provocar una pérdida extensa del cabello.

El fármaco es upadacitinib, comercializado como Rinvoq, y dos ensayos clínicos de fase 3 encontraron que una proporción importante de pacientes recuperó suficiente cabello para alcanzar al menos un 80% de cobertura del cuero cabelludo después de 24 semanas de tratamiento.

Los resultados, publicados el 12 de agosto de 2026 en JAMA Dermatology, incluyeron a 1,399 adultos y adolescentes con alopecia areata severa, lo que convierte al estudio en una investigación amplia sobre esta posible nueva aplicación del medicamento.

¿Qué encontraron los investigadores?

Los participantes tenían entre 12 y menos de 64 años y habían perdido al menos la mitad del cabello del cuero cabelludo al ingresar al estudio.

Fueron asignados a recibir diariamente 15 miligramos de upadacitinib, 30 miligramos o un placebo, mientras los investigadores evaluaban cuánto cabello recuperaban durante las primeras 24 semanas.

Los resultados mostraron una diferencia considerable frente al placebo:

Alrededor del 45% de quienes recibieron 15 mg alcanzaron al menos 80% de cobertura del cuero cabelludo.

de quienes recibieron 15 mg alcanzaron al menos 80% de cobertura del cuero cabelludo. Cerca del 55% de los pacientes tratados con 30 mg alcanzaron ese mismo objetivo.

de los pacientes tratados con 30 mg alcanzaron ese mismo objetivo. Los investigadores también observaron recuperación de cejas y pestañas, zonas que pueden verse afectadas en los casos severos.

Además, aproximadamente 13% de quienes recibieron la dosis de 15 mg y 23% de los tratados con 30 mg llegaron a recuperar completamente el cabello del cuero cabelludo a las 24 semanas, de acuerdo con los resultados difundidos del programa clínico.