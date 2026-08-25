Estudio revela que medicamento para la artritis ayuda a recuperar hasta el 80% del cabello
Publicado el25/08/2026 a las 08:36
- Recuperación de hasta 80%
- Estudio incluyó 1,399 pacientes
- FDA aún evalúa su uso
Un medicamento que ya se utiliza contra enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoide está mostrando resultados prometedores para personas con alopecia areata severa, una enfermedad autoinmune que puede provocar una pérdida extensa del cabello.
El fármaco es upadacitinib, comercializado como Rinvoq, y dos ensayos clínicos de fase 3 encontraron que una proporción importante de pacientes recuperó suficiente cabello para alcanzar al menos un 80% de cobertura del cuero cabelludo después de 24 semanas de tratamiento.
Los resultados, publicados el 12 de agosto de 2026 en JAMA Dermatology, incluyeron a 1,399 adultos y adolescentes con alopecia areata severa, lo que convierte al estudio en una investigación amplia sobre esta posible nueva aplicación del medicamento.
¿Qué encontraron los investigadores?
Los participantes tenían entre 12 y menos de 64 años y habían perdido al menos la mitad del cabello del cuero cabelludo al ingresar al estudio.
Fueron asignados a recibir diariamente 15 miligramos de upadacitinib, 30 miligramos o un placebo, mientras los investigadores evaluaban cuánto cabello recuperaban durante las primeras 24 semanas.
Los resultados mostraron una diferencia considerable frente al placebo:
- Alrededor del 45% de quienes recibieron 15 mg alcanzaron al menos 80% de cobertura del cuero cabelludo.
- Cerca del 55% de los pacientes tratados con 30 mg alcanzaron ese mismo objetivo.
- Los investigadores también observaron recuperación de cejas y pestañas, zonas que pueden verse afectadas en los casos severos.
Además, aproximadamente 13% de quienes recibieron la dosis de 15 mg y 23% de los tratados con 30 mg llegaron a recuperar completamente el cabello del cuero cabelludo a las 24 semanas, de acuerdo con los resultados difundidos del programa clínico.
¿Por qué un medicamento para artritis podría hacer crecer el cabello?
La explicación está relacionada con la causa de la alopecia areata: no se trata simplemente de la caída habitual del cabello.
En esta enfermedad, el sistema inmunitario ataca por error los folículos pilosos y puede provocar parches sin cabello o evolucionar hacia pérdidas mucho más extensas en el cuero cabelludo y otras partes del cuerpo.
Upadacitinib pertenece a una familia de medicamentos conocidos como inhibidores de las quinasas Janus o inhibidores JAK, que interfieren con determinadas señales involucradas en la inflamación y la actividad del sistema inmunitario.
Al bloquear esas vías, el tratamiento puede reducir el ataque inmunitario contra el folículo y permitir que este vuelva a producir cabello.
El medicamento ya está aprobado en Estados Unidos para varias enfermedades inflamatorias, entre ellas artritis reumatoide, enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, pero eso no significa que las personas con alopecia deban comenzar a utilizarlo por su cuenta.
No es una cura ni funcionó en todos los pacientes
Los resultados son alentadores, pero existe una diferencia importante entre decir que algunos pacientes alcanzaron 80% de cobertura capilar y afirmar que el medicamento devuelve el 80% del cabello a todas las personas.
De hecho, aproximadamente la mitad de los participantes alcanzó el objetivo principal, dependiendo de la dosis, mientras que otros no consiguieron ese nivel de respuesta.
Tampoco existe actualmente una cura definitiva para la alopecia areata, y la respuesta a los tratamientos puede variar considerablemente entre pacientes.
Otro punto importante es la seguridad: upadacitinib modifica la actividad del sistema inmunitario y, como otros medicamentos de esta clase, requiere evaluación y seguimiento médico.
En los ensayos, el perfil de seguridad durante las primeras 24 semanas fue consistente con el observado en las enfermedades para las que el medicamento ya está autorizado y los investigadores indicaron que no detectaron nuevas señales de seguridad.
¿Ya pueden recetarlo para la alopecia en Estados Unidos?
Aquí está una de las principales precauciones para quienes conozcan estos resultados: la FDA todavía está evaluando específicamente el uso de upadacitinib para la alopecia areata severa.
AbbVie presentó en abril de 2026 una solicitud para ampliar la indicación de Rinvoq a adultos y adolescentes con esta enfermedad, respaldándose precisamente en el programa clínico de fase 3.
Por eso, los resultados no significan que una persona que esté perdiendo cabello deba pedir Rinvoq o utilizar medicamentos para la artritis sin supervisión médica.
Además, la alopecia areata es solo una de las causas de pérdida del cabello; existen otras relacionadas con genética, medicamentos, cambios hormonales, enfermedades y distintos factores.
- Lo relevante del estudio: si finalmente obtiene autorización para esta indicación, upadacitinib podría convertirse en otra alternativa para pacientes con alopecia areata severa que no responden suficientemente a los tratamientos disponibles.
Para millones de personas que viven con una enfermedad capaz de afectar no solo su apariencia, sino también su autoestima y calidad de vida, ampliar las opciones terapéuticas podría representar un avance importante.
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FUENTE: National Alopecia Areata Foundation (NAAF) / Cleveland. / Medical News Today / Healthline