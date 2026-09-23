10 señales de testosterona baja que muchos hombres podrían pasar por alto
Publicado el23/09/2026 a las 08:35
Cansancio persistente, menor deseo sexual o pérdida de masa muscular pueden parecer cambios normales de la edad, pero también figuran entre los posibles síntomas de testosterona baja.
La testosterona cumple funciones relacionadas con los músculos, huesos, producción de espermatozoides, deseo sexual, erecciones, energía y producción de glóbulos rojos.
Los niveles pueden disminuir gradualmente con la edad, aunque ciertas enfermedades, medicamentos, obesidad, lesiones testiculares y alteraciones hormonales también pueden influir.
Lo importante es que los síntomas por sí solos no permiten saber si existe una deficiencia de testosterona: otras condiciones pueden provocar manifestaciones similares.
Testosterona baja: señales, causas y lo que debes saber
¿Cuáles son los síntomas de testosterona baja?
No todos los hombres con niveles bajos presentan señales evidentes, pero Medical News Today y MedlinePlus identifican diferentes cambios físicos, sexuales y emocionales asociados.
Entre los síntomas que pueden aparecer se encuentran:
1. Menor deseo sexual: una disminución marcada de la libido puede ser una de las señales más reconocibles, aunque el deseo también cambia naturalmente con la edad.
2. Problemas de erección: puede existir dificultad para conseguir o mantener una erección, pero diabetes, hipertensión, estrés, alcohol y otros factores también pueden provocarla.
3. Fatiga persistente: algunos hombres experimentan menor energía, cansancio incluso después de descansar o menos motivación para realizar actividades físicas.
4. Pérdida de masa muscular: la testosterona participa en el desarrollo y mantenimiento muscular, por lo que niveles reducidos pueden acompañarse de cambios en la masa corporal.
5. Aumento de grasa corporal: puede producirse una modificación de la composición corporal y, en algunos hombres, un aumento del tejido mamario conocido como ginecomastia.
Los cambios también pueden afectar huesos, sueño y estado de ánimo
6. Problemas para dormir: el insomnio o las dificultades para permanecer dormido pueden aparecer, aunque estos trastornos también tienen numerosas causas independientes de la testosterona.
7. Cambios emocionales y de concentración: algunas personas reportan irritabilidad, dificultades para concentrarse, cambios de ánimo o síntomas depresivos.
8. Reducción de la masa ósea: la testosterona ayuda a mantener los huesos, por lo que una deficiencia prolongada puede relacionarse con menor densidad ósea.
9. Cambios en la fertilidad: niveles bajos pueden acompañarse de una menor producción de espermatozoides o semen y problemas reproductivos.
10. Cambios en el cabello: la pérdida de cabello puede presentarse, aunque también es extremadamente común durante el envejecimiento y no demuestra por sí misma una deficiencia hormonal.
Otros cambios descritos incluyen reducción del tamaño de los testículos, sofocos y, en determinados casos, alteraciones relacionadas con la producción de glóbulos rojos.
¿Por qué puede bajar la testosterona?
MedlinePlus explica que los niveles pueden comenzar a disminuir lentamente a partir de los 30 o 40 años, pero el envejecimiento no es la única explicación.
Entre las posibles causas están lesiones o enfermedades de los testículos, determinados medicamentos, problemas de la hipófisis o el hipotálamo, alteraciones tiroideas y exceso de grasa corporal.
Por esa razón, experimentar cansancio, problemas sexuales o pérdida muscular no significa automáticamente que un hombre tenga testosterona baja.
Un profesional puede evaluar los síntomas, antecedentes médicos y medicamentos utilizados, además de solicitar análisis de sangre para medir los niveles hormonales y buscar otras posibles causas.
¿Cuándo conviene hablar con un médico?
Conviene consultar cuando los cambios son persistentes, interfieren con la vida cotidiana o aparecen varios síntomas simultáneamente, especialmente problemas sexuales, pérdida muscular o fatiga inexplicable.
La Asociación Estadounidense de Urología utiliza un nivel de testosterona total inferior a 300 nanogramos por decilitro (ng/dL) como un umbral razonable para apoyar el diagnóstico, junto con síntomas compatibles.
El diagnóstico, sin embargo, no debería basarse únicamente en cómo se siente una persona ni en una sola señal física.
La terapia de reemplazo de testosterona (TRT) tampoco debe iniciarse por cuenta propia.
Puede administrarse mediante geles, parches, inyecciones u otras presentaciones cuando existe una indicación médica.
MedlinePlus advierte que este tratamiento puede tener riesgos y requiere seguimiento profesional, especialmente porque puede afectar la fertilidad y producir otros efectos adversos.
Lo que debes recordar
- Los síntomas se superponen: cansancio, cambios sexuales o aumento de peso pueden tener muchas causas.
- Un análisis ayuda al diagnóstico: los síntomas aislados no confirman testosterona baja.
- No te automediques: los tratamientos hormonales necesitan valoración y seguimiento médico.
- Consulta si persisten: un profesional puede determinar si existe una deficiencia hormonal u otra condición.
Advertencia: Esta información tiene fines exclusivamente educativos e informativos y no sustituye el diagnóstico, tratamiento ni orientación de un médico. Ante síntomas persistentes o preocupantes, consulta a un profesional de salud.
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FUENTE: Medline Plus / Medical News Today / Urologycal Center Of Iowa