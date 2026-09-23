10 señales de testosterona baja que muchos hombres podrían pasar por alto

Cansancio persistente, menor deseo sexual o pérdida de masa muscular pueden parecer cambios normales de la edad, pero también figuran entre los posibles síntomas de testosterona baja.

La testosterona cumple funciones relacionadas con los músculos, huesos, producción de espermatozoides, deseo sexual, erecciones, energía y producción de glóbulos rojos.

Los niveles pueden disminuir gradualmente con la edad, aunque ciertas enfermedades, medicamentos, obesidad, lesiones testiculares y alteraciones hormonales también pueden influir.

Lo importante es que los síntomas por sí solos no permiten saber si existe una deficiencia de testosterona: otras condiciones pueden provocar manifestaciones similares.

Testosterona baja: señales, causas y lo que debes saber

¿Cuáles son los síntomas de testosterona baja?

No todos los hombres con niveles bajos presentan señales evidentes, pero Medical News Today y MedlinePlus identifican diferentes cambios físicos, sexuales y emocionales asociados.

Entre los síntomas que pueden aparecer se encuentran:

1. Menor deseo sexual: una disminución marcada de la libido puede ser una de las señales más reconocibles, aunque el deseo también cambia naturalmente con la edad.

2. Problemas de erección: puede existir dificultad para conseguir o mantener una erección, pero diabetes, hipertensión, estrés, alcohol y otros factores también pueden provocarla.

3. Fatiga persistente: algunos hombres experimentan menor energía, cansancio incluso después de descansar o menos motivación para realizar actividades físicas.

4. Pérdida de masa muscular: la testosterona participa en el desarrollo y mantenimiento muscular, por lo que niveles reducidos pueden acompañarse de cambios en la masa corporal.

5. Aumento de grasa corporal: puede producirse una modificación de la composición corporal y, en algunos hombres, un aumento del tejido mamario conocido como ginecomastia.