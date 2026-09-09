Ketamina reduce síntomas depresivos

Ensayo incluyó 68 pacientes

Beneficio requiere más estudios

Las personas con depresión bipolar resistente al tratamiento podrían contar en el futuro con otra alternativa para controlar síntomas que persisten pese al uso de medicamentos convencionales.

Un nuevo ensayo clínico encontró que varias infusiones intravenosas de ketamina en dosis bajas lograron reducir significativamente los síntomas depresivos en algunos pacientes con trastorno bipolar tipo I o II.

Los resultados, publicados en JAMA Psychiatry y divulgados por Medical Xpress y Medscape, son especialmente relevantes porque existía preocupación de que la ketamina pudiera provocar episodios de manía, hipomanía o psicosis en personas con trastorno bipolar.

Sin embargo, los investigadores advierten que se trata de un estudio relativamente pequeño y de corta duración, por lo que todavía faltan respuestas sobre la seguridad y eficacia del tratamiento a largo plazo.

¿Qué descubrieron los investigadores sobre la ketamina?

El ensayo Ket-BD incluyó a 68 adultos con depresión bipolar moderada o grave resistente al tratamiento, quienes habían probado al menos dos terapias farmacológicas basadas en evidencia sin obtener resultados suficientes.

Los participantes tenían un historial particularmente complejo: habían utilizado un promedio de aproximadamente 11 medicamentos durante su vida y seis durante el episodio depresivo actual, según los datos citados por Medscape.

Todos continuaron tomando dosis estables de al menos un estabilizador del ánimo o un antipsicótico mientras participaron en la investigación.

Durante dos semanas recibieron cuatro infusiones intravenosas de 40 minutos de ketamina o midazolam, un sedante utilizado como tratamiento de comparación.

Los resultados mostraron una diferencia importante:

35% de quienes recibieron ketamina redujeron sus síntomas depresivos al menos a la mitad.

de quienes recibieron ketamina redujeron sus síntomas depresivos al menos a la mitad. Cerca de 12% logró esa respuesta con midazolam.

logró esa respuesta con midazolam. La remisión alcanzó 17.6% con ketamina frente a 8.8% con el tratamiento de comparación.

con ketamina frente a 8.8% con el tratamiento de comparación. Al día 14, la puntuación de depresión fue 7.3 puntos menor en el grupo de ketamina.

La diferencia superó los 3.6 puntos que los investigadores habían establecido previamente como el mínimo necesario para considerar clínicamente importante el resultado.