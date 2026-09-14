¿Te levantas varias veces a orinar por la noche? Estas señales pueden apuntar a la próstata
Publicado el14/09/2026 a las 08:28
- Vigila cambios al orinar
- No siempre es próstata
- Seis señales importantes
Levantarse en medio de la noche para ir al baño puede parecer una consecuencia normal de la edad, pero cuando ocurre repetidamente podría ser una señal que merece atención.
La necesidad de despertarse durante la noche para orinar se conoce médicamente como nocturia y puede tener diferentes causas, desde hábitos cotidianos hasta problemas de salud.
En los hombres, una de las posibles explicaciones es el agrandamiento de la próstata, según explicó al Hindustan Times el urólogo Aditya K. Sharma, director del Departamento de Urología, Uro-Oncología y Trasplante Renal del Max Super Speciality Hospital de Lucknow.
El especialista advierte que no conviene asumir automáticamente que despertarse repetidamente para orinar es simplemente parte del envejecimiento.
¿Por qué una próstata agrandada puede hacerte ir más al baño?
Con el paso de los años, la próstata puede aumentar progresivamente de tamaño, una condición conocida como hiperplasia prostática benigna (HPB).
Se trata de un crecimiento no canceroso, pero debido a la ubicación de la próstata puede interferir con el paso normal de la orina a través de la uretra.
¿Qué ocurre entonces?
- La próstata agrandada puede obstruir parcialmente la uretra.
- La vejiga debe realizar un mayor esfuerzo para vaciarse.
- Puede aumentar la frecuencia y urgencia urinaria.
- La persona puede sentir que todavía tiene orina después de ir al baño.
“Cuando una próstata agrandada bloquea parcialmente la uretra, la vejiga puede tener que trabajar más para vaciarse. Con el tiempo, esto puede contribuir a una mayor frecuencia y urgencia urinaria”, explicó Sharma.
El urólogo agregó que un hombre puede despertarse varias veces durante la noche incluso cuando no ha consumido cantidades excesivas de líquidos.
Estas seis señales pueden acompañar al problema
La nocturia relacionada con la próstata generalmente no aparece de manera aislada, por lo que prestar atención a otros cambios al orinar puede ayudar a identificar cuándo conviene consultar a un profesional.
De acuerdo con el especialista citado por Hindustan Times, existen seis síntomas urinarios que pueden acompañar al agrandamiento prostático:
- Chorro de orina más débil de lo habitual.
- Dificultad para comenzar a orinar.
- Flujo de orina que se detiene y vuelve a comenzar.
- Necesidad de hacer esfuerzo para orinar.
- Goteo después de terminar.
- Sensación de que la vejiga no quedó completamente vacía.
La presencia de estos síntomas no significa automáticamente que exista hiperplasia prostática benigna, pero puede ofrecer información importante durante una evaluación médica.
Un especialista puede preguntar cuántas veces ocurre el despertar nocturno, qué cantidad de orina se expulsa, si cambió la fuerza del flujo y si existe urgencia durante el día.
No siempre es la próstata: estas son otras posibles causas
Despertarse repetidamente para orinar no significa necesariamente que un hombre tenga la próstata agrandada, porque existen numerosas condiciones y hábitos capaces de producir nocturia.
Entre las posibles causas mencionadas por especialistas están el consumo abundante de líquidos durante la tarde o noche, la cafeína, el alcohol, la vejiga hiperactiva y las infecciones urinarias.
También pueden influir la diabetes, determinados medicamentos y una mayor producción de orina durante la noche.
Los trastornos del sueño constituyen otro factor que puede confundirse fácilmente con un problema urinario: algunas personas se despiertan primero por otra razón y aprovechan que ya están despiertas para ir al baño.
La apnea obstructiva del sueño también ha sido relacionada con la nocturia, debido a cambios fisiológicos que pueden influir sobre la producción nocturna de orina.
¿Cuándo las visitas nocturnas al baño merecen una consulta?
El doctor Sharma recomienda observar primero el patrón: cuántas veces te despiertas, cuánta orina expulsas, cómo está el flujo y si también tienes síntomas durante el día.
Esa información puede ayudar al urólogo a determinar si el origen está relacionado con la próstata, la vejiga, las vías urinarias u otra condición.
Dependiendo del caso, una evaluación médica puede incluir:
- Análisis de orina.
- Pruebas de sangre.
- Ultrasonido.
- Evaluación del flujo urinario.
- Revisión de la próstata.
El tratamiento dependerá de la causa y gravedad de los síntomas, en lugar de enfocarse únicamente en evitar las visitas nocturnas al baño.
Especialistas recomiendan buscar atención médica especialmente cuando los despertares se vuelven frecuentes o aparecen junto con chorro débil, dificultad para comenzar a orinar, urgencia, goteo o sensación de vaciado incompleto.
Además de afectar el descanso, levantarse repetidamente durante la noche puede fragmentar el sueño y aumentar el riesgo de tropiezos y caídas, particularmente entre adultos mayores.
Advertencia: esta información tiene fines educativos y no sustituye una evaluación médica. Los cambios persistentes o repentinos en los hábitos urinarios deben comentarse con un profesional de la salud.
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FUENTE: SuaraGarut / Hindustian Times