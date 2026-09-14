¿Te levantas varias veces a orinar por la noche? Estas señales pueden apuntar a la próstata

Vigila cambios al orinar

No siempre es próstata

Seis señales importantes

Levantarse en medio de la noche para ir al baño puede parecer una consecuencia normal de la edad, pero cuando ocurre repetidamente podría ser una señal que merece atención.

La necesidad de despertarse durante la noche para orinar se conoce médicamente como nocturia y puede tener diferentes causas, desde hábitos cotidianos hasta problemas de salud.

En los hombres, una de las posibles explicaciones es el agrandamiento de la próstata, según explicó al Hindustan Times el urólogo Aditya K. Sharma, director del Departamento de Urología, Uro-Oncología y Trasplante Renal del Max Super Speciality Hospital de Lucknow.

El especialista advierte que no conviene asumir automáticamente que despertarse repetidamente para orinar es simplemente parte del envejecimiento.

¿Por qué una próstata agrandada puede hacerte ir más al baño?

Con el paso de los años, la próstata puede aumentar progresivamente de tamaño, una condición conocida como hiperplasia prostática benigna (HPB).

Se trata de un crecimiento no canceroso, pero debido a la ubicación de la próstata puede interferir con el paso normal de la orina a través de la uretra.

¿Qué ocurre entonces?

La próstata agrandada puede obstruir parcialmente la uretra.

La vejiga debe realizar un mayor esfuerzo para vaciarse.

Puede aumentar la frecuencia y urgencia urinaria.

La persona puede sentir que todavía tiene orina después de ir al baño.

“Cuando una próstata agrandada bloquea parcialmente la uretra, la vejiga puede tener que trabajar más para vaciarse. Con el tiempo, esto puede contribuir a una mayor frecuencia y urgencia urinaria”, explicó Sharma.

El urólogo agregó que un hombre puede despertarse varias veces durante la noche incluso cuando no ha consumido cantidades excesivas de líquidos.