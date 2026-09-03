Ozempic bajo la lupa: estudio detecta una inesperada asociación con la salud mental

Analizaron casi 15,000 pacientes

Hallaron 21% menos riesgo

Aún no demuestra causalidad

El Ozempic se ha convertido en uno de los medicamentos más conocidos para la diabetes y, por su efecto sobre el peso, también genera enorme interés entre pacientes.

Ahora, una investigación encontró una asociación inesperada entre la semaglutida, su ingrediente activo, y menos hospitalizaciones psiquiátricas entre ciertas personas con trastorno bipolar.

El resultado es llamativo, pero requiere cautela: el estudio no demuestra que Ozempic trate el trastorno bipolar ni que deba utilizarse con ese propósito.

La investigación fue publicada en Acta Psychiatrica Scandinavica y analizó registros nacionales de Suecia recopilados entre 2009 y 2024.

¿Qué encontraron los investigadores sobre la semaglutida?

El análisis incluyó a 14,694 personas con trastorno bipolar que además tenían diabetes y/o obesidad y utilizaban medicamentos antidiabéticos.

De ellas, 5,200 utilizaron en algún momento medicamentos agonistas del receptor GLP-1, categoría a la que pertenece la semaglutida.

Los investigadores compararon distintos periodos dentro de los mismos individuos para analizar qué ocurría mientras utilizaban estos medicamentos y cuando no los utilizaban.

El dato que llamó la atención: el uso de semaglutida estuvo asociado con un 21% menor riesgo de hospitalización psiquiátrica frente a periodos sin utilización de medicamentos GLP-1.

También se observó una asociación con un 17% menor riesgo de hospitalización relacionada específicamente con una recaída del trastorno bipolar.

Lo que sabemos hasta ahora: