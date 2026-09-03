Ozempic bajo la lupa: estudio detecta una inesperada asociación con la salud mental
Publicado el03/09/2026 a las 07:54
- Analizaron casi 15,000 pacientes
- Hallaron 21% menos riesgo
- Aún no demuestra causalidad
El Ozempic se ha convertido en uno de los medicamentos más conocidos para la diabetes y, por su efecto sobre el peso, también genera enorme interés entre pacientes.
Ahora, una investigación encontró una asociación inesperada entre la semaglutida, su ingrediente activo, y menos hospitalizaciones psiquiátricas entre ciertas personas con trastorno bipolar.
El resultado es llamativo, pero requiere cautela: el estudio no demuestra que Ozempic trate el trastorno bipolar ni que deba utilizarse con ese propósito.
La investigación fue publicada en Acta Psychiatrica Scandinavica y analizó registros nacionales de Suecia recopilados entre 2009 y 2024.
¿Qué encontraron los investigadores sobre la semaglutida?
El análisis incluyó a 14,694 personas con trastorno bipolar que además tenían diabetes y/o obesidad y utilizaban medicamentos antidiabéticos.
De ellas, 5,200 utilizaron en algún momento medicamentos agonistas del receptor GLP-1, categoría a la que pertenece la semaglutida.
Los investigadores compararon distintos periodos dentro de los mismos individuos para analizar qué ocurría mientras utilizaban estos medicamentos y cuando no los utilizaban.
- El dato que llamó la atención: el uso de semaglutida estuvo asociado con un 21% menor riesgo de hospitalización psiquiátrica frente a periodos sin utilización de medicamentos GLP-1.
También se observó una asociación con un 17% menor riesgo de hospitalización relacionada específicamente con una recaída del trastorno bipolar.
Lo que sabemos hasta ahora:
- 21% menos riesgo: asociación observada con hospitalización psiquiátrica.
- 17% menos riesgo: asociación con hospitalización por recaída bipolar.
- No demuestra causalidad: se trata de un estudio observacional.
- No ocurrió igual con todos: liraglutida y dulaglutida no mostraron la misma asociación.
- Falta una prueba decisiva: los investigadores consideran necesario realizar un ensayo clínico aleatorizado.
¿Por qué estudian estos medicamentos y la salud mental?
Los medicamentos GLP-1 imitan la acción de una hormona relacionada con procesos como la regulación del azúcar en sangre, la digestión y el apetito.
Los científicos están investigando si esta vía también podría tener efectos sobre procesos biológicos en el cerebro.
El equipo plantea como hipótesis que la señalización GLP-1 podría estar relacionada con mecanismos como la inflamación y el estrés celular, procesos estudiados también en relación con el trastorno bipolar.
Pero se trata de una posible explicación biológica, no de un mecanismo terapéutico demostrado.
El propio estudio reconoce que, pese a utilizar un diseño destinado a reducir factores de confusión, estos no pueden descartarse completamente.
Los investigadores también advierten que los resultados obtenidos en la población sueca podrían no trasladarse directamente a otras poblaciones o sistemas sanitarios.
¿Qué es realmente Ozempic y para qué se utiliza?
Aquí es importante separar el hallazgo científico del uso médico actual del medicamento.
Ozempic contiene semaglutida y es un medicamento agonista del receptor GLP-1. En Estados Unidos está indicado, entre otros usos, para mejorar el control de la glucosa en adultos con diabetes tipo 2, acompañado de dieta y ejercicio.
Ozempic y Wegovy contienen semaglutida, aunque se comercializan con indicaciones y esquemas diferentes.
Wegovy sí cuenta con indicación para el control crónico del peso en determinados adultos y adolescentes con obesidad, además de ciertos adultos con sobrepeso y problemas relacionados con el peso.
Columbia Surgery explica que los medicamentos de este tipo han cambiado considerablemente las posibilidades del tratamiento médico de la obesidad, aunque también presentan limitaciones y efectos secundarios.
Entre los efectos descritos por Columbia se encuentran náuseas, reflujo, calambres abdominales, estreñimiento y retraso del vaciamiento gástrico.
Lo que este estudio NO significa
El hallazgo no convierte a Ozempic en un medicamento para el trastorno bipolar.
Tampoco demuestra que tomar semaglutida prevenga una crisis psiquiátrica ni permite concluir que una persona debería iniciar el medicamento por razones de salud mental.
De hecho, los autores destacan que liraglutida y dulaglutida no estuvieron asociadas con la misma reducción de hospitalizaciones, lo que impide asumir que se trate de un beneficio general de todos los medicamentos GLP-1.
Además, una asociación estadística no permite establecer por sí sola una relación de causa y efecto.
La pregunta que queda abierta: ¿la semaglutida tiene realmente algún efecto que pueda beneficiar a determinados pacientes con trastorno bipolar, o existen otros factores detrás de la asociación?
Responderla requerirá ensayos clínicos controlados. Por ahora, los resultados abren una nueva línea de investigación, pero no justifican cambiar tratamientos psiquiátricos ni utilizar Ozempic para tratar el trastorno bipolar.
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Advertencia: Esta información tiene fines periodísticos y educativos. Las decisiones sobre semaglutida, diabetes, obesidad o tratamientos de salud mental deben consultarse con profesionales de salud.
FUENTE: SciTechDaily: “Scientists Discover an Unexpected Mental Health Benefit of Ozempic” / Columbia Surgery – Columbia University Irving Medical Center