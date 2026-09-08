FDA aprueba nueva píldora contra el cáncer de mama avanzado: ¿quiénes podrán recibirla?
Publicado el08/09/2026 a las 07:49
- FDA autoriza nueva píldora
- Requiere mutación ESR1
- No aplica para todas
La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó camizestrant, una nueva píldora de AstraZeneca dirigida a determinados pacientes adultos con cáncer de mama avanzado.
El medicamento será comercializado bajo el nombre Etcamah y recibió una aprobación acelerada, una vía regulatoria utilizada para facilitar el acceso a tratamientos destinados a enfermedades graves.
Sin embargo, la autorización no significa que pueda utilizarse en todos los casos de cáncer de mama: está dirigida a pacientes con características específicas del tumor y requiere una prueba previa.
¿Para qué pacientes fue aprobada la nueva píldora AstraZeneca?
Etcamah está indicado para determinados pacientes cuyo cáncer de mama presenta una mutación en el gen ESR1, una alteración que puede aparecer durante el tratamiento con terapia endocrina.
Esta mutación puede hacer que las células cancerosas dejen de responder adecuadamente a ciertos tratamientos hormonales, incluidos algunos inhibidores de la aromatasa.
Antes de recibir camizestrant, será necesario comprobar la presencia de la mutación mediante Guardant360 CDx, una prueba autorizada por la FDA como diagnóstico complementario.
Entre los puntos clave de la autorización se encuentran:
- Es un medicamento de administración oral.
- Está dirigido a pacientes adultos con cáncer de mama avanzado.
- Requiere la identificación de una mutación ESR1.
- Debe utilizarse en combinación con un inhibidor de CDK4/6.
Estos inhibidores están diseñados para bloquear proteínas que participan en la división y crecimiento de las células cancerosas y existen medicamentos de esta clase como Verzenio, Kisqali e Ibrance.
¿Cómo funciona Etcamah contra el cáncer de mama?
Camizestrant funciona como una terapia hormonal y busca impedir que el estrógeno continúe estimulando determinadas células cancerosas, reduciendo así su capacidad de crecer.
La decisión de la FDA llega después de evaluar los resultados clínicos del medicamento, aunque el tratamiento había enfrentado previamente cuestionamientos dentro del propio proceso regulatorio.
De acuerdo con El Financiero, el Comité Asesor de Medicamentos Oncológicos de la FDA había votado anteriormente en contra del medicamento al considerar que el beneficio demostrado para las pacientes no era suficientemente significativo.
Pese a esa evaluación, la FDA terminó concediendo la autorización acelerada y señaló que el tratamiento ofrece una alternativa adicional para pacientes que cumplen los criterios establecidos.
Según la información citada por Telemundo Nueva York, en el ensayo clínico se observó una supervivencia libre de progresión de 16 meses, indicador que mide cuánto tiempo permanece una persona sin que el cáncer avance.
El Financiero señala, por su parte, que AstraZeneca reportó que la píldora podía retrasar la progresión de la enfermedad por más de seis meses, por lo que es importante diferenciar las métricas utilizadas al interpretar los resultados.
La FDA también advierte sobre posibles riesgos
Como ocurre con otros tratamientos contra el cáncer, la aprobación de Etcamah viene acompañada de advertencias de seguridad que los pacientes y sus equipos médicos deberán considerar.
La FDA advierte sobre posibles alteraciones del ritmo cardíaco, una frecuencia cardíaca anormalmente lenta y riesgos adicionales cuando el medicamento se combina con determinados fármacos.
También existe riesgo de daño fetal, por lo que las advertencias relacionadas con embarazo y reproducción forman parte de las consideraciones de seguridad del tratamiento.
La aprobación representa además una apuesta importante para AstraZeneca: la farmacéutica calcula que camizestrant podría alcanzar ventas anuales superiores a 5,000 millones de dólares, según El Financiero.
Las proyecciones externas son más moderadas: analistas consultados por Bloomberg estiman ventas cercanas a 2,300 millones de dólares para 2032, de acuerdo con la misma publicación.
La llegada de Etcamah amplía las opciones disponibles frente al cáncer de mama avanzado, pero su uso dependerá de las características moleculares del tumor, los tratamientos previos y la evaluación médica individual, por lo que no debe interpretarse como una terapia indicada para todas las pacientes.
Advertencia: Esta información tiene fines exclusivamente educativos e informativos y no sustituye el diagnóstico, tratamiento ni las recomendaciones de un médico u oncólogo.
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FUENTE: Telemundo Nueva York / El Financiero