FDA aprueba nueva píldora contra el cáncer de mama avanzado: ¿quiénes podrán recibirla?

FDA autoriza nueva píldora

Requiere mutación ESR1

No aplica para todas

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó camizestrant, una nueva píldora de AstraZeneca dirigida a determinados pacientes adultos con cáncer de mama avanzado.

El medicamento será comercializado bajo el nombre Etcamah y recibió una aprobación acelerada, una vía regulatoria utilizada para facilitar el acceso a tratamientos destinados a enfermedades graves.

Sin embargo, la autorización no significa que pueda utilizarse en todos los casos de cáncer de mama: está dirigida a pacientes con características específicas del tumor y requiere una prueba previa.

¿Para qué pacientes fue aprobada la nueva píldora AstraZeneca?

Etcamah está indicado para determinados pacientes cuyo cáncer de mama presenta una mutación en el gen ESR1, una alteración que puede aparecer durante el tratamiento con terapia endocrina.

Esta mutación puede hacer que las células cancerosas dejen de responder adecuadamente a ciertos tratamientos hormonales, incluidos algunos inhibidores de la aromatasa.

Antes de recibir camizestrant, será necesario comprobar la presencia de la mutación mediante Guardant360 CDx, una prueba autorizada por la FDA como diagnóstico complementario.

Entre los puntos clave de la autorización se encuentran:

Es un medicamento de administración oral.

Está dirigido a pacientes adultos con cáncer de mama avanzado.

Requiere la identificación de una mutación ESR1.

Debe utilizarse en combinación con un inhibidor de CDK4/6.

Estos inhibidores están diseñados para bloquear proteínas que participan en la división y crecimiento de las células cancerosas y existen medicamentos de esta clase como Verzenio, Kisqali e Ibrance.