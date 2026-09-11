¿Duermes con luz por la noche? Nuevo estudio revela qué podría estar pasando en tu corazón
Publicado el11/09/2026 a las 08:01
- Cambios en el corazón
- Riesgo cardiovascular mayor
- Dormir en oscuridad
Dormir con el televisor encendido, la pantalla del teléfono iluminando la habitación o incluso pequeñas luces de aparatos electrónicos podría tener más consecuencias que interrumpir el descanso.
Un nuevo estudio publicado en European Heart Journal encontró una asociación entre la exposición a la luz durante el sueño y cambios sutiles en la estructura y el funcionamiento del corazón.
La investigación, reseñada por NBC News, USA Today y Healthline, resulta llamativa porque los cambios aparecieron incluso con niveles relativamente bajos de iluminación nocturna.
Los científicos estudiaron exposiciones desde 3 lux, una cantidad de luz que todavía corresponde a un ambiente muy tenue y que los ojos cerrados pueden llegar a detectar.
¿Por qué la luz nocturna puede afectar el sueño?
¿Qué encontraron en el corazón?
Los investigadores analizaron información de 11,071 participantes del UK Biobank que inicialmente no tenían enfermedad cardiovascular.
Durante siete días, los participantes llevaron sensores en la muñeca que registraron su exposición a la luz y el movimiento; años después se evaluó su corazón mediante resonancia magnética.
Al comparar a quienes prácticamente dormían en oscuridad con las personas expuestas a más iluminación nocturna, los investigadores detectaron diferencias pequeñas pero medibles.
Entre quienes estuvieron en el grupo de mayor exposición se observaron, en promedio:
- 2.4% mayor masa del ventrículo izquierdo, una de las principales cámaras del corazón.
- 1.5% mayor grosor de la pared cardíaca.
- 1.9% menor fracción de contracción miocárdica, una medida relacionada con la capacidad de contracción del corazón.
Estas diferencias no significan que los participantes tuvieran una enfermedad cardíaca, pero forman parte de un fenómeno conocido como remodelado cardíaco, es decir, modificaciones en la estructura y funcionamiento del corazón.
Lu Qi, investigador principal y profesor de la Universidad de Tulane, explicó que este tipo de remodelación puede aparecer como respuesta a estrés crónico o lesiones y, con el tiempo, podría debilitar al corazón.
¿También aumenta el riesgo de infarto o derrame cerebral?
Durante un seguimiento de hasta 10 años, el grupo con mayor exposición nocturna a la luz presentó asociaciones con un riesgo cardiovascular más elevado frente al grupo con menor exposición.
Los investigadores reportaron:
- 29% mayor riesgo de insuficiencia cardíaca.
- 24% mayor riesgo de ataque cardíaco.
- 33% mayor riesgo de accidente cerebrovascular.
- 26% mayor riesgo de muerte cardiovascular.
Pero hay una aclaración fundamental: el estudio fue observacional.
Esto significa que los resultados muestran una asociación, pero no demuestran que dormir con luz sea directamente la causa de esos problemas cardiovasculares.
Los participantes, además, utilizaron los sensores durante solo una semana y el estudio no pudo diferenciar completamente los efectos de distintos tipos o espectros de iluminación.
¿Por qué la luz mientras dormimos podría importar?
Una de las posibles explicaciones está relacionada con el ritmo circadiano, el reloj interno que organiza procesos del organismo durante aproximadamente 24 horas.
Este sistema participa en la regulación del sueño, las hormonas, la presión arterial, el metabolismo y otros procesos relacionados con la salud cardiovascular.
La exposición nocturna a la luz puede alterar esas señales naturales y también afectar la duración y calidad del descanso.
De hecho, el estudio encontró que dormir menos podría explicar una parte importante de la relación observada entre la iluminación nocturna y algunas modificaciones cardíacas.
La luz puede provenir de teléfonos, televisores, luces nocturnas, relojes, indicadores LED, humidificadores o iluminación exterior que entra por las ventanas.
¿Qué puedes hacer para reducir la luz al dormir?
Los especialistas señalan que todavía se necesitan investigaciones que determinen si reducir la iluminación nocturna puede revertir o prevenir directamente los cambios observados en el corazón.
Sin embargo, mantener una habitación suficientemente oscura también forma parte de las recomendaciones habituales para favorecer un buen descanso.
Entre las medidas mencionadas por especialistas y organizaciones del sueño están:
- Utilizar cortinas o persianas opacas cuando entra mucha iluminación desde la calle.
- Cubrir pequeñas luces LED innecesarias de televisores y otros dispositivos.
- Mantener el teléfono boca abajo o fuera del dormitorio cuando sea posible.
- Usar una luz tenue y de tonalidad cálida si es necesario levantarse durante la noche.
- Reducir la iluminación de la casa mientras se acerca la hora de dormir.
- Mantener horarios relativamente constantes para acostarse y despertarse.
- Buscar exposición a luz natural durante el día, especialmente por la mañana.
El cardiólogo ambiental Thomas Münzel y otros especialistas plantearon en un editorial publicado junto al estudio una idea especialmente contundente: la oscuridad nocturna debería considerarse un elemento importante para la salud cardiovascular, junto con otros factores ambientales.
El nuevo estudio no significa que una pequeña luz en el dormitorio vaya a provocar una enfermedad cardíaca, pero suma evidencia de que el ambiente en el que dormimos podría importar para el corazón mucho más de lo que se pensaba.
Advertencia: Esta información tiene fines exclusivamente educativos e informativos y no sustituye la evaluación, diagnóstico o tratamiento de un profesional de la salud. Si tienes síntomas, problemas de sueño o antecedentes cardiovasculares, consulta con un médico.
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FUENTES: NBC News / USA Today/ Healthline/ European Heart Journal, UK Biobank / National Sleep Foundation.