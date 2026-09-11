¿Duermes con luz por la noche? Nuevo estudio revela qué podría estar pasando en tu corazón

Cambios en el corazón

Riesgo cardiovascular mayor

Dormir en oscuridad

Dormir con el televisor encendido, la pantalla del teléfono iluminando la habitación o incluso pequeñas luces de aparatos electrónicos podría tener más consecuencias que interrumpir el descanso.

Un nuevo estudio publicado en European Heart Journal encontró una asociación entre la exposición a la luz durante el sueño y cambios sutiles en la estructura y el funcionamiento del corazón.

La investigación, reseñada por NBC News, USA Today y Healthline, resulta llamativa porque los cambios aparecieron incluso con niveles relativamente bajos de iluminación nocturna.

Los científicos estudiaron exposiciones desde 3 lux, una cantidad de luz que todavía corresponde a un ambiente muy tenue y que los ojos cerrados pueden llegar a detectar.

¿Por qué la luz nocturna puede afectar el sueño?

¿Qué encontraron en el corazón?

Los investigadores analizaron información de 11,071 participantes del UK Biobank que inicialmente no tenían enfermedad cardiovascular.

Durante siete días, los participantes llevaron sensores en la muñeca que registraron su exposición a la luz y el movimiento; años después se evaluó su corazón mediante resonancia magnética.

Al comparar a quienes prácticamente dormían en oscuridad con las personas expuestas a más iluminación nocturna, los investigadores detectaron diferencias pequeñas pero medibles.

Entre quienes estuvieron en el grupo de mayor exposición se observaron, en promedio:

2.4% mayor masa del ventrículo izquierdo, una de las principales cámaras del corazón.

mayor masa del ventrículo izquierdo, una de las principales cámaras del corazón. 1.5% mayor grosor de la pared cardíaca.

mayor grosor de la pared cardíaca. 1.9% menor fracción de contracción miocárdica, una medida relacionada con la capacidad de contracción del corazón.

Estas diferencias no significan que los participantes tuvieran una enfermedad cardíaca, pero forman parte de un fenómeno conocido como remodelado cardíaco, es decir, modificaciones en la estructura y funcionamiento del corazón.

Lu Qi, investigador principal y profesor de la Universidad de Tulane, explicó que este tipo de remodelación puede aparecer como respuesta a estrés crónico o lesiones y, con el tiempo, podría debilitar al corazón.