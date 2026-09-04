¿Subes de peso y te salen moretones? Todo lo que debes saber sobre el síndrome de Cushing
Publicado el04/09/2026 a las 08:33
- Exceso de cortisol
- Síntomas de alerta
- Diagnóstico y tratamiento
Subir de peso, sentirse agotado o tener la presión arterial alta puede parecer relativamente común, pero cuando varios cambios aparecen juntos podría existir otra explicación.
El síndrome de Cushing, también conocido como hipercortisolismo, es un trastorno hormonal provocado por una exposición prolongada a niveles excesivos de cortisol.
Aunque se trata de una condición poco común, identificarla puede ser complicado porque algunas de sus manifestaciones también aparecen en otros problemas de salud.
Lo que debes saber sobre el síndrome de Cushing
¿Qué ocurre con el cortisol?
El cortisol es una hormona producida por las glándulas suprarrenales, ubicadas encima de los riñones, y cumple funciones importantes para mantener el organismo funcionando correctamente.
De acuerdo con la Endocrine Society, en cantidades normales ayuda al cuerpo a responder al estrés, mantener la presión sanguínea y controlar el sistema inmunitario.
También participa en la forma en que el organismo utiliza las grasas, los carbohidratos y las proteínas para obtener energía.
El problema aparece cuando el organismo permanece expuesto a demasiado cortisol durante un periodo prolongado.
El síndrome puede tener diferentes causas, entre ellas:
- Uso prolongado de medicamentos esteroides, como la prednisona.
- Tumores benignos o cancerosos de las glándulas suprarrenales.
- Tumores de la hipófisis que producen demasiada hormona ACTH.
- Algunos tumores localizados fuera de la hipófisis, incluidos ciertos tumores pulmonares.
La Endocrine Society distingue entre el Cushing exógeno, relacionado con factores externos como determinados medicamentos, y el endógeno, producido por alteraciones dentro del organismo.
Cuando el origen está específicamente en la hipófisis y existe una producción excesiva de ACTH, la condición recibe el nombre de enfermedad de Cushing.
¿Cuáles son las señales que podrían aparecer?
MedlinePlus señala que entre las manifestaciones del síndrome están la obesidad en la parte superior del cuerpo, la cara redondeada y brazos y piernas relativamente delgados.
Sin embargo, los cambios pueden extenderse mucho más allá del peso o de la apariencia física.
Entre los síntomas descritos por las fuentes médicas están:
- Aumento de peso, especialmente en cara, cuello, torso y abdomen.
- Acumulación de grasa alrededor del cuello o entre los hombros.
- Brazos y piernas delgados.
- Debilidad muscular y cansancio intenso.
- Piel delgada y aparición fácil de moretones.
- Estrías rojizas o púrpuras.
- Presión arterial elevada.
- Niveles altos de azúcar en la sangre.
- Pérdida de densidad ósea.
- Irritabilidad, ansiedad o depresión.
- Problemas para dormir.
- Alteraciones menstruales y aumento del vello en algunas mujeres.
- Disminución del deseo sexual y problemas de fertilidad en algunos hombres.
Tener uno de estos síntomas no significa automáticamente que una persona tenga síndrome de Cushing.
Varias de estas señales pueden aparecer por numerosas razones, por lo que es necesaria una evaluación médica para establecer su origen.
¿Cómo descubren los médicos si existe exceso de cortisol?
El diagnóstico no depende únicamente de observar cambios físicos.
El proveedor de salud puede revisar los antecedentes médicos, realizar un examen físico y solicitar pruebas destinadas a determinar si existe una producción anormal de cortisol.
- Una de ellas mide el cortisol en la orina recolectada durante 24 horas.
- Otra analiza el cortisol en la saliva durante la noche, momento en que normalmente sus niveles deberían ser bajos.
También puede utilizarse la prueba de inhibición con dexametasona, que permite estudiar cómo responde el organismo ante este esteroide.
Una vez confirmado el exceso hormonal, pueden requerirse estudios adicionales, incluidas tomografías o resonancias magnéticas, para investigar qué lo está provocando.
¿Tiene tratamiento el síndrome de Cushing?
Sí, pero no existe un único tratamiento para todos los pacientes, porque primero debe determinarse la causa del exceso de cortisol.
Cuando está relacionado con medicamentos esteroides, un médico puede establecer una reducción gradual de la dosis cuando resulte apropiado.
No se deben suspender estos medicamentos repentinamente por cuenta propia. La modificación del tratamiento debe realizarse bajo supervisión médica.
Cuando existe un tumor, el tratamiento puede incluir cirugía y, dependiendo del caso, medicamentos, radioterapia u otras terapias.
Por eso, ante cambios físicos persistentes acompañados de debilidad, hipertensión, glucosa elevada, moretones frecuentes u otros síntomas, lo adecuado es consultar a un profesional.
Un endocrinólogo puede participar en la evaluación, confirmar el diagnóstico y determinar qué está provocando la alteración hormonal.
Advertencia: Esta información es únicamente educativa y no sustituye una evaluación, diagnóstico o tratamiento médico profesional. Si presenta síntomas persistentes o preocupantes, consulte a su médico.
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¿Conocías estos síntomas o sabías que el exceso de cortisol podía provocar tantos cambios en el cuerpo?
FUENTE: MedlinePlus / Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos / Health Library; Endocrine Society.