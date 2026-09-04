¿Subes de peso y te salen moretones? Todo lo que debes saber sobre el síndrome de Cushing

Exceso de cortisol

Síntomas de alerta

Diagnóstico y tratamiento

Subir de peso, sentirse agotado o tener la presión arterial alta puede parecer relativamente común, pero cuando varios cambios aparecen juntos podría existir otra explicación.

El síndrome de Cushing, también conocido como hipercortisolismo, es un trastorno hormonal provocado por una exposición prolongada a niveles excesivos de cortisol.

Aunque se trata de una condición poco común, identificarla puede ser complicado porque algunas de sus manifestaciones también aparecen en otros problemas de salud.

Lo que debes saber sobre el síndrome de Cushing

¿Qué ocurre con el cortisol?

El cortisol es una hormona producida por las glándulas suprarrenales, ubicadas encima de los riñones, y cumple funciones importantes para mantener el organismo funcionando correctamente.

De acuerdo con la Endocrine Society, en cantidades normales ayuda al cuerpo a responder al estrés, mantener la presión sanguínea y controlar el sistema inmunitario.

También participa en la forma en que el organismo utiliza las grasas, los carbohidratos y las proteínas para obtener energía.

El problema aparece cuando el organismo permanece expuesto a demasiado cortisol durante un periodo prolongado.

El síndrome puede tener diferentes causas, entre ellas:

Uso prolongado de medicamentos esteroides, como la prednisona.

Tumores benignos o cancerosos de las glándulas suprarrenales.

Tumores de la hipófisis que producen demasiada hormona ACTH.

Algunos tumores localizados fuera de la hipófisis, incluidos ciertos tumores pulmonares.

La Endocrine Society distingue entre el Cushing exógeno, relacionado con factores externos como determinados medicamentos, y el endógeno, producido por alteraciones dentro del organismo.

Cuando el origen está específicamente en la hipófisis y existe una producción excesiva de ACTH, la condición recibe el nombre de enfermedad de Cushing.