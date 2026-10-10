Vehículo de ICE atropella a un hombre en Houston: exigen videos y respuestas sobre el operativo
Publicado el 10/10/2026 a las 16:30
- Vehículo de ICE atropella pasajero.
- Conductor perseguido logra escapar corriendo.
- Funcionarias exigen videos y transparencia.
Un hombre de 48 años fue atropellado por un vehículo conducido por un agente de ICE durante un operativo en el oeste del condado de Harris.
El incidente ocurrió alrededor de las 7:20 a. m. del sábado 10 de octubre, cerca de Clay Road y Highway 6, según autoridades locales.
El hombre fue hospitalizado con una posible fractura de pierna y permanecía bajo custodia migratoria mientras los médicos evaluaban si presentaba otras lesiones.
La investigación deberá esclarecer cómo se ejecutó la maniobra del agente y las circunstancias del impacto, sin anticipar conclusiones sobre responsabilidades.
La persecución comenzó contra el conductor, según el sheriff
ICE ran over a man this morning in Houston, TX: https://t.co/5MNk204epx
— TheSidewalkSchool (@SidewalkSchool) October 10, 2026
El mayor Anthony McConnell explicó que agentes federales perseguían un vehículo cuyo conductor tenía una orden de arresto, de acuerdo con información proporcionada por ICE.
Durante la persecución, el conductor tomó carriles en sentido contrario en Clay Road; posteriormente, tanto él como su acompañante abandonaron el vehículo y corrieron.
El hombre atropellado era el pasajero. Según McConnell, un agente intentó bloquearle el paso detrás de un edificio y terminó golpeándolo con su vehículo.
El conductor escapó a pie. Las autoridades locales no habían divulgado los nombres de los involucrados ni precisado el fundamento de la orden.
Videos de seguridad captan el impacto en Clay Road
🎥 Una cámara captó el momento en que un hombre huye de agentes de inmigración y termina atropellado por una camioneta en Houston.
https://t.co/2GgtteCmOr
— N+ UNIVISION HOUSTON (@nmasunivision45) October 10, 2026
Una grabación de vigilancia difundida por FOX 26 muestra el momento en que un vehículo de ICE alcanza al hombre durante la persecución.
En las imágenes, una camioneta oscura se cruza en la trayectoria de la persona que corría, una secuencia relevante para reconstruir el incidente.
La existencia del video permite examinar parte de lo ocurrido, pero no explica por sí sola todos los antecedentes ni las decisiones del agente.
Los investigadores deberán contrastar las imágenes disponibles con testimonios y demás evidencia para establecer una cronología completa de la intervención y el atropello.
Lesley Briones y Sylvia García reclaman transparencia
La comisionada Lesley Briones, representante del Precinto 4, pidió que ICE coopere con la Oficina del Sheriff y publique los videos relacionados con el caso.
Briones también reclamó rendición de cuentas y cuestionó el impacto de los operativos migratorios de la administración Trump sobre las comunidades del condado.
La representante federal Sylvia García solicitó preservar la evidencia y entregar respuestas verificables, al considerar insuficiente una explicación basada únicamente en la versión de ICE.
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Estas declaraciones expresan exigencias políticas de transparencia; no equivalen a una determinación judicial sobre la conducta del agente ni sobre posibles consecuencias legales.
Qué falta esclarecer sobre el operativo de ICE
La Oficina del Sheriff investiga el atropello, mientras continúan pendientes detalles sobre la orden contra el conductor y el desarrollo previo del operativo federal.
También falta conocer el diagnóstico médico completo del pasajero y qué grabaciones adicionales existen, incluidas las posibles imágenes de cámaras corporales.
Para la comunidad hispana de Houston, el caso plantea preguntas sobre la seguridad de las persecuciones y la supervisión de las actuaciones federales.
Quienes presenciaron los hechos pueden conservar sus grabaciones originales y contactar a los investigadores; compartir versiones sin verificar puede dificultar la comprensión del caso.
FUENTE: univision