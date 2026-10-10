Vehículo de ICE atropella pasajero.

Conductor perseguido logra escapar corriendo.

Funcionarias exigen videos y transparencia.

Un hombre de 48 años fue atropellado por un vehículo conducido por un agente de ICE durante un operativo en el oeste del condado de Harris.

El incidente ocurrió alrededor de las 7:20 a. m. del sábado 10 de octubre, cerca de Clay Road y Highway 6, según autoridades locales.

El hombre fue hospitalizado con una posible fractura de pierna y permanecía bajo custodia migratoria mientras los médicos evaluaban si presentaba otras lesiones.

La investigación deberá esclarecer cómo se ejecutó la maniobra del agente y las circunstancias del impacto, sin anticipar conclusiones sobre responsabilidades.

La persecución comenzó contra el conductor, según el sheriff

ICE ran over a man this morning in Houston, TX: https://t.co/5MNk204epx — TheSidewalkSchool (@SidewalkSchool) October 10, 2026



El mayor Anthony McConnell explicó que agentes federales perseguían un vehículo cuyo conductor tenía una orden de arresto, de acuerdo con información proporcionada por ICE.

Durante la persecución, el conductor tomó carriles en sentido contrario en Clay Road; posteriormente, tanto él como su acompañante abandonaron el vehículo y corrieron.

El hombre atropellado era el pasajero. Según McConnell, un agente intentó bloquearle el paso detrás de un edificio y terminó golpeándolo con su vehículo.

El conductor escapó a pie. Las autoridades locales no habían divulgado los nombres de los involucrados ni precisado el fundamento de la orden.