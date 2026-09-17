Trump retira a su candidato para dirigir ICE: ¿qué cambia para los inmigrantes?
Publicado el17/09/2026 a las 15:29
- Casa Blanca retira candidatura
- Senado frenó su confirmación
- ICE sigue sin director
La Casa Blanca retiró la nominación de Lance Schroyer para dirigir ICE, dejando nuevamente sin un jefe confirmado por el Senado a una agencia clave de la política migratoria de Donald Trump.
La decisión llega mientras ICE intensifica sus operaciones y enfrenta cuestionamientos sobre arrestos, capacitación de agentes y uso de la fuerza durante procedimientos migratorios.
Schroyer, expolicía estatal de Oklahoma y asesor del secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, había sido nominado por Trump en junio para encabezar la agencia.
Su candidatura, sin embargo, permaneció estancada en el Comité de Seguridad Nacional del Senado y nunca llegó a una audiencia de confirmación.
¿Por qué se estancó la nominación de Lance Schroyer?
White House pulls former Oklahoma state trooper Lance Schroyer’s stalled nomination to serve as ICE chief https://t.co/6PIbSio2Kw pic.twitter.com/EEAvxblzFZ
— CNN (@CNN) September 17, 2026
El senador republicano Rand Paul, presidente del comité, había condicionado el avance del proceso a recibir información del DHS sobre investigaciones relacionadas con muertes de civiles durante operativos migratorios.
Paul aseguró que su objeción no estaba dirigida personalmente contra Schroyer, sino que buscaba respuestas del Departamento de Seguridad Nacional sobre esas investigaciones.
La Casa Blanca finalmente retiró la candidatura este jueves, pero no informó públicamente una razón específica para hacerlo ni anunció inmediatamente quién podría reemplazarlo.
El episodio prolonga una situación excepcional: ICE no cuenta con un director confirmado por el Senado desde 2017 y actualmente funciona bajo liderazgo interino.
ICE mantiene sus operativos pese al cambio
#TRUMP is withdrawing his nomination of Lance Schroyer, a former Oklahoma state trooper, to lead #ICE ℹ️ https://t.co/FmyqIh9gq9 pic.twitter.com/hZpnd2uq6A
— KWTX News 10 (@kwtx) September 17, 2026
La retirada de Schroyer no significa una suspensión de redadas, arrestos o deportaciones, porque se trata de un cambio pendiente en la dirección política y administrativa de la agencia.
ICE continúa bajo un director interino y mantiene las facultades que le otorgan las leyes migratorias mientras la Administración decide si presenta un nuevo candidato.
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La actividad de la agencia, además, sigue elevada: los arrestos alcanzaron cerca de 51,000 personas en agosto, el mayor total mensual de la segunda Administración Trump.
Por eso, para las comunidades inmigrantes, la consecuencia inmediata no está en una modificación de las reglas migratorias, sino en quién terminará supervisando una estructura federal con amplios recursos.
¿Qué significa para los hispanos en Estados Unidos?
President Trump has withdrawn the nomination of Lance Schroyer to lead Immigration and Customs Enforcement.
The White House did not provide a reason for the withdrawal. Schroyer’s nomination had stalled in the Senate after Homeland Security Committee Chairman Rand Paul sought… pic.twitter.com/XgsfXEjuXO
— One America News (@OANN) September 17, 2026
Para las familias hispanas, la retirada de Schroyer no modifica por sí sola el estatus migratorio de ninguna persona, ni crea nuevas protecciones frente a ICE.
Tampoco elimina las prioridades de control migratorio establecidas por la Administración Trump, por lo que los operativos pueden continuar mientras Washington busca otro candidato para dirigir la agencia.
El episodio sí coloca nuevamente bajo escrutinio del Senado asuntos como la capacitación, supervisión y actuación de los agentes, precisamente cuando ICE enfrenta cuestionamientos por algunos operativos recientes.
Para inmigrantes y familias con estatus migratorios mixtos, resulta importante distinguir entre el cambio de un candidato a director y cualquier modificación oficial de las políticas de ICE: por ahora son asuntos diferentes.
Fuentes: Efe, Telemundo.