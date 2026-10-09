Demanda contra USCIS pone bajo la lupa nuevas trabas para obtener la green card: esto debes saber

Demandan a USCIS por políticas migratorias.

Cubanos podrían enfrentar diferentes requisitos.

La demanda no suspende medidas.

Una coalición de organizaciones de inmigrantes, sindicatos y solicitantes de residencia presentó una demanda contra el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

La acción judicial, presentada el 5 de octubre de 2026 en Massachusetts, busca frenar dos políticas relacionadas con la evaluación de solicitudes de residencia permanente.

El expediente, identificado como American Association of University Professors et al. v. Mullin et al., incluye organizaciones sindicales, defensores de inmigrantes y seis demandantes individuales.

Los participantes sostienen que las medidas pueden dificultar el ajuste de estatus para extranjeros que buscan obtener una green card sin abandonar Estados Unidos.

Demanda contra USCIS: ¿qué pasará con la green card cubana?

Demandan a USCIS por nuevas restricciones para obtener la green card: qué deben saber los cubanos Información en el primer comentario 👇 https://t.co/TB2EnDT4kn — CiberCuba – Noticias de Cuba 🇨🇺 (@CiberCuba) October 8, 2026

Una de las disposiciones impugnadas es el memorando PM-602-0199, emitido el 21 de mayo de 2026, que aborda la discrecionalidad administrativa en determinadas solicitudes.

El documento reafirma que cumplir los requisitos migratorios no garantiza automáticamente la aprobación, pues USCIS también puede evaluar factores adicionales conforme a la normativa aplicable.

La segunda política cuestionada afecta los procedimientos para presentar y valorar pruebas durante determinados trámites migratorios, según la descripción incluida en la demanda.

Los demandantes consideran que ambos cambios podrían perjudicar a personas con solicitudes pendientes y piden que un tribunal federal suspenda y anule las disposiciones.