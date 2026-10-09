Demanda contra USCIS pone bajo la lupa nuevas trabas para obtener la green card: esto debes saber
Publicado el 08/10/2026 a las 21:40
- Demandan a USCIS por políticas migratorias.
- Cubanos podrían enfrentar diferentes requisitos.
- La demanda no suspende medidas.
Una coalición de organizaciones de inmigrantes, sindicatos y solicitantes de residencia presentó una demanda contra el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
La acción judicial, presentada el 5 de octubre de 2026 en Massachusetts, busca frenar dos políticas relacionadas con la evaluación de solicitudes de residencia permanente.
El expediente, identificado como American Association of University Professors et al. v. Mullin et al., incluye organizaciones sindicales, defensores de inmigrantes y seis demandantes individuales.
Los participantes sostienen que las medidas pueden dificultar el ajuste de estatus para extranjeros que buscan obtener una green card sin abandonar Estados Unidos.
Demanda contra USCIS: ¿qué pasará con la green card cubana?
Demandan a USCIS por nuevas restricciones para obtener la green card: qué deben saber los cubanos
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— CiberCuba – Noticias de Cuba 🇨🇺 (@CiberCuba) October 8, 2026
Una de las disposiciones impugnadas es el memorando PM-602-0199, emitido el 21 de mayo de 2026, que aborda la discrecionalidad administrativa en determinadas solicitudes.
El documento reafirma que cumplir los requisitos migratorios no garantiza automáticamente la aprobación, pues USCIS también puede evaluar factores adicionales conforme a la normativa aplicable.
La segunda política cuestionada afecta los procedimientos para presentar y valorar pruebas durante determinados trámites migratorios, según la descripción incluida en la demanda.
Los demandantes consideran que ambos cambios podrían perjudicar a personas con solicitudes pendientes y piden que un tribunal federal suspenda y anule las disposiciones.
Ley de Ajuste Cubano: ¿quiénes podrían resultar afectados?
USCIS modificará ciertas reglas de plazos migratorios desde octubre y una fecha que cae en fin de semana podría ser decisiva. https://t.co/rddwJzmf32
— Mag. (@Mag_ECpe) October 9, 2026
Los ciudadanos cubanos representan un grupo de especial interés porque algunos solicitan residencia mediante la Ley de Ajuste Cubano, una vía migratoria específica.
Sin embargo, esa legislación tiene requisitos particulares y no todos los cubanos que solicitan una green card utilizan el mismo procedimiento.
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Quienes presentan solicitudes basadas en vínculos familiares, empleo u otras categorías pueden enfrentar evaluaciones distintas a las correspondientes a la Ley de Ajuste Cubano.
Por eso, el posible impacto de la demanda depende de la categoría migratoria, las circunstancias individuales y las disposiciones aplicables a cada expediente.
¿Qué ocurre con los cubanos que ya solicitaron su green card?
Otro litigio, denominado Acosta Reynoso v. USCIS, también ha cuestionado la aplicación de políticas migratorias a ciudadanos cubanos con solicitudes pendientes.
En julio de 2026, un tribunal federal de Florida rechazó una petición de medida cautelar preliminar presentada por los demandantes de ese proceso.
Esa resolución no significa necesariamente que todos los argumentos del litigio hayan sido resueltos definitivamente ni determina el resultado de la demanda presentada en Massachusetts.
Mientras tanto, los solicitantes deben atender las notificaciones oficiales, responder oportunamente los requerimientos y evitar asumir que las políticas quedaron suspendidas por la demanda.