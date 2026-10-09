Activistas denuncian más redadas en California.

Reportan trabajadores agrícolas detenidos por ICE.

Organizaciones recomiendan conocer los derechos migratorios.

Aumento redadas de ICE. Las redadas de ICE en California han generado preocupación entre comunidades inmigrantes del Valle Central, donde organizaciones proinmigrantes denuncian un incremento de operativos y detenciones, incluidos arrestos de trabajadores agrícolas cuando se dirigían a sus empleos.

Las alertas se concentran en ciudades como Fresno, Madera, Selma, Mendota y Parlier. Según reportes difundidos por N+ Univision y Noticias Telemundo, los operativos se intensificaron durante los primeros días de octubre.

Reportan decenas de detenciones en Fresno y el Valle Central

De acuerdo con una publicación de N+ Univision del 6 de octubre, organizaciones comunitarias comenzaron a registrar nuevas detenciones desde el lunes 5, con reportes adicionales durante la jornada siguiente.

María Sofía Corona, abogada de la Fundación de la Unión de Campesinos (UFW), confirmó al medio que las organizaciones habían recibido información sobre operativos en varios puntos de la región.

“Sí, desafortunadamente podemos confirmar que sí hay operativos migratorios, redadas que están ocurriendo por el condado de Fresno, al igual que hay también reportes de Madera”, declaró.

La abogada señaló que inicialmente se reportaban al menos 30 personas arrestadas y que posteriormente la cifra mencionada por las organizaciones había aumentado.

“Ahora, los reportes son de que son de 40 o más personas que tienen allí”, explicó, sin que esa cifra constituyera un balance oficial de ICE.