Alertan por aumento de redadas de ICE en California: reportan decenas de detenidos en Fresno y otras ciudades
Publicado el 08/10/2026 a las 20:46
- Activistas denuncian más redadas en California.
- Reportan trabajadores agrícolas detenidos por ICE.
- Organizaciones recomiendan conocer los derechos migratorios.
Aumento redadas de ICE. Las redadas de ICE en California han generado preocupación entre comunidades inmigrantes del Valle Central, donde organizaciones proinmigrantes denuncian un incremento de operativos y detenciones, incluidos arrestos de trabajadores agrícolas cuando se dirigían a sus empleos.
Las alertas se concentran en ciudades como Fresno, Madera, Selma, Mendota y Parlier. Según reportes difundidos por N+ Univision y Noticias Telemundo, los operativos se intensificaron durante los primeros días de octubre.
Reportan decenas de detenciones en Fresno y el Valle Central
De acuerdo con una publicación de N+ Univision del 6 de octubre, organizaciones comunitarias comenzaron a registrar nuevas detenciones desde el lunes 5, con reportes adicionales durante la jornada siguiente.
María Sofía Corona, abogada de la Fundación de la Unión de Campesinos (UFW), confirmó al medio que las organizaciones habían recibido información sobre operativos en varios puntos de la región.
“Sí, desafortunadamente podemos confirmar que sí hay operativos migratorios, redadas que están ocurriendo por el condado de Fresno, al igual que hay también reportes de Madera”, declaró.
La abogada señaló que inicialmente se reportaban al menos 30 personas arrestadas y que posteriormente la cifra mencionada por las organizaciones había aumentado.
“Ahora, los reportes son de que son de 40 o más personas que tienen allí”, explicó, sin que esa cifra constituyera un balance oficial de ICE.
Aumento redadas de ICE: Trabajadores agrícolas fueron interceptados rumbo a sus empleos
Activistas denuncian un aumento de las redadas migratorias en el norte de California.
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— Noticias Telemundo (@TelemundoNews) October 8, 2026
Uno de los episodios denunciados ocurrió la mañana del martes 6 de octubre, cuando agentes migratorios interceptaron una camioneta que transportaba trabajadores agrícolas desde Selma hacia Bakersfield.
La organización Faith in the Valley informó que todos los ocupantes del vehículo fueron detenidos. Al momento de su reporte, sus identidades y paradero no habían sido confirmados.
La agrupación indicó que había establecido contacto con una de las familias afectadas y trabajaba para localizar y apoyar a los demás familiares.
Por su parte, Noticias Telemundo, en un informe publicado el 8 de octubre, señaló que organizaciones comunitarias también reportaban mayor presencia federal en Stockton y Parlier, además de otras localidades.
Influencer difunde alerta por presunta detención en Fresno
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La preocupación también llegó a las redes sociales, donde el creador de contenido Carlos Pérez, conocido como Un Duranguense en USA, compartió una fotografía y denunció una presunta detención migratoria.
“Los operativos de ICE están comenzando en Fresno, California”, escribió en una publicación que situaba el arresto el lunes 5 de octubre, cerca de Belmont y Blyth.
La publicación constituye un testimonio difundido en redes sociales. La información proporcionada no incluye una confirmación oficial independiente sobre la identidad de la persona fotografiada.
Aumento redadas de ICE: ¿Qué recomiendan las organizaciones a los inmigrantes?
Ante los reportes, la Fundación UFW pidió evitar rumores, verificar la información y recordar los derechos disponibles durante un encuentro con autoridades migratorias.
“Le recordamos al público mantener la calma, verificar su información y utilizar sus derechos, incluyendo el derecho a mantener el silencio y no responder a preguntas”, indicó la organización.
También recomendó no firmar documentos sin consultar previamente con un abogado, especialmente cuando una persona enfrenta un procedimiento de detención migratoria.
Mientras continúan las alertas comunitarias, las organizaciones mantienen esfuerzos para localizar a personas detenidas y ofrecer orientación a sus familias.
Fuentes: N+ Univision 21 Fresno (6 de octubre de 2026); Noticias Telemundo (8 de octubre de 2026); publicación de Facebook de Carlos Pérez, Un Duranguense en USA; declaraciones de la Fundación UFW y reportes de Faith in the Valley.