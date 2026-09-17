María Elvira Salazar confronta a Trump por inmigración: “Los hispanos se sienten traicionados”
Publicado el17/09/2026 a las 06:32
La republicana María Elvira Salazar lanzó un anuncio de campaña dirigido a Donald Trump, donde afirma que algunos operativos migratorios “han ido demasiado lejos”.
Por qué importa: Salazar sostiene que hispanos que respaldaron a Trump en 2024 se sienten “traicionados”, mientras ella busca reelegirse en un distrito mayoritariamente latino.
Salazar lleva sus críticas directamente ante Trump
“Señor presidente, algunos de sus esfuerzos de aplicación de las leyes migratorias han ido demasiado lejos”, afirma Salazar mirando directamente a cámara.
NEW: Rep. Maria Elvira Salazar (R-FL) just rolled out a straight to camera ad breaking with Trump.
«Mr. President, some of your immigration enforcement efforts have gone too far….The same Hispanics who helped you get to the White House in 2024 feel betrayed today» pic.twitter.com/uxPeLaittt
— Shane Goldmacher (@ShaneGoldmacher) September 17, 2026
La congresista de Florida agrega una advertencia política: “Los mismos hispanos que lo ayudaron a llegar a la Casa Blanca en 2024 se sienten traicionados hoy”.
La declaración destaca porque aparece dentro de un anuncio de campaña y llega después de que Trump respaldara este año la candidatura de Salazar.
La diferencia: Salazar ya había cuestionado aspectos de la estrategia migratoria, pero ahora lleva directamente ese desacuerdo a su campaña de reelección.
Los arrestos de ICE alimentan el argumento de Salazar
Salazar también cuestiona que las operaciones migratorias estén alcanzando a personas que no tienen condenas ni cargos criminales pendientes.
- ICE realizó 49,571 arrestos durante julio, según datos gubernamentales obtenidos por Deportation Data Project y reportados por The Washington Post.
Más de la mitad de los arrestados no tenía condenas ni cargos criminales pendientes. Menos de una cuarta parte tenía una condena penal.
El dato: Salazar utiliza esas cifras para argumentar que la aplicación de las leyes migratorias debería concentrarse principalmente en personas consideradas peligrosas.
🚨 🇺🇸 | María Elvira Salazar cuestionó las redadas migratorias de Trump y advirtió que “han ido demasiado lejos”.
La republicana señaló que el 50% de las casi 50.000 personas detenidas en julio no tenía antecedentes penales. pic.twitter.com/S8YP51w5t4
— Informe Orwell (@InformeOrwell) September 17, 2026
Un mensaje político desde un distrito mayoritariamente latino
El momento también coincide con la campaña de Salazar para conservar su escaño por el Distrito 27 de Florida, cuya población es aproximadamente 74% latina.
La republicana enfrentará al demócrata Eliott Rodriguez en las elecciones del 3 de noviembre.
Salazar también impulsa reformas migratorias que permitan regularizar a determinados inmigrantes. Ella insiste en que su propuesta no constituye una amnistía.
- Su anuncio no significa una ruptura completa con Trump. Sin embargo, convierte sus diferencias sobre inmigración en un mensaje público dirigido directamente al presidente.
Qué sigue: Una respuesta de Trump o de la Casa Blanca podría elevar una disputa que ya pasó del debate migratorio a la campaña electoral.