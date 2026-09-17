María Elvira Salazar confronta a Trump por inmigración: “Los hispanos se sienten traicionados”

La republicana María Elvira Salazar lanzó un anuncio de campaña dirigido a Donald Trump, donde afirma que algunos operativos migratorios “han ido demasiado lejos”.

Por qué importa: Salazar sostiene que hispanos que respaldaron a Trump en 2024 se sienten “traicionados”, mientras ella busca reelegirse en un distrito mayoritariamente latino.

Salazar lleva sus críticas directamente ante Trump

“Señor presidente, algunos de sus esfuerzos de aplicación de las leyes migratorias han ido demasiado lejos”, afirma Salazar mirando directamente a cámara.

NEW: Rep. Maria Elvira Salazar (R-FL) just rolled out a straight to camera ad breaking with Trump. «Mr. President, some of your immigration enforcement efforts have gone too far….The same Hispanics who helped you get to the White House in 2024 feel betrayed today» pic.twitter.com/uxPeLaittt — Shane Goldmacher (@ShaneGoldmacher) September 17, 2026

La congresista de Florida agrega una advertencia política: “Los mismos hispanos que lo ayudaron a llegar a la Casa Blanca en 2024 se sienten traicionados hoy”.

La declaración destaca porque aparece dentro de un anuncio de campaña y llega después de que Trump respaldara este año la candidatura de Salazar.

La diferencia: Salazar ya había cuestionado aspectos de la estrategia migratoria, pero ahora lleva directamente ese desacuerdo a su campaña de reelección.

Los arrestos de ICE alimentan el argumento de Salazar