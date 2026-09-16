Trump y la izquierda marcaron las primarias, pero el bolsillo puede cambiar noviembre

Las nominaciones dejaron señales sobre ambos partidos, pero las encuestas de septiembre muestran un electorado general también pendiente de precios, economía y del papel del próximo Congreso.

¿Lo que decidió las primarias será lo que mueva a los votantes en noviembre? Trump, el avance de candidatos de izquierda y las luchas internas dominaron las nominaciones, pero el escenario de las elecciones generales es más amplio.

Por qué es importante: Las primarias muestran qué moviliza a las bases partidistas. En noviembre participará un electorado distinto y asuntos como inflación, economía y costo de vida pueden adquirir más peso.

El poder de Trump mostró límites dentro del Partido Republicano

CNN contabilizó 10 derrotas de candidatos respaldados por Donald Trump en primarias republicanas para el Congreso o cargos estatales, aunque muchos otros aspirantes apoyados por él sí avanzaron.

Trump también tuvo éxito en varias contiendas donde intervino contra republicanos específicos, una señal de que su influencia siguió presente, pero no produjo resultados uniformes.

El dato: Una encuesta Economist/YouGov de finales de agosto encontró que pocos votantes considerados swing voters —electores sin una preferencia partidista firme— dijeron que un respaldo de

Trump aumentaría su disposición a apoyar a un candidato al Congreso.