Trump y la izquierda marcaron las primarias, pero el bolsillo puede cambiar noviembre
Publicado el16/09/2026 a las 08:01
Las nominaciones dejaron señales sobre ambos partidos, pero las encuestas de septiembre muestran un electorado general también pendiente de precios, economía y del papel del próximo Congreso.
¿Lo que decidió las primarias será lo que mueva a los votantes en noviembre? Trump, el avance de candidatos de izquierda y las luchas internas dominaron las nominaciones, pero el escenario de las elecciones generales es más amplio.
Por qué es importante: Las primarias muestran qué moviliza a las bases partidistas. En noviembre participará un electorado distinto y asuntos como inflación, economía y costo de vida pueden adquirir más peso.
El poder de Trump mostró límites dentro del Partido Republicano
CNN contabilizó 10 derrotas de candidatos respaldados por Donald Trump en primarias republicanas para el Congreso o cargos estatales, aunque muchos otros aspirantes apoyados por él sí avanzaron.
Trump también tuvo éxito en varias contiendas donde intervino contra republicanos específicos, una señal de que su influencia siguió presente, pero no produjo resultados uniformes.
- El dato: Una encuesta Economist/YouGov de finales de agosto encontró que pocos votantes considerados swing voters —electores sin una preferencia partidista firme— dijeron que un respaldo de
Trump aumentaría su disposición a apoyar a un candidato al Congreso.
La izquierda ganó visibilidad, pero sigue siendo minoritaria
Las victorias de candidatos vinculados con la izquierda demócrata colocaron al socialismo democrático entre los temas destacados de las primarias.
Sin embargo, Brookings identificó 282 candidatos respaldados por capítulos de Democratic Socialists of America y concluyó que quienes efectivamente consiguieron una nominación demócrata representan bastante menos del 1% del total.
- El límite: La mayoría de esos candidatos compitió por cargos locales o legislativos estatales. Además, su presencia disminuyó conforme los distritos analizados se volvían más competitivos.
El bolsillo entra con fuerza en la conversación de noviembre
Las encuestas recientes apuntan hacia otra batalla: cuánto pesan los precios y la economía cuando los votantes pasan de escoger candidatos partidistas a decidir quién los representará en Washington.
En la encuesta Economist/YouGov del 11 al 14 de septiembre, 41% dijo que los demócratas manejaban mejor la economía y 37% eligió a los republicanos.
El sondeo incluyó 1,596 ciudadanos adultos y tuvo un margen de error aproximado de 3.3 puntos entre registrados o quienes planeaban registrarse.
- Inflación: Otro sondeo de Economist/YouGov encontró a finales de agosto que 43% estaba “muy preocupado” por la inflación y 42% “algo preocupado”.
- Costo de vida: CBS News reportó en julio que amplias mayorías consideraban que sus ingresos no estaban siguiendo el ritmo de la inflación y que ninguno de los dos partidos recibía evaluaciones positivas sobre sus políticas para aliviar esos costos.
Cámara y Senado plantean batallas diferentes
La Cámara depende de 435 distritos individuales. Eso significa que el voto nacional no necesariamente se convierte proporcionalmente en escaños, especialmente después de cambios en los mapas electorales.
Ballotpedia señala, por ejemplo, que Alabama, Louisiana y Tennessee adoptaron nuevos mapas para 2026; según los resultados presidenciales de 2024 aplicados a esos límites, cada mapa trasladaría un distrito actualmente demócrata hacia terreno republicano.
El Senado funciona distinto: cada estado elige dos senadores, independientemente de su población. Por eso, las condiciones políticas y económicas de estados específicos pueden pesar más que una tendencia nacional.
- Qué sigue: Economist/YouGov registró entre votantes probables 51% para candidatos demócratas a la Cámara y 39% para republicanos.
Entre todos los votantes registrados, la diferencia era menor. Son mediciones de intención de voto, no resultados ni pronósticos.
Las primarias definieron candidatos y mostraron tensiones dentro de ambos partidos.
Noviembre medirá esas señales frente a un electorado más amplio y preocupado también por cuánto cuesta vivir en Estados Unidos.
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FUENTE: CNN / YOU.GOV / Brookings